过生日也不消停 特朗普怒批北约G7

(德国之声中文网) 特朗普在声明中说，过去多年来，美国向"那个俱乐部"(意指西方七国集团)以及北约"赠送"了许多钱，因此美国一直被相关国家"经济利用"，"这对美国以及美国纳税人不公平！"特朗普还宣称，在他担任总统期间，曾经做出了改变。

特朗普担任总统时，确实多次指责北约盟国的军费开支不达标、指责其在防务问题上依赖美国。

除了抨击多边组织，特朗普对正在参加一系列峰会的现任总统拜登也不依不挠。他在声明中再次指责拜登在总统大选中存在舞弊行为，但并没有提出具体证据。特朗普要求重新审核宾夕法尼亚州的选票，还抨击了两名反对宾州重新计票的共和党同僚，认为他们"要么愚蠢、要么腐败、要么天真"。

目前，另一个大选关键州亚利桑那已经应共和党人的要求在审核选票，引发了不小的争议。批评人士认为，特朗普及其支持者正在为和大选有关的阴谋论推波助澜，从而动摇民众对美国选举体制的信任度。

特朗普至今不承认败选，并且在共和党基层拥有相当高的支持度。他已经多次表示，有可能再次参加2024年总统大选。就在生日当天，他还通过电子邮件、手机短信向支持者筹款；作为回报，捐款者可以在一张巨大的生日卡片上签名。

至于他究竟能否成为2024年总统大选的共和党候选人，很大程度上将取决于2022年的国会中期选举。特朗普将公开为一些党内同僚站台，一旦共和党夺回众议院乃至参议院的多数席位，这位前总统就有望巩固其党内势力。

就在6月初，特朗普在接受一家右翼电台的采访时还宣称，他正在考虑参加2022年的国会中期选举，力争进入众议院并担任议长，从而对现任总统拜登启动弹劾调查。

(法新社等)

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