“运动”要来了？中国众官媒转发“变革檄文”

近日，中国众多官媒集中转发一篇题为《每个人都能感受到，一场深刻的变革正在进行！》的自媒体文章，引起网民担心“运动”要来了。文章指中国官方在娱乐圈、资本市场的一系列整治行动是一场“深刻变革”，或“深刻的革命”。
（德国之声中文网） 题为《每个人都能感受到，一场深刻的变革正在进行！》的文章最初由微信公众号“李光满冰点时评”发表，迅速得到人民网、新华网、央视网、中国军网、环球网等众多官媒转发。文章从官方整治饭圈、处罚艺人郑爽偷逃税案、下架封杀赵薇和高晓松谈到蚂蚁上市被叫停、阿里被罚182亿元和滴滴被查、中央提出走共同富裕道路等，称“中国正在发生重大变化，从经济领域、金融领域、文化领域到政治领域都在发生一场深刻的变革，或者也可以说是一场深刻的革命。这是一次从资本集团向人民群众的回归，这是一次以资本为中心向以人民为中心的变革”。该文还号召“治理一切文化乱象”，“打击资本市场上大资本操纵”等乱象，治理教育乱象、高房价等等。
根据公开资料，李光满原为《华中电力报》总编辑，中国电力作家协会会员，湖北省作家协会会员，在微博上名为“湖居隐者李光满”，粉丝不足1000人。李光满曾发表过《张文宏的“与病毒和谐共处”论是投降主义，必须坚决反对！》，“美国军机降落台湾？中国解放台湾的日子不远了！”， 《大资本集团在中国的狂欢该结束了！》等博文，被网民称为“极左分子”。
李光满《每个人都能感受到，一场深刻的变革正在进行！》受到官方热捧引发网民担忧。在知乎上，有用户指出“他的言论有点煽动性，中国不能被这样文革式的人煽动，有点危险”，“现在权力正试图扮演上帝，自以为可以努力安排好一切，忘了它的敌人是信息不对称，错误信息下好心办坏事更让人无语，结果是理想很丰满，实际却是公牛闯进瓷器店，这里还没弄好，那边却砸掉整个行业。”
在微博上，网友感叹这是“516通知”，“快进到《炮打司令部——我的一张大字报》”，“杀气腾腾”，“看后脊背凉透了”，“感觉这个是新时代的《评新编历史剧……》，开始了”。有人写道，“看完了。红色回归，英雄回归，血性回归！——这是想打仗缺炮灰了吧？就问家里有阳刚儿子的怕不怕？”还有人想到了环球时报总编胡锡进：“所以老胡都说自己吓的要尿裤子了”。胡锡进8月26日在微博上曾“调侃”道，“想想自己这些年说过多少不严谨的话，想想每次台上发言时台下有多少人举着手机录拍……下一个社死的会不会就轮到老胡我了？想着想着我就瑟瑟发抖起来……师傅，厕所在哪？我憋不住要尿裤子了”，引发网友群嘲。
就中共整治商界和娱乐圈，前中共中央党校教授蔡霞在接受自由亚洲电台采访时点评说，这是在内外交困的压力下，中共当局领导人转移焦点、巩固统治路线的走法：“中共有一个特点，每当体制和党的主要领导人面临绝境的时候，一定要发动政治运动。”蔡霞说，她仿佛看到了1960年代的历史正在重演，但“与毛泽东不同的是，中共领导人这次不仅将权力紧紧抓在手上，还不再用阶级斗争为纲领，反而用了新的名词:以人民之名。”
不过，官方媒体看来在借变革檄文敲响警钟的同时并不想引发社会恐慌。李光满《每个人都能感受到，一场深刻的变革正在进行！》一文在最后一段中写道，“现在我们每个人都能感受到，万钧雷霆正在滚滚而来，一场深刻的社会变革已经开始，不仅资本圈，也不仅娱乐圈，而是整个社会都在经受着这场暴风雨的洗礼。”这一段在各大官媒的转载中均被剔除。
© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
8月28日，中国的微信、抖音、微博、今日头条等平台分别发表公告，称即日起开展财经内容专项整治行动，重点整治「自媒体歪曲解读经济政策、唱衰唱空金融市场」等现象。此外网信办也传出将要求平台不得控制热搜带风向。
倒牛奶、互撕谩骂、高额消费、投票打榜等行为，让“饭圈”这个原本人畜无害、无伤大雅的社会文化现象，成为中国当局重拳治理的目标，也为宣传部门力推“社会主义核心价值观”提供了一次绝好的机会。
中国娱乐圈近来有3位艺人接连因丑闻遭封杀，中国政府也频频发声抵制「劣迹艺人」。对此，中国湖南卫视芒果TV旗下80多位艺人自发签署承诺书，强调他们会做「德艺双馨」、「以人民为中心」的艺人。
在阿里巴巴182亿元的罚款落槌后，中国三部委联合约谈34家互联网平台企业，要求“充分发挥阿里案的警示作用”，并要求各平台在一个月限期内全面自查、彻底整改。约谈与会的包括百度、腾讯这样的龙头企业。