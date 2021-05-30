过街“饭圈” 政府喊打

（德国之声中文网）“饭圈”这个词，在中国大陆指追星族组成的粉丝圈。由英文的“fans”（粉丝）谐音挪移中文而来。这个原本人畜无害、无伤大雅的词，最近需要面对越来越多的批评声音。甚至政府部门也认为有必要出手严厉整治“饭圈”文化。

2021年6月15日，负责管理中国大陆互联网事务的中央网信办通过官网正式启动了名为“清朗·‘饭圈’乱象整治”的专项行动。该办公室指出：“一段时间以来，“饭圈”粉丝群体在网上互撕谩骂、应援打榜、造谣攻击等问题屡见不鲜，破坏清朗网络生态，对未成年人身心健康造成不利影响，人民群众反映强烈。”对此，中央网信办决定即日起在全国范围内开展为期2个月的“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动。

中央网信办声称，此次行动重点打击的“‘饭圈’乱象行为”包括：诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜等行为。“饭圈”粉丝互撕谩骂、拉踩引战、造谣攻击、人肉搜索、侵犯隐私等行为。鼓动“饭圈”粉丝攀比炫富、奢靡享乐等行为。号召粉丝、雇用网络水军、“养号”形式刷量控评等行为和通过“蹭热点”、制造话题等形式干扰舆论，影响传播秩序行为。

‘饭圈’乱象整治”专项行动期间，中国当局声称将“解散一批诱导集资、造谣攻击、侵犯隐私等影响恶劣的账号、群组，从严处置“饭圈”职业黑粉、恶意营销、网络水军等违法违规账号，从重处置纵容乱象、屡教不改的网站平台。”

李宇春的粉丝形成了中国第一批“饭圈”

有人的地方 就有“饭圈”

饭圈在改革开放后的中国，其实一直都存在。开放伊始，包括邓丽君、蛤蟆镜和喇叭裤在内的文化元素，在中国大地上拥有无数追随喜好者。但当时没有出现今天的“饭圈”文化。随着经济发展，粉丝群体掌握的时间资源和物质资源越来越多，“饭圈”逐渐发展成为一种有组织、专业化的利益圈层。

在中国的问答式社交媒体知乎上，有一个话题叫做“粉丝混饭圈会有什么样的经历和体验？”话题下吸引了不少自称是饭圈圈内人士留言。名为“水廌去”的知乎用户表示：“刚进去的时候感觉像打开了新世界大门，什么东西都很新鲜。首先，get到一些商家的营销策略，一些社交平台的赚钱方式，会感叹这些商人脑瓜子真灵…… 会惊叹于正在兴起的粉丝经济，会感叹粉丝团管理者的领导力等等。其次，我变得更加虚荣了，我觉得只要有了名气赚钱就不会是件难事。在追随偶吧的同时也会羡慕他们那种被万人追捧的感觉，我甚至产生过做网红的想法，当然并没有付诸行动。”

另一名匿名用户坦白自己的饭圈经历时写道：自己在考研的时候入了饭圈。把一天大部分的空闲时间甚至应该学习的时间用来刷偶像。后来，发现偶像的粉丝也会谩骂别人的偶像，和别的粉丝撕逼，甚至喜欢同一个偶像的粉丝也撕逼。他/她“很难接受这种毫无理智的谩骂，甚至对于不同意见者有组织的人身攻击。开始讨厌这个圈子”。最后卸载了微博，发现微博不适合意志力薄弱的人。

压倒“饭圈”的最后一根稻草

导致中国政府部门出重拳管制整顿“饭圈”的核心事件之一，是今年5月，一条粉丝倒奶的视频在社交网络中广为流传，视频中，10余人正在向污水槽内倒一款某品牌牛奶饮品。经中国媒体调查，这些粉丝大量购买饮品，是为了扫描饮品瓶盖内的二维码，以此来支持爱奇艺平台选秀综艺《青春有你3》的选手。

此事发生的时机正值《中华人民共和国反食品浪费法》出台实施之际，因此遭到全网舆论的批评。5月4日，北京市广播电视局发布公告，责令视频平台爱奇艺暂停自制综艺《青春有你3》录制。

“倒奶事件”的发生，意味着中国的“饭圈”经济已经形成了一套及其成熟的运作机制，包括：集资应援、打榜控评、跟踪行程、宣传、举报、做数据，以及为了偶像与其他明星的“饭圈”互撕互黑、造谣攻击、人肉搜索等行为。甚至航空票务也成为饭圈中的一个重要环节，为“粉丝”们提供明星偶像乘机订票记录。其中既有明星经济公司乐观其成的炒作，也有侵害他人隐私权、名誉权、人格权的行为，最后对薄公堂。

宣传部门的大好机会

在2021年3月的中国两会期间，就已经有两位政协委员同时发声，敦促中国政府治理整顿“饭圈”乱象。他们分别是上海全国政协委员、中科院院士葛均波和全国政协委员、同济大学副校长顾祥林。按照中国媒体的报道，两人当时“不约而同”发声，要求给“饭圈”戴上制度的“紧箍”，帮助青少年树立正确的价值观。

中共官媒《人民日报》于今年5月发表了一篇题为“‘饭圈’乱象的账，该好好算一算了”的评论文章，也直指选秀节目打榜倒牛奶事件。明确指出：“饭圈”的畸形发展已经影响到社会秩序，影响到青少年的健康成长，有关部门理应警惕并及时出手。

随着整治管理“饭圈”越来越成为中国政治层中的一种共识，也能看到越来越多的政府部门正式出手打击“饭圈”。最新展开行动的包括中国北部城市天津。涉及部门包括当地的网信办、文旅局、公安局、新闻出版局、教委和文化市场行政执法总队。中国当局在打击“饭圈”期间推出了“争做中国好网民”工程，力求“为未成年人健康成长营造良好的网络文化市场环境”的同时，加强“加强优秀传统文化、社会主义核心价值观等高质量网络文化内容供给。”

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