运牛船在东中国海沉没 42名船员失踪

（德国之声中文网）据报道，日本海上保安厅9月2日凌晨1时45分左右，接获一艘搭乘43名船员的货轮从奄美大島以西东中国海发出的求救讯号。

该巴拿马籍货轮名为Gulf Livestock 1，船上运载了5867头牛，8月14日从新西兰的纳皮尔（Napier）出发前往中国，原本预计9月3日抵达中国京唐港。事发时，台风美莎克正掠过该海域。

日本海上保安厅派出船只和飞机前往事发海域，迄今搜救到一名菲律宾船员。该船员45岁，名叫艾德瓦罗多（Sareno Edvarodo），是一名大副。日本海上保安厅的一名发言人援引艾德瓦罗多表示，货轮在被海浪击中并倾覆沉没前，一个引擎已经失灵。船员被要求穿上救生衣。艾德瓦罗多当时跳入海中，在获救前，他没有看到别的船员。

据悉，船上共有39名菲律宾籍船员、两名新西兰船员和两名澳大利亚籍船员。日本海上保卫厅已派出三艘船只、5架飞机和两名潜水员继续搜救。菲律宾政府表示，正在和日方进行协调。

Gulf Livestock 1号牲畜运输船长约139米，船舶吨位为11947吨，于2002年建造，悬挂巴拿马旗，轮船运营商是迪拜航运公司Gulf Navigation Holdings PJSC。

活牲畜出口风险

新西兰动物保护组织SAFE指出，这起悲剧让人们看到活牲畜出口的风险。该组织负责人之一马克多纳德（Marianne Macdonald）表示：这是一场真正的危机。我们的心与失踪船员的家属在一起。但许多问题仍未得到解答，包括为什么继续允许这样的交易。”

在发生大量动物运输途中死亡的事件后，新西兰去年开始对活牲畜出口进行评估。去年，该国活牲畜出口额为5400万新西兰元。新西兰第一产业部表示，在发生Gulf Livestock 1失踪事件后，已暂停批准活牛出口申请。



乐然／苗子（路透社等）

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