迈克尔、康明凯即将在中国法庭受审

（德国之声中文网）加拿大外交部长加诺(Marc Garneau)3月17日发表声明称，加拿大驻北京的大使馆已经接到通知，对迈克尔·斯帕弗(Michael Spavor)和康明凯（Michael Kovrig）的庭审分别安排到3月19日和3月22日。声明写道，“对康明凯和斯帕弗先生的任意拘留是加拿大政府的最高优先事项，我们将继续不懈努力，确保他们立即获释。”声明还称，“我们认为他们是被任意拘留，对相关程序缺乏透明度仍深感不安。”

3月18日，路透社记者在中国外交部例行记者会问道，“加拿大外交部说，中方将于明天在丹东以及下周一在北京分别审讯康明凯和迈克尔。中方能否证实？”对此， 外交部发言人赵立坚表示，“中方已多次就有关加拿大公民个案阐明立场。中国司法机关依法独立办案，并充分保障有关人员各项合法权利。中方一贯按照《维也纳领事关系公约》《中加领事协定》和中国有关法律法规，处理包括领事通报在内的有关事宜。”

加拿大警方2018年12月1日逮捕华为首席财务官孟晚舟后不久，加拿大商人迈克尔·斯帕弗(Michael Spavor，中方报道称其为迈克尔)即于2018年12月10日因涉嫌从事危害中国国家安全的活动，被丹东市国家安全局审查。同一天，曾任加拿大驻华大使馆一等秘书兼副领事的康明凯（Michael Kovrig）在中国被国家安全部逮捕。

2019年3月4日，新华社引述“有关部门”消息称，康明凯自2017年以来，经常持普通护照和商务签证入境，通过中国境内的关系人，窃取、刺探中国敏感信息和情报。迈克尔是康明凯的重要情报关系人，向康明凯提供情报。康的行为涉嫌为境外窃取、刺探国家秘密和情报，已严重触犯了中国法律。

迈克尔·斯帕弗2019年5月16日被正式逮捕，罪名是涉嫌为境外窃取、非法提供国家秘密罪。同一天，康明凯因涉嫌为境外刺探国家秘密和情报犯罪被正式批捕。2020年6月19日，迈克尔和康明凯被提起公诉。

中国一直否认这两名加拿大公民遭到长期拘押与孟晚舟案有直接的关联，但是外界认为这明显是中方的报复行为。

目前，加拿大法庭对孟晚舟引渡案的审理已进入最后阶段。一般认为，在双方都不提出上诉的情况下，有关引渡审理可能到五月中旬结案。

牵动中美加三国的孟晚舟 加国被捕 2018年12月1日，华为首席财务官孟晚舟在温哥华机场转机时，加拿大警方应美国政府的司法互助请求逮捕了这位时年46岁的企业高管。就此，她被推上了一场中美加三国外交纠纷的风口浪尖。

牵动中美加三国的孟晚舟 不一样的掌上明珠 孟晚舟是华为创始人任正非的长女，后因父母离异随了母姓。不同的消息来源显示，九十年代初，刚满20岁的孟晚舟既已加入华为。她从秘书一路做起，到2018年底在加拿大被捕前，她已经官至华为副董事长兼首席财务官。

牵动中美加三国的孟晚舟 中方要求立即放人 2018年12月8日，中国外交部副部长乐玉成（上图）紧急召见加拿大驻华大使麦家廉，就加方拘押华为公司负责人提出严正交涉和强烈抗议。两天之后，两名在华加拿大人遭秘密逮捕。由于时间如此巧合，外界普遍猜测，这两名加国公民成了中方向加美施压的人质。

牵动中美加三国的孟晚舟 美国要求引渡孟晚舟 2019年1月28日，美国代理总检察长惠特克、商务部长罗斯、国土安全部部长尼尔森以及联邦调查局局长瑞伊在美国司法部举行联合新闻发布会，宣布正式要求引渡孟晚舟，并以23项罪名起诉华为。

牵动中美加三国的孟晚舟 人质外交 两名在中国被捕的加拿大公民分别是前外交官加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）。消失半年之后，中方才正式承认上述两人已因间谍罪被逮捕。

牵动中美加三国的孟晚舟 假释状态下的华为公主 同为接受审理，孟晚舟的境遇显然要比在中国遭关押的两名加拿大公民强了很多。孟晚舟在被拘押数天之后，她的假释申请既获法庭批准。带着电子脚镣的孟晚舟可以在规定范围内自由行动。图为去年年底，孟晚舟离开其位于温哥华的别墅前往法庭参加引渡审理。

牵动中美加三国的孟晚舟 获释返华，亦或递解美国？ 从孟晚舟被捕至今，已经两年有余了，有关是否将她引渡至美国的审理虽已进入最后时刻，但最为乐观的估计也认为，五月之前，这场官司很难尘埃落地。图为2018年庭审刚刚启动时，一些孟晚舟支持者在温哥华法庭前要求立即放人。 作者: 达扬



拜登政府要求中方立即释放两名加拿大人

美国总统拜登上任后强调会更重视与盟友合作，共同应对中国的挑战。据报道，2月23日，拜登在与加拿大总理特鲁多的会谈中表示，美国将与加拿大合作，确保两名被中国关押的加拿大人被安全释放。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在2月28日加拿大广播公司播出的访问中再次重申，美国将继续与加拿大合作，努力让两名被中国关押的加拿大人尽快获释。他说，“在两名加拿大人的议题上，我们坚决与加拿大站在一起，要求中国政府立即释放他们。我在与中国官员的对谈中已明确表示了这一点。我们期待看到两名加拿大人能回国的那一天。”

举行面对面会晤。这次会晤被视为一次重要的互动和试探。中方称此次会谈为“高层战略对话”，但据路透社报道，华盛顿方面则表示，阿拉斯加会谈将是一次性的，未来任何交往都取决于中国对自身行为的改善。

乐然（综合报道）

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