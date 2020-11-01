近年台湾军机坠机10起重大意外

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近几年，台湾军方数度发生军机坠机事件，在2020年甚至有四次军机坠落意外发生。此篇整理了自2014年以来，台湾军机意外坠毁的相关重大事件。
一架阿帕契AH-64E直升机进行例行性的飞行训练，准备要返回基地时，因座舱起雾意外坠落，撞毁民宅楼顶。该意外没有民众受伤，2名飞行员陈龙谦、刘铭辉受到轻伤。（资料照片）
空军官校一架AT-3型0851号教练机于台湾中部空域实施飞行训练时失联，搜救5天后寻获飞机残骸，飞行教官王劲钧少校，及学员黄俊荣中尉的遗体在失事的AT3座舱内被发现。（资料照片）
上尉何子雨驾驶幻象2000自新竹基地起飞执行夜间飞训任务，随后在基隆一带自雷达上消失，经搜救后仍未寻获飞行员。 2018年于消失光点附近找寻到战机碎片残骸，官方认定何子雨因公失踪，半年后按程序宣告死亡，之后追晋少校军阶。（资料照片）
一架F-16战机于2018年进行汉光三十四号演习时从雷达光点上消失，同天下午1时43分确认坠毁于基隆山区，负责驾驶的吴彦霆少校殉职。（资料照片）
一架隶属空军救护队的UH-60M黑鹰直升机在从台北空军松山基地飞往宜兰东澳岭雷达站途中，失事坠毁于新北市乌来。机上13名乘员中，包含时任国防部参谋总长沉一鸣空军上将、国防部政治作战局副局长于亲文空军少将等高阶官员。此次空难成为历来台湾军方高级将领搭乘专机失事中，殉职将领军阶最高的纪录。（资料照片）
新竹空军基地一架OH-58D侦察直升机在执行战备操演任务结束返场时，发现引擎转速过慢，启动迫降程序最后坠落新竹机场，造成驾驶简任专少校、副驾驶高嘉隆上尉殉职。（资料照片）
一架F-5E战机在台东执行训练任务时，起飞不到两分钟发动机就出现故障，并坠落在基地北面海域一海里处，驾驶朱冠甍上尉跳伞后送医不治。（资料照片）
一架由蒋正志上校驾驶的F-16战机从花莲基地起飞进行夜航训练，随后雷达光点消失在花莲机场东北方外海，研判坠海失踪。军方曾侦获黑盒子信号，但在数个月的搜救后无重大进展，至今仍没找到蒋正志。（资料照片）
两架F-5E战机从台东志航基地起飞后，发生擦撞并消失在雷达中。两架飞机的驾驶员上尉潘颖谆、中尉罗尚桦跳伞逃生，但最后双双殉职。（资料照片）
台湾空军周二（1月11日）表示，嘉义空军基地一架F16V单座战机下午2时55分由飞行官陈奕上尉驾机执行例行性训练任务时失联，随后搜救人员在嘉义东石出海口附近发现坠海的F-16V残骸，目前尚未找到飞行官。（资料照片）
面对中国军事威胁，台湾通过千亿元国防预算，以加强军方的海空战力，但同一天傍晚，却传出F16战机在海上执行任务时坠海失联，机上一名飞行员仍下落不明。
印度空军证实，该国国防参谋长比平·拉瓦特 (Bipin Rawat) 乘坐的直升机在该国南部坠毁。拉瓦特和随行的妻子以及另外11人均在事故中丧生。
在台海局势持续紧张的背景下，台湾军方周四（11月18日）举行F-16V升级战机接装典礼，标志台湾拥有了最先进版的F-16喷气战机。
美国与台湾没有正式关系，但却是其最大的武器供应国，并一直试图在国际体系中为其开辟更多的空间，以应对北京不断升级的孤立行动。
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