 近年台湾军机坠机10起重大意外 | 所有节目 | DW | 12.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

近年台湾军机坠机10起重大意外

近几年，台湾军方数度发生军机坠机事件，在2020年甚至有四次军机坠落意外发生。此篇整理了自2014年以来，台湾军机意外坠毁的相关重大事件。

  • Taiwan - Offizielle militärische Zeremonie für die Einweihung der US-Apache AH-64E Hubschrauber

    2014年4月25日：阿帕契AH-64E于桃园民宅坠毁

    一架阿帕契AH-64E直升机进行例行性的飞行训练，准备要返回基地时，因座舱起雾意外坠落，撞毁民宅楼顶。该意外没有民众受伤，2名飞行员陈龙谦、刘铭辉受到轻伤。（资料照片）

  • Taiwan | AT-3 Flugzeug

    2015年9月22日：AT-3教练机于南投坠毁

    空军官校一架AT-3型0851号教练机于台湾中部空域实施飞行训练时失联，搜救5天后寻获飞机残骸，飞行教官王劲钧少校，及学员黄俊荣中尉的遗体在失事的AT3座舱内被发现。（资料照片）

  • Taiwan | Dassault Mirage 2000 Kampfjet

    2017年11月7日：幻象2000于基隆坠海

    上尉何子雨驾驶幻象2000自新竹基地起飞执行夜间飞训任务，随后在基隆一带自雷达上消失，经搜救后仍未寻获飞行员。 2018年于消失光点附近找寻到战机碎片残骸，官方认定何子雨因公失踪，半年后按程序宣告死亡，之后追晋少校军阶。（资料照片）

  • Taiwan | Militärbasis Chiayi F-16V Kampfflugzeuge

    2018年6月4日：F-16战机于基隆山区坠毁

    一架F-16战机于2018年进行汉光三十四号演习时从雷达光点上消失，同天下午1时43分确认坠毁于基隆山区，负责驾驶的吴彦霆少校殉职。（资料照片）

  • Taiwan UH-60M Black Hawk Hubschrauber

    2020年1月2日：UH-60M黑鹰直升机坠毁 参谋总长殉职

    一架隶属空军救护队的UH-60M黑鹰直升机在从台北空军松山基地飞往宜兰东澳岭雷达站途中，失事坠毁于新北市乌来。机上13名乘员中，包含时任国防部参谋总长沉一鸣空军上将、国防部政治作战局副局长于亲文空军少将等高阶官员。此次空难成为历来台湾军方高级将领搭乘专机失事中，殉职将领军阶最高的纪录。（资料照片）

  • Taiwan OH-58D

    2020年7月16日：OH-58D于新竹空军基地坠落

    新竹空军基地一架OH-58D侦察直升机在执行战备操演任务结束返场时，发现引擎转速过慢，启动迫降程序最后坠落新竹机场，造成驾驶简任专少校、副驾驶高嘉隆上尉殉职。（资料照片）

  • Taiwan Militär F-5E Tiger Kampfflugzeug USA

    2020年10月29日：F-5E于台东坠海

    一架F-5E战机在台东执行训练任务时，起飞不到两分钟发动机就出现故障，并坠落在基地北面海域一海里处，驾驶朱冠甍上尉跳伞后送医不治。（资料照片）

  • Taiwan Chinesisches Militär zeigt Präsenz

    2020年11月17日：F-16于花莲失踪

    一架由蒋正志上校驾驶的F-16战机从花莲基地起飞进行夜航训练，随后雷达光点消失在花莲机场东北方外海，研判坠海失踪。军方曾侦获黑盒子信号，但在数个月的搜救后无重大进展，至今仍没找到蒋正志。（资料照片）

  • Taiwan Air Force

    2021年3月22日：F-5E于台东擦撞后坠海

    两架F-5E战机从台东志航基地起飞后，发生擦撞并消失在雷达中。两架飞机的驾驶员上尉潘颖谆、中尉罗尚桦跳伞逃生，但最后双双殉职。（资料照片）

  • Taiwan | Militärbasis Chiayi F-16V Kampfflugzeuge

    2022年1月11日：F-16V于嘉义坠海

    台湾空军周二（1月11日）表示，嘉义空军基地一架F16V单座战机下午2时55分由飞行官陈奕上尉驾机执行例行性训练任务时失联，随后搜救人员在嘉义东石出海口附近发现坠海的F-16V残骸，目前尚未找到飞行官。（资料照片）


  • Taiwan - Offizielle militärische Zeremonie für die Einweihung der US-Apache AH-64E Hubschrauber

    2014年4月25日：阿帕契AH-64E于桃园民宅坠毁

    一架阿帕契AH-64E直升机进行例行性的飞行训练，准备要返回基地时，因座舱起雾意外坠落，撞毁民宅楼顶。该意外没有民众受伤，2名飞行员陈龙谦、刘铭辉受到轻伤。（资料照片）

  • Taiwan | AT-3 Flugzeug

    2015年9月22日：AT-3教练机于南投坠毁

    空军官校一架AT-3型0851号教练机于台湾中部空域实施飞行训练时失联，搜救5天后寻获飞机残骸，飞行教官王劲钧少校，及学员黄俊荣中尉的遗体在失事的AT3座舱内被发现。（资料照片）

  • Taiwan | Dassault Mirage 2000 Kampfjet

    2017年11月7日：幻象2000于基隆坠海

    上尉何子雨驾驶幻象2000自新竹基地起飞执行夜间飞训任务，随后在基隆一带自雷达上消失，经搜救后仍未寻获飞行员。 2018年于消失光点附近找寻到战机碎片残骸，官方认定何子雨因公失踪，半年后按程序宣告死亡，之后追晋少校军阶。（资料照片）

  • Taiwan | Militärbasis Chiayi F-16V Kampfflugzeuge

    2018年6月4日：F-16战机于基隆山区坠毁

    一架F-16战机于2018年进行汉光三十四号演习时从雷达光点上消失，同天下午1时43分确认坠毁于基隆山区，负责驾驶的吴彦霆少校殉职。（资料照片）

  • Taiwan UH-60M Black Hawk Hubschrauber

    2020年1月2日：UH-60M黑鹰直升机坠毁 参谋总长殉职

    一架隶属空军救护队的UH-60M黑鹰直升机在从台北空军松山基地飞往宜兰东澳岭雷达站途中，失事坠毁于新北市乌来。机上13名乘员中，包含时任国防部参谋总长沉一鸣空军上将、国防部政治作战局副局长于亲文空军少将等高阶官员。此次空难成为历来台湾军方高级将领搭乘专机失事中，殉职将领军阶最高的纪录。（资料照片）

  • Taiwan OH-58D

    2020年7月16日：OH-58D于新竹空军基地坠落

    新竹空军基地一架OH-58D侦察直升机在执行战备操演任务结束返场时，发现引擎转速过慢，启动迫降程序最后坠落新竹机场，造成驾驶简任专少校、副驾驶高嘉隆上尉殉职。（资料照片）

  • Taiwan Militär F-5E Tiger Kampfflugzeug USA

    2020年10月29日：F-5E于台东坠海

    一架F-5E战机在台东执行训练任务时，起飞不到两分钟发动机就出现故障，并坠落在基地北面海域一海里处，驾驶朱冠甍上尉跳伞后送医不治。（资料照片）

  • Taiwan Chinesisches Militär zeigt Präsenz

    2020年11月17日：F-16于花莲失踪

    一架由蒋正志上校驾驶的F-16战机从花莲基地起飞进行夜航训练，随后雷达光点消失在花莲机场东北方外海，研判坠海失踪。军方曾侦获黑盒子信号，但在数个月的搜救后无重大进展，至今仍没找到蒋正志。（资料照片）

  • Taiwan Air Force

    2021年3月22日：F-5E于台东擦撞后坠海

    两架F-5E战机从台东志航基地起飞后，发生擦撞并消失在雷达中。两架飞机的驾驶员上尉潘颖谆、中尉罗尚桦跳伞逃生，但最后双双殉职。（资料照片）

  • Taiwan | Militärbasis Chiayi F-16V Kampfflugzeuge

    2022年1月11日：F-16V于嘉义坠海

    台湾空军周二（1月11日）表示，嘉义空军基地一架F16V单座战机下午2时55分由飞行官陈奕上尉驾机执行例行性训练任务时失联，随后搜救人员在嘉义东石出海口附近发现坠海的F-16V残骸，目前尚未找到飞行官。（资料照片）


多媒体中心更多内容

Bamberg, Deutschland 30. Oktober 2020: Symbolbilder - Coronavirus - 30.10.2020 Gastronom stellt seine Stuehle wegen des Lockdowns am 2. November 2020 hoch, und bereitet sich auf die Schliessung wegen des Corona Krise, Lockdown vor. Auf dem Stammtischaufsteller steht Corona, | Verwendung weltweit

七张图看一周大事 01.11.2020

相关文章

Taiwanese Air Force personnel pass by one of the newly commissioned upgraded F-16V fighter jets at Air Force base in Chiayi in southwestern Taiwan Thursday, Nov. 18, 2021. Taiwan has deployed the most advanced version of the F-16 fighter jet in its Air Force, as the island steps up its defense capabilities in the face of continuing threats from China. (AP Photo/Johnson Lai)

甫增国防预算 台F16失事坠海 12.01.2022

面对中国军事威胁，台湾通过千亿元国防预算，以加强军方的海空战力，但同一天傍晚，却传出F16战机在海上执行任务时坠海失联，机上一名飞行员仍下落不明。

Indian Army chief General Bipin Rawat arrives for the Beating the Retreat ceremony in New Delhi, India, January 29, 2019. Picture taken January 29, 2019. REUTERS/Altaf Hussain

印度国防参谋长在坠机事件中遇难 08.12.2021

印度空军证实，该国国防参谋长比平·拉瓦特 (Bipin Rawat) 乘坐的直升机在该国南部坠毁。拉瓦特和随行的妻子以及另外11人均在事故中丧生。

Taiwan's President Tsai Ing-wen sitting in the cockpit is briefed during a ceremony to commission into service 64 upgraded F-16V fighter jets at an Air Force base in Chiayi in southwestern Taiwan Thursday, Nov. 18, 2021. Taiwan has deployed the most advanced version of the F-16 fighter jet in its Air Force, as the island steps up its defense capabilities in the face of continuing threats from China. (AP Photo/Johnson Lai)

台湾F-16战机接装典礼 蔡英文：战力更强 18.11.2021

在台海局势持续紧张的背景下，台湾军方周四（11月18日）举行F-16V升级战机接装典礼，标志台湾拥有了最先进版的F-16喷气战机。

WASHINGTON, DC - DECEMBER 08: Assistant Defense secretary for Indo-Pacific security affairs Ely Ratner speaks during a hearing with the Senate Foreign Relations Committee on December 08, 2021 in Washington, DC. The hearing was held for the committee to examine U.S. Policy in Taiwan and the increasing power China has within the region. (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images)

中国军机秀肌肉 美称加强台湾防御「急迫任务」 09.12.2021

美国与台湾没有正式关系，但却是其最大的武器供应国，并一直试图在国际体系中为其开辟更多的空间，以应对北京不断升级的孤立行动。