 “过度防疫”惹民怨 “动态清零” 何时休？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.03.2022

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时政风云

“过度防疫”惹民怨 “动态清零” 何时休？

中国本土疫情形势依然严峻，上海、吉林疫情未见好转之时，辽宁省沈阳市宣布从本周二七对全是住宅进行封闭式管理。病毒的传播令民众不安，同时，缺乏透明性和一致性的防疫措施也引发民怨。

Coronavirus - China

最近一波疫情不仅人们的日常生活受到影响，工厂被叫停，物流运输也受到影响

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中國疫情持續升溫，3月20日新增本土確診突破4,000例。吉林依然是疫情最嚴峻的重災區，上海則在經過週末的大規模排查後，單日確診再次推高、突破700例。疫情持續惡化的兩地官員在週末都稱，當地疫情正迎來關鍵時刻。

港府没有承认「与病毒共存」，但从最新松绑政策可见，香港实际上与「共存」越来越近，林郑月娥更表明香港和内地不同，难做全民强制检测。港大研究指，香港真正确诊人数已达350万人，相信已出现群体免疫。

（德国之声中文网）尽管中国采取了严格的病毒清零政策，但中国多地近日再次出现疫情爆发。從吉林、上海和深圳等多地部分封城措施之后，本周二（3月22日）起，沈阳全市住宅小区、村屯实行封闭式管理。随着疫情再起，公众正在怀疑政府的 "动态清零 "，包括对民众的持续检查，是否仍然发挥作用。

中国国家卫生健康委副主任、国家疾控局局长王贺胜上周五表示，“事实证明，‘动态清零’做法符合中国国情，符合科学规律，路子是对的，效果是好的。尽管‘动态清零’的防控措施会对部分地区的生产生活带来一些影响，但这些影响是短期的、范围是有限的，应该说，任何防控措施都会有一定的代价，但同保护人民生命安全和身体健康相比，这些代价都是值得的。”

不过，路透社报道，有迹象表明，缺乏透明性和一致性的做法也引发民怨，一些愤怒的网民在网上发表评论，与此同时，审查人员一直在加班加点地工作加紧删帖。河北燕郊住着不少在北京工作的民众，因为严格的防疫措施，许多人难以回家。网上的照片可以看到（其中许多已被删除），居民冒着大雪排队等着检测结果。

观看视频 04:25

新冠肺炎：被「清零封關」拆散的人們

根据人民网报道，3月21日0-24时，辽宁省新增67例本土新冠肺炎确诊病例，其中沈阳市报告7例、大连市报告5例、营口市报告55例；新增183例本土无症状感染者。3月22日起，沈阳全市住宅小区、村屯实行封闭式管理，居民进出需持48小时内核酸检测阴性证明及居民出入通行证。消息公布后引起网民热议。有人在新浪微博留言写道：“沈阳就不能提前几天说啊！“ 也有人质疑防疫措施：”过度防疫 把住院的病人都赶出医院 毫无人性。“还有人叹道”疫情下面真的生活太难了，我们要挣钱啊“。

严格的防疫措施也影响了许多人的生计。吉林省长春市的一名快递员对路透社说，90%的小区都封闭了，快递被叫停：“我没有任何选择，我只能等待他们解封。这座城市毫无希望。”

下一次爆发也只是时间问题

自从最近的疫情爆发，不仅人们的日常生活被打乱，工厂被叫停，物流运输也受到影响。外界担忧，中国清零政策会打乱服务业等部门的复苏的步伐，并使中国已在放缓的经济成长进一步减速。根据中国纪监委网站，习近平周三（3月17日）主持召开中央政治局常务委员会会议时强调防疫工作要降低“动态清零”社会成本，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。《纽约时报》指出，这反映了对经济增长放缓的担忧。该媒体援引香港大学的病毒学家金冬雁表示，即便中国当局成功控制了目前这波疫情，下一次爆发也只是时间问题。他认为，这也是为什么中国迫切需要制定规划，学习如何与病毒共存。

而中国国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年认为，中国不能像许多其他国家一样取消防疫措施是因为当前疫苗接种率，特别是全程和加强针的接种率还不完全高，不足以构成坚固的免疫屏障，势必就会使群体庞大的老人、弱势和脆弱人群容易造成感染。接受央视《新闻1+1》采访时他还补充说：“如果中国加强疫苗接种、加快科技研发，包括药物的研发、疫苗的研发，也有可能有一个时机，可能奥密克戎（omicron）又变了，变得更加温和，传播率和致病率更加低，那就是我们最好的机会。“

 

（路透社等）

 

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