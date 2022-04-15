近三分之一德国大学生生活窘困

（德国之声中文网）根据德国慈善事业组织平等福利联合会（ Paritätischer Wohlfahrtsverband ）本周二（5月17日）在柏林发表的一项研究报告，德国所有学生中有30%生活拮据，而每5名独居学生中就有4人生活在贫困线以下。

根据该报告， 贫困学生的收入中位数为802欧元，远低于贫困线门槛。80%的单独居住的大学生受到贫困威胁，45%享受助学金学生也受到贫困影响。

平等福利联合会总干事施奈德（Ulrich Schneider）表示，"认为学生生活快乐，钱虽不多，但有很多自由，这是陈词滥调，绝对已经过时，它同今天的生活现实和学习压力毫无关系。" 他强调，有必要全面改善《联邦教育资助法》（ Bafög） 。

联邦政府提出的相关改革建议于本周三起在联邦议院教育委员会讨论。平等福利联合会认为，相关建议尚不充分，尤其考虑到目前生活费用上涨，许多贫困学生面临更多负担、债务和辍学的威胁。

除了扩大联邦教育资助法的适用范围和放宽年龄限制外，提高贷款额度和自动、定期增加学习补助金亦属必要。该组织批评说，根据现有的改革建议，资助额未来仅提升5%，至449欧元，这甚至不能弥补眼下的通胀造成的实际购买力损失。

相关研究基于2020年社会经济小组提供的数据，以及德国学生联合会对学生经济与社会状况的调查结果。

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（法新社）

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