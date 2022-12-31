 运动飘散后，白纸青年今何在？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.08.2023

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时政风云

运动飘散后，白纸青年今何在？

第一次举起“反旗”，第一次吟唱自由，从反对“清零”到呼吁民主改革，2022年底的白纸运动是令许多中国年轻人心潮澎湃的民运初体验。白纸运动究竟给海外华人留下了什么？田睿晨，一名留学德国亚琛的白纸青年向德国之声讲述了他的看法。

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