近30万人在德国遭通缉

（德国之声中文网）《星期日世界报》援引德国刑侦局的数据写到，截至去年底，有29.782万人在德国遭通缉，其中包括必须离开德国的外国人，数量为12.6327万人。

德国内政部消息称，这其中的部分外国人可能已经离开德国，但没有进行有关登记。

德国刑侦局指出，除必须离境的外国人外，其余遭通缉者主要是刑事犯、逃犯、潜逃犯或危险分子。

大量伊斯兰分子

当局指出，具有政治动机的刑事犯罪在德国呈增长趋势。该领域遭通缉者数量比前年增加两倍，达到4411人，其中大部分是伊斯兰分子。3151名迄今未被缉拿归案的嫌犯涉及"宗教意识形态"领域的刑事犯罪。594起具有右翼动机，144起具有左翼动机。

德国联邦议院内政委员会联盟党负责人阿尔明·舒斯特(Armin Schuster)呼吁加大力度，找到那些应该离开德国的外国人。他说，"如果我们想逮捕更多潜逃的罪犯和应被遣返者，就必须加大追捕力度。隐性搜捕是最有效的方法。"

2015年七国峰会期间，德国联邦警察仅用了20天就缉拿到135名被通缉的嫌犯。在所谓的隐性搜捕中，警方可以在没有具体嫌疑和原因的情况下对人员和车辆进行检查。

乐然／文木（德新社）