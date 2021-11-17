 “近照”之后 官媒又释出彭帅“最新视频” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.11.2021

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时政风云

“近照”之后 官媒又释出彭帅“最新视频”

中国网球名将彭帅在微博上发文指控前中共高官张高丽对其性侵之后从公众视野中消失后，国际社会对其安全表示担忧。中国官方周日又释放出彭帅周日参加活动的“最新视频”，但是似乎并不能完全打消各界对其是否“自由”的疑虑。

China chinesische Tennisspielerin Peng Shuai

网络图片：彭帅11月21日出现在北京青少年网球赛现场

（德国之声中文网）继中国环球电视网（CGTN）记者沈诗伟公开“彭帅最新朋友圈”照片之后，《环球时报》总编胡锡进又在社交平台上连续发布了三段有关彭帅的视频资料，似乎是为了进一步向外界表明这名网球运动员的现状。

胡锡进在其英文推特账号上分享的影像资料中，最新的一段据称是北京时间周日上午彭帅参加北京青少年网球赛决赛开幕式的画面，彭帅和其他几名嘉宾站在一起，主持人介绍到她的时候，她微笑着向观众挥手致意，但是并未说话。

另外还有两段彭帅和教练以及朋友在饭店用餐的视频，拍摄于北京时间周六。第一段视频中，教练在与彭帅等人商讨训练计划；第二段则刻意拍摄了饭店门口贴出的“今日已消毒”标签，似乎是为了证实拍摄日期确实是在周六这一天。

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中国网球名将彭帅事件继续发酵：官媒发出所谓“彭帅近照”，外界却不买账；国际奥委会（IOC）资深委员透露，彭帅安危之谜引发的全球公愤可能迫使IOC转对中国强硬。

中国官媒公开了中国网球将彭帅“报平安”的电邮后，联合国呼吁中方就彭帅的行踪提供证据。在国际女子网球协会和多国球星持续发声之际，德国奥体联也作出表态。

德语媒体本周持续关注的焦点是中国网球选手彭帅的事件，自从彭帅本人从台面上消失之后，社会各界纷纷替她发声，想知道「彭帅到底在哪里？」。《每日新闻》对国际女网协会主席西蒙的态度做出正面评价；《法兰克福汇报》则指出，随着冬奥的日期逼近，中国受到的外界压力越来越大。

围绕这位网球运动员引起的风波，已经使得中国在国际上备受舆论压力。11月2日，现年35岁的彭帅在微博上发布长文，对中国国务院前副总理张高丽做出性侵指控。她这篇帖文在短时间内被删，微博账号也被封锁，而她本人一时间也从公众视野中销声匿迹，从而引发广泛关注。

美国、英国和联合国方面都要求中国提供有关彭帅安全的证据，并对彭帅所提出的性侵指控进行透明的调查。国际女子网球协会（WTA）甚至威胁道，如果北京对彭帅消失事件不做出澄清，国际女子网球协会将取消在中国的所有赛事。

WTA：尚不清楚彭帅是否“自由”

不过，官媒释放出的旨在证明彭帅近况的影像资料似乎并未完全打消国际各方的疑虑。据路透社报道，国际女子网球协会的一名发言人在回复记者问询的电邮中表示，周日曝光的有关视频和图像仍然“不够充分”，不足以消除该协会的担忧。

Twitter Post Peng Shuai China Tennis Turnier

WTA：要确保彭帅“自由”

美联社报道称，该协会主席西蒙（Steve Simon）表示：“能够看到她，这是一个积极的发展，但是我们仍然不清楚她是否自由，能否对自己的行动做出决定，而不受外力的干预胁迫。”他强调：“我们和中国之间的关系目前正处在一个十字路口。”

国际网球联合会（ITF）也表示，将会继续寻求从彭帅本人那里得到她安全无虞的证实。该机构主席哈格蒂（Dave Haggerty）在回复路透社的电邮中写道：“我们最首要的关切是彭帅是否安全，处境是否良好。……周末出现的这些视频看起来是积极的一步，但是我们将会继续寻求直接从彭帅本人那里得到讯息，证明她一切安好。”

截至记者发稿时，美国和英国驻北京大使馆尚未对彭帅“最新视频”曝光事宜作出回应。

（路透社、美联社）
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