迎合中国搞审查？雨果奖筛除“敏感”作品引风波

（德国之声中文网）据英国《卫报》报道，今年1月公布的雨果奖（Hugo awards）2023年评奖有关统计数据显示，包括《纽约时报》畅销书上榜作者、美籍华裔作家匡灵秀（R. F. Kuang）、加拿大籍华裔作家赵希然（Xiran Jay Zhao）在内的多位作者尽管获得了足够多的提名以入围各自类别的候选名单，但被组织方认定为 "不符合资格"，却未作进一步解释。

这一消息在科幻界引发了轩然大波，许多科幻迷和作家表示，担心该奖项已经受到审查的影响。最新被披露的评委会邮件似乎证实了上述担忧。

上届雨果奖评委会主席戴夫·麦卡蒂（Dave McCarty）去年6月5日在一封邮件中写道：“我们需要特别注意作品中任何带有敏感政治属性的内容。不是说要细读所有东西，但如果作品关注了中国、台湾、西藏或其它在中国可能成为话题的内容……就需要引起注意，以便我们判断将其列入候选名单是否安全，以及法律是否要求我们做出行政决定。”

邮件被雨果奖管理团队的另一名成员戴安·雷西（Diane Lacey）透露给了科幻作家和记者巴克利（Chris M Barkley）和桑福德（Jason Sanford），两人于本周三（2月14日）在网络上发表了有关报道。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《光年正传》 《光年正传》是动画公司皮克斯的最新搞笑动画片，目前在阿联酋等多个穆斯林国家遭禁。究其原因恐怕与片中有女同接吻场面有关。其实，国家审查制度不仅见于中东地区。在许多其他国家，也一再有某些场景或整部电影成为审查制度的牺牲品。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 迪士尼的自我审查 皮克斯的母公司迪士尼最初将太空旅行者阿丽莎（图右）和另一名女性之间的亲吻从影片中删去，只是在皮克斯员工公开致函抗议后，才重新置入。阿联酋新近曾宣布，无意审查外国电影，然而，在保守势力抗议后，还是动用了审查机器。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《神奇动物3》 同性恋场景在面向中国市场的影片中也不见踪影。最突出的新例是《神奇动物3：邓布利多之秘密》。为满足中国审查机构的要求，制片商——美国华纳兄弟公司从影片中删掉了两小段，在其中，邓布利多讲到他和恶人格林德沃之间有过同性恋情。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《波西米亚狂想曲》 这部皇后乐队歌手莫库里（ Freddie Mercury）的传记片的中文版去掉了所有哪怕只是暗示这位摇滚偶像是同性恋的画面——包括男扮女装、出柜或他被确诊患艾滋病等重要情节。人们的反应并不一致——很多人对该片还能在中国上映已然满意。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《断背山》 吉伦哈尔（Jake Gyllenhaal，左）和莱杰（Heath Ledger，右）主演的获多项奥斯卡奖的剧情片《断背山》（2005年）这样的佳作甚至不准在中国上映。该片描写两个牛仔之间的爱情。2019年出品的埃尔顿·约翰（ Elton John ）传记片《火箭人》也在中国被禁。这位英国歌手公开承认自己的同性恋身份已数十年。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《西藏七年》 藏民等少数民族在中国受压迫的问题，也构成审查机器的一块红布。布莱德·皮特（Brad Pitt）主演的《西藏七年》（1997年）讲述了奥地利登山家哈勒（Heinrich Harrer）与达赖喇嘛之间的友谊。该片很快被禁。不仅如此，此后多年，皮特都曾被中国禁止入境。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《火箭人》 在俄罗斯，同性恋情节同样面临审查——《火箭人》便遭此命运。埃尔顿·约翰强烈抗议肢解其传记片，指控莫斯科实行审查。在俄罗斯，同性恋虽属合法，但不允许同性婚姻或有收养权，以同性恋者为对象的暴力事件屡屡发生。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 《脑死亡》 国家电影审查制度并非威权国家专有。在德国，也有不少电影因宣扬暴力、种族仇恨或者颂扬纳粹而被列入黑名单。甚至《指环王》导演杰克逊（Peter Jackson）拍摄的偶像恐怖片《脑死亡》在德国也被禁——因其有暴力描写。

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 自由之国？电影另当别论 在美国，一直到20世纪60年代，都严格实施以30年代问世的 《海斯法典》（Hays Code）为代表的国家电影审查制度，长吻、裸体或开上帝玩笑，统统被禁止。希区柯克（Alfred Hitchcock，左）是一位巧妙规避审查制度的大师。如今，好莱坞电影颇受制片人加诸于身的自我审查之累。 作者: Philipp Jedicke



武则天也敏感？

雷西曾对巴克利和桑福德表示：“我们被告知要审查主题涉及中国、台湾、西藏或其他可能在中国成为话题的提名作品。让我羞愧的是，我这样做了。”

雷西还在邮件中提到赵希然的一部作品被认为是“对中国女皇武则天崛起的重新想象”，她说：“我不知道这在中国是否会是负面的。”

赵希然回应表示，“我难以相信管理团队中的西方成员会选择心甘情愿地参与其中，而不是维护奖项的良好声誉。”

被排除于候选人名单之外的作者还包括保罗·威摩尔（Paul Weimer）。评委会内部邮件中对他的“指摘”之一是，他曾去过西藏。但威摩尔表示，自己去的不是西藏，而是尼泊尔。“这甚至不是够格的政治审查，完全是胡扯”，他说。

雨果奖是国际科幻小说和幻想小说的最高奖项。它由世界科幻协会（World Science Fiction Society）管理，《卫报》报道称这是一个“松散的粉丝团体”。雨果奖每年在全球不同城市举办的世界科幻大会（Worldcon）上揭晓颁奖，十多个类别奖项的提名由当年科幻大会的会员决定。

管理层引咎辞职

去年世界科幻大会第一次在中国举行。中国作家海漄的《时空画师》获得最佳短中篇小说雨果奖，是中国第三部获得雨果奖的科幻小说。此前两部分别是郝景芳的《北京折叠》（2016）和刘慈欣的《三体》（2015）。

2024年格拉斯哥世界科幻大会主席麦卡勒姆-斯图尔特（Esther MacCallum-Stewart）1月15日发表声明，就上一届雨果奖评奖出现的问题向公众和当事人道歉。她表示，对于2023年成都世界科幻大会上雨果奖等奖项的提名资格决定是如何做出的，她的团队并不知情。“我们所知道的也仅限于公开的信息。”但她宣布了本届格拉斯哥世界科幻大会将采取的新措施，以“确保透明度，并试图弥补公众对奖项管理的严重信任缺失”。

声明还提到，参与上届评奖审查的卡特·琼斯（Kat Jones）已辞去2024年雨果奖管理层职务，并从已发布的组织方名单中被除名。

此前在1月31日，世界科幻大会和雨果奖的商标持有者——位于美国加州的WIP（Worldcon Intellectual Property）公司发布通告称，WIP董事、成都世界科幻大会组委会副主席、雨果奖评选组组长麦卡蒂、WIP董事会主席、雨果奖官网/管理运营者斯坦德利（Kevin Standlee）已引咎辞职。公司对此二人，以及成都世界科幻大会的联合主席陈石、本·亚洛（Ben Yalow）提出谴责，指上述人员的行为“损害了世界科幻大会和雨果奖的声誉价值”。



（综合报道）

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