“运动”要来了？中国众官媒转发“变革檄文”

（德国之声中文网） 题为《每个人都能感受到，一场深刻的变革正在进行！》的文章最初由微信公众号“李光满冰点时评”发表，迅速得到人民网、新华网、央视网、中国军网、环球网等众多官媒转发。文章从官方整治饭圈、处罚艺人郑爽偷逃税案、下架封杀赵薇和高晓松谈到蚂蚁上市被叫停、阿里被罚182亿元和滴滴被查、中央提出走共同富裕道路等，称“中国正在发生重大变化，从经济领域、金融领域、文化领域到政治领域都在发生一场深刻的变革，或者也可以说是一场深刻的革命。这是一次从资本集团向人民群众的回归，这是一次以资本为中心向以人民为中心的变革”。该文还号召“治理一切文化乱象”，“打击资本市场上大资本操纵”等乱象，治理教育乱象、高房价等等。

根据公开资料，李光满原为《华中电力报》总编辑，中国电力作家协会会员，湖北省作家协会会员，在微博上名为“湖居隐者李光满”，粉丝不足1000人。李光满曾发表过《张文宏的“与病毒和谐共处”论是投降主义，必须坚决反对！》，“美国军机降落台湾？中国解放台湾的日子不远了！”， ​​​《大资本集团在中国的狂欢该结束了！》等博文，被网民称为“极左分子”。

权力正试图扮演上帝

李光满《每个人都能感受到，一场深刻的变革正在进行！》受到官方热捧引发网民担忧。在知乎上，有用户指出“他的言论有点煽动性，中国不能被这样文革式的人煽动，有点危险”，“现在权力正试图扮演上帝，自以为可以努力安排好一切，忘了它的敌人是信息不对称，错误信息下好心办坏事更让人无语，结果是理想很丰满，实际却是公牛闯进瓷器店，这里还没弄好，那边却砸掉整个行业。”

在微博上，网友感叹这是“516通知”，“快进到《炮打司令部——我的一张大字报》”，“杀气腾腾”，“看后脊背凉透了”，“感觉这个是新时代的《评新编历史剧……》，开始了”。有人写道，“看完了。红色回归，英雄回归，血性回归！——这是想打仗缺炮灰了吧？就问家里有阳刚儿子的怕不怕？”还有人想到了环球时报总编胡锡进：“所以老胡都说自己吓的要尿裤子了”。胡锡进8月26日在微博上曾“调侃”道，“想想自己这些年说过多少不严谨的话，想想每次台上发言时台下有多少人举着手机录拍……下一个社死的会不会就轮到老胡我了？想着想着我就瑟瑟发抖起来……师傅，厕所在哪？我憋不住要尿裤子了”，引发网友群嘲。

中国官方认证的「劣迹艺人」 吴亦凡 吴亦凡因为桃色丑闻被中国电视剧制作产业协会青年工作委员会点名為「劣迹艺人」，《央视网》也在微博以他为例说：「吴亦凡事件闹成这样，已不是娱乐八卦，而是一起影响重大的法律案件和公共事件，需要相关部门全面调查，解疑释惑。」并强调「有必要对失德劣迹者进行针对性的制度约束，通过行业自律倒逼艺人提高道德修养。」

中国官方认证的「劣迹艺人」 郑爽 中国女星郑爽2021年初代孕弃养一事闹得沸沸扬扬，其后国家广播电视总局主管的刊物《广电时评》发表文章，标题为《代孕弃养者，德不优法不容》。文章称「代孕不是私事，与法不合」，说郑爽作为演员规避法律、在境外代孕，而且事后准备弃养，这样的行为于私德有亏，无论作品如何，其本人的示范效应都是负面的。文章最后称「我们不会为丑闻劣迹者提供发声露脸的机会和平台」。

中国官方认证的「劣迹艺人」 范冰冰 2018年中国著名女星范冰冰遭指透过阴阳合同逃漏税高达8.9亿元人民币，她一度传出被私下带走调查，并消失近4个月，最后在补缴税下免去牢狱之灾。不过她遭到人民日报海外版旗下新媒体品牌栏目，专注时事政治评论的《侠客岛》点名为「劣迹艺人」，遭到各种封杀，但近日传出复出。

中国官方认证的「劣迹艺人」 柯震东 柯震东也是被《侠客岛》点名的「劣迹艺人」。他在2015年和另一名男星房祖名在北京吸食大麻被抓捕，房祖名父亲成龙其后出面致歉。两人遭封杀之后演艺事业陷入低潮，沉寂数年后，两人在2021年同框直播，再为吸毒道歉。

中国官方认证的「劣迹艺人」 陈羽凡 陈羽凡为中国知名男声组合羽·泉成员，担任主唱、吉他手。他在2018年底因吸毒被警方拘留，其后经纪公司就此事发表致歉，但相关表演活动被取消。北京市石景山区公安分局责令被认定吸毒成瘾的他接受社区戒毒三年。他也是《侠客岛》点名的「劣迹艺人」。

中国官方认证的「劣迹艺人」 翟天临 同样遭到《侠客岛》点名的还有中国演员翟天临。他在2019年初在网上发出自己获得北京大学博士后职位的通知书，但其后遭到网民质疑网上无法查到其博士学位论文，认为其学历可能造假。网民随后查察他在2018年中发表的论文，发现大量抄袭，最后北京电影学院发布微博表示，撤销翟天临博士学位。

中国官方认证的「劣迹艺人」 黄海波 曾被称为「国民女婿」的黄海波在2014年传出嫖娼并遭处罚，并在当年被列入广电总局的「封杀劣迹艺人」名单中，参与制作的电影、电视剧、电视节目、广告节目、网络剧、微电影等，都列入暂停播出范围，他也因此退出演艺圈。



就中共整治商界和娱乐圈，前中共中央党校教授蔡霞在接受自由亚洲电台采访时点评说，这是在内外交困的压力下，中共当局领导人转移焦点、巩固统治路线的走法：“中共有一个特点，每当体制和党的主要领导人面临绝境的时候，一定要发动政治运动。”蔡霞说，她仿佛看到了1960年代的历史正在重演，但“与毛泽东不同的是，中共领导人这次不仅将权力紧紧抓在手上，还不再用阶级斗争为纲领，反而用了新的名词:以人民之名。”

不过，官方媒体看来在借变革檄文敲响警钟的同时并不想引发社会恐慌。李光满《每个人都能感受到，一场深刻的变革正在进行！》一文在最后一段中写道，“现在我们每个人都能感受到，万钧雷霆正在滚滚而来，一场深刻的社会变革已经开始，不仅资本圈，也不仅娱乐圈，而是整个社会都在经受着这场暴风雨的洗礼。”这一段在各大官媒的转载中均被剔除。

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