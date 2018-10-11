“迈克尔”飓风肆虐美国 至少16人丧生

（德国之声中文网）"迈克尔"飓风袭击美国，至少导致16人丧生。据媒体报道，佛罗里达州州政府此间报告有7人遇难。除此之外，弗吉尼亚州有5人死亡，北卡罗来纳州有3人死亡，乔治亚州1人死亡。当局预计还会有更多的遇难者。

美国紧急事务管理署负责人布劳克·朗（Brock Long） 表示，他希望死亡人数不会"大幅增加"。但他有理由相信救援服务尚未渗透到一些受灾最严重的地区。迄今仍有数百人下落不明。

犹如遭到轰炸

周三（10月10日），"迈克尔"飓风在佛罗里达州西北部的墨西哥湾登陆，造成巨大破坏。强度为4级的飓风刮倒大量树木和供电设施。很多房屋建筑也被时速高达250公里的飓风摧毁。

佛罗里达州州长斯考特（ Rick Scott ）说，墨西哥湾就像是遭到轰炸，看上去犹如战争地区。关键是不听从要求拒绝撤离的那些居民的命运不详。1000居民中有大约300人不顾当局的警告拒绝撤离自己的住宅。因此斯考特州长估计死亡人数还会更多。

飓风“迈克尔”肆虐佛罗里达州 飓风“迈克尔”来袭 周三，“迈克尔”飓风登陆墨西哥湾附近的佛罗里达海岸。被定为4级的飓风，似乎已经达到5级的风力。美国气象部门称，该地区还从未经历过如此强大的4级飓风。

飓风“迈克尔”肆虐佛罗里达州 狂风大作 “迈克尔”飓风以250公里的时速登陆潘汉德尔地区，在墨西哥湾沿岸留下毁灭性的破坏痕迹。随后，飓风向格鲁吉亚州和阿拉巴马州方向移动。目前，风力减弱，被定为1级，风速最高每小时145公里。

飓风“迈克尔”肆虐佛罗里达州 船沉了 房屋毁了 “迈克尔”对停留在佛罗里达港湾的昂贵船只也不放过。飓风袭击墨西哥海滩后，圣乔港内船只沉没。美国飓风中心此前警告，高达4米的巨浪和暴雨会“危及生命”。

飓风“迈克尔”肆虐佛罗里达州 疏散与恐惧 大约37.5万人被迫离开家园进入紧急避难所。然而，并非所有灾民都能及时撤离。很多人在受到“迈克尔”突袭之后被困。飓风强度迅速增加——最初它曾被定义为热带风暴。

飓风“迈克尔”肆虐佛罗里达州 泽国一片 “迈克尔”所到之处，都造成严重的破坏。例如在圣马克斯，许多街道被淹没。 北卡罗来纳州和南卡罗来纳州的州长在飓风到来前警告居民预防暴风雨的袭击。不到一个月前，两个州曾已受到过“佛罗伦萨”飓风的侵袭，其损失尚未挽回，如今年又遭重灾。

飓风“迈克尔”肆虐佛罗里达州 断电 “迈克尔”飓风带来的另一个后果是佛罗里达州、佐治亚州和阿拉巴马州超过40万人没有电。 美国的大多数输电线路位于地上，电线杆一再被暴风雨摧毁，导致供电中断。佛罗里达州州长已派出抢救队伍赶赴灾区。

飓风“迈克尔”肆虐佛罗里达州 巨大损失 当局表示，全部损失情况几天后会更加明了。巴拿马城给人留下的第一印象已经显示情况有多么糟糕。2017年，大西洋西部地区曾先后遭到“艾尔玛”、“玛丽亚”和“哈维”的袭击。飓风袭击休斯敦后引发洪水，至少造成1250亿美元的损失。



救援人员投入了搜寻犬在瓦砾中寻找遇难者。迄今在墨西哥湾只找到一具遇难者尸体。数名在飓风前疏散到安全地带的居民驾驶着大型车辆返回到自己的住宅前，在被摧毁的房屋瓦砾中寻找物品。

在佛罗里达、佐治亚和弗吉尼亚州，超过一百万人连续几天家中无电。当局估计，可能需要数周时间才能为所有家庭供电。

美国总统特朗普宣布将访问佛罗里达和佐治亚州的灾区。他在推特上写道，他将于下周初前往这两个州。

特朗普总统表示，政府关注着所有受灾的地区。他说："我们与你们同在。"据美国国防部公布的消息，已经有大约5000援救人员被派遣到灾区。在俄亥俄州的竞选活动中，特朗普谈到了"凶猛的飓风"。此次飓风是美国有史以来最强烈的风暴之一。

9月中旬，美国东南沿海刚刚遭到热带风暴"佛罗伦萨"的袭击。尤其是在北卡罗来纳州和南卡罗来纳州引发严重洪灾，导致多人丧生。

李京慧/任琛(美联社、法新社)