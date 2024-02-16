迎合中国搞审查？雨果奖筛除“敏感”作品引风波

被誉为科幻文学最高奖项的雨果奖去年首次在中国举办颁奖。最近被透露的组织方内部邮件内容显示，几位作者被排除在去年的评奖之外，原因是他们的作品可能会在中国被视为触碰敏感话题。
（德国之声中文网）据英国《卫报》报道，今年1月公布的雨果奖（Hugo awards）2023年评奖有关统计数据显示，包括《纽约时报》畅销书上榜作者、美籍华裔作家匡灵秀（R. F. Kuang）、加拿大籍华裔作家赵希然（Xiran Jay Zhao）在内的多位作者尽管获得了足够多的提名以入围各自类别的候选名单，但被组织方认定为 "不符合资格"，却未作进一步解释。
这一消息在科幻界引发了轩然大波，许多科幻迷和作家表示，担心该奖项已经受到审查的影响。最新被披露的评委会邮件似乎证实了上述担忧。
上届雨果奖评委会主席戴夫·麦卡蒂（Dave McCarty）去年6月5日在一封邮件中写道：“我们需要特别注意作品中任何带有敏感政治属性的内容。不是说要细读所有东西，但如果作品关注了中国、台湾、西藏或其它在中国可能成为话题的内容……就需要引起注意，以便我们判断将其列入候选名单是否安全，以及法律是否要求我们做出行政决定。”
邮件被雨果奖管理团队的另一名成员戴安·雷西（Diane Lacey）透露给了科幻作家和记者巴克利（Chris M Barkley）和桑福德（Jason Sanford），两人于本周三（2月14日）在网络上发表了有关报道。
雷西曾对巴克利和桑福德表示：“我们被告知要审查主题涉及中国、台湾、西藏或其他可能在中国成为话题的提名作品。让我羞愧的是，我这样做了。”
雷西还在邮件中提到赵希然的一部作品被认为是“对中国女皇武则天崛起的重新想象”，她说：“我不知道这在中国是否会是负面的。”
赵希然回应表示，“我难以相信管理团队中的西方成员会选择心甘情愿地参与其中，而不是维护奖项的良好声誉。”
被排除于候选人名单之外的作者还包括保罗·威摩尔（Paul Weimer）。评委会内部邮件中对他的“指摘”之一是，他曾去过西藏。但威摩尔表示，自己去的不是西藏，而是尼泊尔。“这甚至不是够格的政治审查，完全是胡扯”，他说。
雨果奖是国际科幻小说和幻想小说的最高奖项。它由世界科幻协会（World Science Fiction Society）管理，《卫报》报道称这是一个“松散的粉丝团体”。雨果奖每年在全球不同城市举办的世界科幻大会（Worldcon）上揭晓颁奖，十多个类别奖项的提名由当年科幻大会的会员决定。
去年世界科幻大会第一次在中国举行。中国作家海漄的《时空画师》获得最佳短中篇小说雨果奖，是中国第三部获得雨果奖的科幻小说。此前两部分别是郝景芳的《北京折叠》（2016）和刘慈欣的《三体》（2015）。
2024年格拉斯哥世界科幻大会主席麦卡勒姆-斯图尔特（Esther MacCallum-Stewart）1月15日发表声明，就上一届雨果奖评奖出现的问题向公众和当事人道歉。她表示，对于2023年成都世界科幻大会上雨果奖等奖项的提名资格决定是如何做出的，她的团队并不知情。“我们所知道的也仅限于公开的信息。”但她宣布了本届格拉斯哥世界科幻大会将采取的新措施，以“确保透明度，并试图弥补公众对奖项管理的严重信任缺失”。
声明还提到，参与上届评奖审查的卡特·琼斯（Kat Jones）已辞去2024年雨果奖管理层职务，并从已发布的组织方名单中被除名。
此前在1月31日，世界科幻大会和雨果奖的商标持有者——位于美国加州的WIP（Worldcon Intellectual Property）公司发布通告称，WIP董事、成都世界科幻大会组委会副主席、雨果奖评选组组长麦卡蒂、WIP董事会主席、雨果奖官网/管理运营者斯坦德利（Kevin Standlee）已引咎辞职。公司对此二人，以及成都世界科幻大会的联合主席陈石、本·亚洛（Ben Yalow）提出谴责，指上述人员的行为“损害了世界科幻大会和雨果奖的声誉价值”。
（综合报道）
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