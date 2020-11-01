近年台湾军机坠机10起重大意外

2020年11月17日：F-16于花莲失踪

一架由蒋正志上校驾驶的F-16战机从花莲基地起飞进行夜航训练，随后雷达光点消失在花莲机场东北方外海，研判坠海失踪。军方曾侦获黑盒子信号，但在数个月的搜救后无重大进展，至今仍没找到蒋正志。（资料照片）