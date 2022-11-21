近半数德国人对体育赛事政治化说不

（德国之声中文网）将近一半的德国人不希望在体育赛事中参杂政治辩论，民意调查机构YouGov受德新社委托进行的一项调查显示，46%的受访者支持在奥运会和足球锦标赛等顶级赛事中将政治和体育区分开。而另一方面，38%的德国人认为在体育赛事中讨论政治问题也是可取的。

最近，在卡塔尔世界杯上，关于禁止佩戴代表多样性和言论自由的"One Love"队长袖标一事引起轩然大波。德国足协和其他七个协会已被国际足联禁止让他们的球队队长佩戴彩虹袖标。

关于卡塔尔侵犯人权以及外籍劳工待遇恶劣问题的讨论也给世界杯蒙上了阴影，德国国家队主教练弗里克（Hansi Flick）曾批评世界杯政治化程度过高。弗里克认为国家队应当重新将重心放回到踢足球上，而不是参与社会舆情讨论。他曾表示："踢球是我们的本职工作 -- 大家如果能让我们专心踢球就好了，政治上的事自有其他擅长于此的人。"

越来越极端

前德国足球守门员、拜仁慕尼黑俱乐部的首席执行官卡恩（Oliver Kahn）也警告不要让政治问题把足球运动压垮。他在OMR.com的播客中指出："足球中的政治化正在变得越来越极端，这对球员来说实际是一种苛求，外界带来的一切也渐渐令足球不堪重负。"

当然，运动员可以展示其榜样力量，卡恩强调说："足球可以树立一个榜样，但足球不应当承担实际应由其他专业领域来承担的任务和角色。" 他指出，这些应该是政治的责任。

政治家应做好份内工作

绿党主席诺利浦尔（Omid Nouripour）认为在未来，政治应担起更大的责任，才能让运动员卸下参与政治讨论的重负。他对《明镜周刊》说道："如果政治家们要求足球运动员来当舆情急先锋，这就说不过去了，代表我们没有做好自己的工作。"

这种情况的改变首先就应该从2024年将在德国举办的欧洲杯开始。这位绿党主席说："政治家们可以鼓励足球协会树立榜样，但不应该把他们直接推上驾驶座，要求他们掌握主导权并发起行动。"

运动员不是外交部长

今年初在北京举行的冬奥会也引发了关于主办国的讨论，甚至有人呼吁抵制北京冬奥会。人权活动人士指责中国迫害维吾尔族少数民族、恐吓运动员、建立审查制度以及将奥运会政治化。

当国家冰球队队长穆勒（Moritz Müller）被要求在北京冬奥会上发出明确政治信号时，他回应道："我将以冰球运动员莫里茨·穆勒的身份前往，而不是以德国外交部长贝尔博克的身份。" 曾考虑放弃参加冬奥比赛的雪橇运动员盖森伯格（Natalie Geisenberger）说："如果我说我不去，那么中国的情况也完全不会有任何改变。"

科隆足球教练鲍姆加特 （Steffen Baumgart）认为，关于运动员身上政治标签的争论已经过头了。她对媒体表示："我们应当停止利用球员，停止将他们工具化。我们也没必要跑去为政治家卖力，但这并不意味着我们不能采取立场。"

（德新社）

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