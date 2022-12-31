运动飘散后，白纸青年今何在？

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第一次举起“反旗”，第一次吟唱自由，从反对“清零”到呼吁民主改革，2022年底的白纸运动是令许多中国年轻人心潮澎湃的民运初体验。白纸运动究竟给海外华人留下了什么？田睿晨，一名留学德国亚琛的白纸青年向德国之声讲述了他的看法。
去年3月，顶级医学专家就向中国国务院提交了准备逐步放松管制的详细建议。然而，为什么到了年底，中国当局在毫无准备的情况下突然结束清零政策？美联社根据数据模型、大量采访以及获取的内部报告和指令，揭示了中国政府全过程决策内幕。
中国驻法大使卢沙野日前表示，中国的白纸运动是被境外反华势力收买，「否则一场普普通通的游行不可能有如此严重的意味」。他还称，白色也是一种颜色，也是颜色革命。
“白纸抗议”过后近两个月，多位德国集会抗议者声称收到钓鱼信息。对政府“秋后算账”的担忧给部分留学生的归国计划蒙上了阴影。另据维权网消息，9名去年11月27日参与亮马桥抗议的青年近日被批捕。
“人权观察”组织1月26日发布报告称，仍有数名11月底抗议中国清零防疫策略的示威者处于被拘押状态，或是面临指控甚至无人过问。被称为“白纸革命”的抗议运动并不仅仅针对防疫政策，部分示威者更是喊出了习近平下台的口号。
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