时政风云

运动飘散后，白纸青年今何在？

第一次举起“反旗”，第一次吟唱自由，从反对“清零”到呼吁民主改革，2022年底的白纸运动是令许多中国年轻人心潮澎湃的民运初体验。白纸运动究竟给海外华人留下了什么？田睿晨，一名留学德国亚琛的白纸青年向德国之声讲述了他的看法。