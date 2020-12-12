 过敏症患者小心：新冠疫苗或引起过激反应 | 科技环境 | DW | 13.12.2020

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科技环境

过敏症患者小心：新冠疫苗或引起过激反应

获紧急批准后，英国已有数百人接种新冠疫苗。但由于两名接种者出现过敏反应，英国卫生当局建议，过敏症患者应暂停接种。

Coronavirus | Impfstoff

（德国之声中文网）新冠疫苗接种行动刚进行了两天，英国卫生当局即发出警告：严重过敏症患者最好暂不接种。英国在全球第一个紧急批准使用德国BioNTech和美国伙伴辉瑞（Pfizer）合作研发的新冠疫苗。接种项目实施首天即有数百人接种，其中两人有严重过敏反应。

对过敏症患者示警

英当局称，主要针对过敏症患者的这一警示纯属谨慎的防御措施。过敏症患者接种BioNTech/辉瑞研发的新冠疫苗后很可能出现相关反应。那两名国民医疗服务体系（NHS）工作人员接种后便出现了这一反应。

England | Coronavirus | erste landesweite Impfungen

以后数天，数万人将在英国接种新冠疫苗

不过，这两人在接种前即已有过敏症候。英国国民医疗服务体系负责人波维斯（Stephen Powis ）在国会一委员会上称，两人目前恢复良好。

致命反应

因此，过敏症患者，尤其是过去曾罹患过敏性休克的人，需谨慎从事。过敏性休克指的是对食品、药物或疫苗的"严重过敏性反应"，是人体的一种完全可能致命的激烈过敏反应。在所有已知过敏反应中，它是最强烈的一种。

通常情况下，至少会有两种不同的机体系统作出反应：呼吸道和皮肤。但是，胃肠系统或心血管系统有时也会作出反应。如此极端的人体反应多为突然发生，当事人的状况会在最短时间里恶化。医学上，过敏性休克被视为绝对紧急情况。

England | Coronavirus | erste landesweite Impfungen

在英国，过敏症患者被建议暂时不接种新冠疫苗

提供相关数据是必要的

过敏反应种类繁多，并非都像过敏性休克那样复杂并在最严重情况下危及生命。人体可表现出多种反应：例如，皮肤红疹或者呼吸困难、脸、舌发肿。

英国当局要求，向所有过敏症的患者讲明接种的这一风险。依据个人的过敏史，这些人暂时不要接种。需随时携带肾上腺素针剂的过敏症患者尤其如此。那两名NHS的工作人员便是这种情况。

England | Coronavirus | erste landesweite Impfungen

做出表率：90岁的玛格丽特·基南（Margaret Keenam）成为英国接种头一人

迄今最大规模接种项目

合作开发在英国被批准紧急上市的美国辉瑞对德新社表示，第三期临床试验结果显示，受试者总体适应，独立的数据监控委员会未报告有任何严重安全疑虑。

辉瑞称，共有4.4万人受试，其中，4.2万人已第二次接种。

90高龄的英国女性基南也将接受第二次接种。本周二，她成为英国正式接种新冠疫苗第一人。她仍呼吁国人参与国家这一最大规模的疫苗接种项目。

观看视频 01:55

德国BioNTech的新冠疫苗 究竟有多美？

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