近乎奇迹：摩泽尔河畔旅店坍塌后7人获救

在德国摩泽尔河畔小镇克勒夫（Kröv），一家旅馆发生坍塌，造成两人死亡。救援人员成功救出被困在废墟中的7人，其中包括一名2岁的男孩。

（德国之声中文网）德国当地时间周二（8月6日）晚，莱茵兰-普法尔茨州的一家旅馆发生部分坍塌。该事故造成7人被困，两人死亡。

救援人员在周三（8月7日）上午进行的发布会上表示，遇难者为一男一女。

周三晚间，救援人员周三成功将最后一名被困在废墟下的女子救出。她当时已经被困坍塌的建筑物内长达24小时。之前已有6名被困者被成功救出，其中包括来自荷兰的一名2岁孩童及其父母。

坍塌旅馆所在地为克勒夫（Kröv），是位于法兰克福以西约100公里摩泽尔河畔附近的小镇。警方于周二晚10：55分收到当地居民的报警联系。

德国警方表示，事故发生时旅馆建筑物内有14人，其中5人处于旅馆没有坍塌的部分，他们得以自行安全离开。

警方还表示，现场建筑物结构很不稳定，导致救援工作异常困难。约250名紧急救援人员参加了营救。为安全起见，周边建筑物内约30名人员被紧急疏散。

当地消防和灾难控制监测员约克·托舍（Jörg Teusch）向记者透露，整个建筑就像一座纸牌屋。他还表示，鉴于整个一层楼坍塌，被困者能找到一个空间等待营救简直堪称“一个奇迹。”

德国摩泽尔地区以其风景如画的葡萄园区和城堡而闻名，是夏季旅游的热门地。

（美联社、路透社、德新社）

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