 近半数港人想移民 加拿大提供政治庇护 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.10.2020

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时政风云

近半数港人想移民 加拿大提供政治庇护

加拿大媒体报道，该国开始为香港抗议者提供政治庇护，而香港中文大学的调查显示，将近一半的港人有移民打算，其中最大的因素同政治有关。

Kanada I Lunenburg: Älteste deutsche Siedlung (picture-alliance/J. Schwenkenbecher)

加拿大向港人提供政治庇护

DW.COM

曾被中国当局拘控的英国驻港总领事馆前职员郑文杰宣布，获英国政府批出政治庇护，相信是持英国国民（海外）护照香港公民的首宗个案。他表示，《港区国安法》实施下，自己极有机会被控勾结外国势力并判终身监禁，英国政府在此时批准庇护申请，显示伦敦当局对香港的一国两制实施已逐渐失去信心。

港府針對反修例運動進行大拘捕，陸續有示威者離港向其他國家尋求政治庇護，英國是流亡人士其中一道「逃生門」。英國內政部資料顯示，今年上半年接獲十一宗港人的庇護申請，已多於去年全年的八宗。

港区国安法通过后，越来越多香港人考虑移民海外。但他们面临很多障碍，其中之一就是许多人的经济条件不允许他们这样做。

《港区国安法》激起千重浪，继英国停止与香港的引渡条约和封杀华为后，当局再公布新措施，为BNO持有人提供特别签证，为300万合资格港人敞开大门。中国旋即扬言反制，考虑不承认BNO护照作为有效旅行证件。

（德国之声中文网）据加拿大《全球邮报》（the globe and mail）周二报道，加拿大政府在今年9月1日批准了一对来自香港年轻夫妇的避难申请，并称他们为"公约难民"。按照联合国难民公约，各国有义务为种族、宗教、政治观点受到迫害的人提供庇护。这两名香港人30岁出头，均是参加民主运动的积极活动者。《全球邮报》采访了二人，得知他们于去年12月抵达加拿大。他们在香港时曾被警方抓捕，但未被起诉。

加拿大移民律师库兰德（Richard Kurland）对《全球邮报》表示，加拿大首批政治庇护的香港人不止他们二人，他相信，已有其他人在他们二人之前在加拿大获得避难身份，但他们的人数不多。该报今年早些时候曾报道，有大约50名香港人，其中多数积极参加了香港反送中抗议活动，在加拿大申请政治避难。他们申请避难的理由多是，受到警方的迫害以及虐待，并担心面临不公正的司法程序。

加拿大向港人提供政治庇护的确非同寻常，毕竟香港的司法制度一直以来沿用英国的司法体系，库兰德认为，加拿大此举让香港的司法制度名声狼藉，因为人们现在知道，在香港已无法继续信赖其司法制度。加拿大保守党议员庄文浩对媒体表示，加拿大不能再仅仅接受几名避难者，香港实施《国安法》之后，加拿大政府有必要付诸更多行动。

直到目前，加拿大不是港人移民的首选国家。

Hongkong 71. Nationalfeiertag der Volksrepublik China (Lam Yik/Reuters)

香港庆祝中华人民共和国建国71周年

香港43.9%的人有移民打算

香港中文大学亚太研究所周二（10月6日）发表民意调查显示，在有移民愿望的人群中，23.8%倾向去英国，11.6%希望去澳洲，10.7%目标为台湾，15.7%的还未锁定移民国家。也有9.5%的人表示有移居内地的打算。

全部受访者中，43.9%的人说，如果有机会将打算移民或者移居外地，其中35%的人已开始准备移民。香港01报道，以上两个数据即有移民愿望以及已经开始筹备移民的比例，均比往年增高。同时，46.8%的人表示没有移民打算。这项调查是今年9月18日至24日进行的，共取得了737个成功样本。

在回答移居的原因时，有多项选择，其中27.3%的人选择"不满特区政府/特首/高官/不满政府政策"，23.6%的人选择"香港政治争执太多/太烦/政治不稳定"，19.8%的人选择"香港自由（包括言论自由）/人权情况变坏/丧失新闻自由"，17.6%的人选择"香港政治不民主"。

香港中文大学表示，相对于2017年至2019年的调查，本次调查显示市民最大的移民因素与政治有关。

 

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