 过生日也不消停 特朗普怒批北约G7 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.06.2021

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时政风云

过生日也不消停 特朗普怒批北约G7

6月14日，美国前总统特朗普度过了他的75周岁生日。当天，他对外界发表了一份声明，狠批了近期正在接连召开峰会的G7、北约等美国主导的多边组织，认为美国为这些组织花费了太多钱。

USA I Ex-Präsident Donald Trump

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美国前总统特朗普在北卡罗来纳州共和党州大会上发表讲话时火力全开，他谴责美国传染病专家福奇，再次要求中国赔偿，并称对其财务的调查是一种迫害。他还暗示会参加2024年选举。

特朗普政府曾以国家安全为由，下达禁止TikTok和微信在美国的更新和使用。现在，拜登政府也以行政令形式将其推翻。

特朗普曾反复使用“中国病毒”等措辞，被认为引起美国社会对亚裔的仇视心态，美国华裔民权联盟因此对这位前总统提告求偿2290万美元。現任美国总统拜登则在本周签署反歧視亞裔法案，他表示：“我们正致力于阻止仇恨和偏见”。

她是美国国会众议院内共和党团的第三号人物，如今却在一次党团内部投票中被剥夺了领导职务，原因则是她不断激烈抨击前总统特朗普。这位来自怀俄明的资深议员表示，她不会因此被吓倒。

(德国之声中文网) 特朗普在声明中说，过去多年来，美国向"那个俱乐部"(意指西方七国集团)以及北约"赠送"了许多钱，因此美国一直被相关国家"经济利用"，"这对美国以及美国纳税人不公平！"特朗普还宣称，在他担任总统期间，曾经做出了改变。

特朗普担任总统时，确实多次指责北约盟国的军费开支不达标、指责其在防务问题上依赖美国。

除了抨击多边组织，特朗普对正在参加一系列峰会的现任总统拜登也不依不挠。他在声明中再次指责拜登在总统大选中存在舞弊行为，但并没有提出具体证据。特朗普要求重新审核宾夕法尼亚州的选票，还抨击了两名反对宾州重新计票的共和党同僚，认为他们"要么愚蠢、要么腐败、要么天真"。

目前，另一个大选关键州亚利桑那已经应共和党人的要求在审核选票，引发了不小的争议。批评人士认为，特朗普及其支持者正在为和大选有关的阴谋论推波助澜，从而动摇民众对美国选举体制的信任度。

特朗普至今不承认败选，并且在共和党基层拥有相当高的支持度。他已经多次表示，有可能再次参加2024年总统大选。就在生日当天，他还通过电子邮件、手机短信向支持者筹款；作为回报，捐款者可以在一张巨大的生日卡片上签名。

Weltspiegel | USA Donald Trump startet eigene Plattform

至于他究竟能否成为2024年总统大选的共和党候选人，很大程度上将取决于2022年的国会中期选举。特朗普将公开为一些党内同僚站台，一旦共和党夺回众议院乃至参议院的多数席位，这位前总统就有望巩固其党内势力。

就在6月初，特朗普在接受一家右翼电台的采访时还宣称，他正在考虑参加2022年的国会中期选举，力争进入众议院并担任议长，从而对现任总统拜登启动弹劾调查。

(法新社等)

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