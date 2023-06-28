近年最大國會訪團 美眾院軍委會主席赴台

（德國之聲中文網）美國眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）週二（6月27日）率團抵達台灣，展開為期3天的訪問，28日下午會見台灣總統蔡英文。

台灣外交部表示，此次訪團共有9位跨黨派議員，是美國眾議院軍事委員會近年首度由主席及首席議員聯袂組團訪台，成員涵蓋該委員會及下屬重要小組的兩黨領袖議員，也是近年規模最大的美國國會訪問團，彰顯美國國會對台灣跨黨派的堅定支持，及對印太區域和平穩定繁榮的高度重視與承諾。

美國在台協會（AIT）則指，此次的訪問行程是眾議員出訪印太地區的一環，代表團將與台灣資深領袖會面，討論美台關係、區域安全、貿易投資等與雙方利益相關的重要議題。

台灣總統府發言人表示，美國日前推動國防授權法案（NDAA）等友台議案，「台美21世紀貿易倡議」首批協定也於6月初完成簽署，雙方在安全、經貿等領域合作密切，期盼透過此次訪問深化台美的夥伴關係，持續為台海和平穩定及印太區域安全貢獻力量。

28日，中國國台辦記者會上有媒體問及美國國防授權法案欲強化台灣軍隊實力一事，國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，美國奉行的是「美國優先」政策、台灣會成為「棄子」，並敦促美國停止與台灣的軍事聯繫。

訪台時機敏感

美國媒體CNBC指出，此次訪問正值美國與中國關係的敏感時刻。

拜登政府正在努力穩定自2月「間諜氣球」事件後降至冰點的美中關係；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月結束推遲已久的訪中行程時，曾稱兩國「正處於不穩定的階段，雙方都意識到必須努力穩定這種關係」；美國財政部長耶倫（Janet Yellen）據報也將於7月訪問中國。

報導分析，雖然美國高官對中國的一系列訪問可能有助兩國關係正常化，但此次訪台的眾議院軍事委員會代表團，負責資助、監督美國軍方，其與台方的互動可能會產生相反的效果。

報導亦指，目前美國國會展現了比白宮更為明顯的反中情緒，這也是美國兩黨少數達成共識的議題之一；而在白宮，美國的貿易利益和避免軍事衝突則是更優先考慮的事項。

美台關係進展

羅傑斯訪團此行至少是美國國會議員今年第3次有大型訪團公開訪台。今年稍早，美國眾議院分別有撥款委員會國防小組主席克維特（Ken Calvert）、外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）率團訪台；雙方高階官員亦分別在台北與華府周圍進行了涉及國安相關議題的重要會談，部分專家認為這是台美關係的重大進展。

台灣東吳大學政治系助理教授陳方隅2月告訴DW，美國政府自與台灣斷交後，便避免公開談論雙方高階官員的會談或互訪，但近期一系列相關安排都顯示「台美雙邊互動在擦邊，這是一個重大台美關係的進展」。

台灣政治大學亞太研究國際博士學程助理教授南樂（Lev Nachman）2月也向DW表示，美國通過《台灣旅行法》後的政策就是傾向雙方舉行更多高級別會晤，美方想確保台灣有自衛能力、也想藉雙邊高層互動，實地瞭解台灣內部的發展方向，確保台灣做好十足準備。

陳方隅觀察台美關係近期的發展，認為美國正有意識地將台海議題國際化，並針對防衛議題進行密切交流，在民主國家聚焦應對獨裁政府之際，台美官員的會晤就是向中國釋放的明顯訊息。

蔡英文會晤麥卡錫 兩岸民眾怎麼看?

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。