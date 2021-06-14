 近20年来首次 香港七一游行不办了 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.06.2021

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时政风云

近20年来首次 香港七一游行不办了

香港民间人权阵线向港媒表示，从今年开始不会再举办「七一游行」，以後也不会再举办任何活动，并称阶段性任务已经完成。

Hongkong Proteste | Polizei, Verhaftungen

（德国之声中文网）香港民间人权阵线自2003起，每年都会申请举办「七一游行」，但根据香港媒体报道，今年民阵不再申办。民阵临时召集人钟松辉指，在现时的政治气氛下丶加上警方将民阵定义为「无注册社团」，他们难以合法申请举办游行。

被认定「未注册」

民阵临时召集人锺松辉日前接受《星岛日报》访问时确认，民阵今年不会申请「七一游行」，主要原因是警方已将民阵定义为「无注册社团」，难以合法申请举办游行，加上还有限聚令的限制等。他并指出，自2002年成立的民阵已经完成历史任务，以後不会再办任何活动。

锺松辉形容，民阵只是一个平台，让不同团体发声，他们也可以用其他渠道发声，「任何事都有完结时候，(民阵)是完成历史使命。」他表示，民阵过去所做的事并不触及「港区国安法」，例如追求双普选丶改善施政等，现在民阵主要涉及的问题是「没有注册」，且遭到警方定义为「未注册社团」，就有机会触犯法例。

当被问及民阵是否等同已经「解散」时，锺松辉解释进行「解散」有一定程序，「现在的情况不是叫解散，但是不会再搞任何活动。」但同时他又承认，大部分的团体成员已经退出民阵。

锺松辉并称，在陈皓桓入狱前，民阵曾开会决定找他做临时召集人，主要负责「看守」，到九月将再跟章程安排开会，届时再选召集人，他直言「自己几十岁人，不会再做，留给後生仔」。

China I Proteste in Hongkong

2020年7月1日，多个民主派人士不顾香港警方反对，举行反港区国安法游行，许多地区出现警民冲突。

民主抗争象徵

首次「七一游行」是在2003年举行，当时由於港府政绩不佳，再加上当时的香港保安局长叶刘淑仪强推基本法第23条立法引发民怨，而引发「七一游行」。当年，有50万港人走上街街头，最终，基本法第23条立法被搁置，而「七一游行」後来成为香港民主抗争的精神象徵，由民阵申请，每年都会举行。2019年发生「反送中事件」，「七一游行」更受瞩目。

去年因为新冠疫情，民阵申办「七一游行」反《港区国安法》，在限聚令下，警方首次拒批不反对通知书，拒绝举办游行的申请。警方当时解释，民阵反修例期间举行多次游行及集会，曾发生暴力事件，加上当时社会气氛仍然不稳，因此有理由相信参加者很可能偏离集会地点及游行路线，作出暴力及破坏行为，而决定禁止及反对民阵「七一集会及游行」申请，这也是香港警方史上首次禁止当日游行。

不过，去年7月1日，民阵召集人，目前人在狱中的陈皓桓仍以个人名义发起反「港区国安法」游行，并有多个民主派政治人物参与，当时港岛许多地方出现警民冲突。

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