 过度依赖中国 德国面临手术用品、药品短缺 | 科技环境 | DW | 18.07.2022

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科技环境

过度依赖中国 德国面临手术用品、药品短缺

德国的每日新冠感染人数自六月以来持续呈现上升趋势，政府正计划在秋季出台新版防疫政策。不过，德国的防疫物资和药品却传出短缺的问题，专家认为背后原因除了乌俄战争影响，也与过度依赖中国等亚洲国家有关。

Symbolbild Medizin Placebo Effekt

德国出现了药品供不应求的现象

（德国之声中文网）德国政府准备在秋季重启强制配戴口罩的规定，目前德国卫生部正与司法部讨论《感染保护法》修正案。联邦司法部长布施曼（Marco Buschmann）表示：「我们必须非常认真地看待今年秋冬等着我们的事情。」他说，预计将在8月与各州讨论此法案，9月将修正案提交议会。

现在除了在火车或地铁上仍需全程配戴口罩，德国街上和商店里已鲜少有人还戴着口罩了。 《每日新闻》报导，在前两年的新冠疫情的高峰期，德国大约有150家公司在生产口罩和其他防护用品。防护口罩在当时供不应求，许多德国公司投入生产。政府给予了数百万欧元的补贴，目的是减少对中国进口的依赖。

中国再次取得胜利？

但目前商店贩卖的口罩大多写着中国制造，口罩制造产业协会预计，德国的口罩生产最迟在2025年就会结束。协会发言人伯格曼（Stefan Bergmann）向《明镜杂志》表示，「届时许多厂商可能会拆除他们的机器并出售。尽管有联邦政府的支持，但几乎没有人可能回收他们的投资。」他批评道：「以后一切都会像疫情之前那样，我们将会赤裸裸面对疫情，如果再发生大流行病，中国将再次取得胜利。」

《每日新闻》指出，德国制的口罩难以在市场存活的原因在于：与中国制的口罩相比，自产的口罩成本更高。目前，一个德国生产的FFP2口罩的购买成本约为0.35欧元，而中国产品的购买成本为0.12欧元，外加运费。而像是医院和政府这种要经过招标过程的大宗订单，价格往往是决定性因素。

Deutschland Coronavirus - Schulranzenhersteller Thorka

德国制的口罩成本较中国制高

医疗用品、药品也短缺

和口罩一样仰赖中国供应商的还有医院里的手术用具，德国医院手术用的材料，包括缝合线和插管，以及儿科医学的特殊产品都供不应求。在柏林，一些手术已经被推迟了。德国在野党要求联邦政府加强本地生产。 《每日镜报》的报导写到，尽管医院仍有少量库存，但这些材料往往来自中国，疫情以来，中国的货物运往欧洲需要经历长时间的等待。

柏林众议院卫生委员会主席格拉夫（Christian Gräff）说：「即使是著名的大医院也出现医疗耗材短缺的现象了。在疫情严峻期间，人们争论的是如何加强国内药品和医疗器械的生产--这也是为了多少降低对中国的依赖。目前在这方面的进展太少了。」

此外，就连药品也出现了供不应求的现象，西德意志广播电台报导，其中包含像是儿童用的止痛剂、哮喘喷雾剂、降压药、麻醉剂、抗抑郁药和碘片等等。除了新冠和乌俄战争的影响，国际供应链的波动也是原因之一。由于成本考量，许多药物原料在中国和印度生产。 2000年，59%的成分仍然在欧洲生产，31%在亚洲生产，而现在的比例已经逆转：2020年，63%的成分来自亚洲。

Symbolbild Operation Krankenhaus

缺乏手术用品导致部分手术需延后执行

前德国卫生部长施潘（Jens Spahn）在疫情初期曾说过要让药品和药剂原料的产线留在欧洲，但两年后的今天并无太大进展。现任联邦政府的政策计画也还非常不明确，面对媒体询问，卫生部仅表示，这不仅要考虑到医疗政策，也需要考虑到经济政策。

生产商过度集中中国、印度

德国电视二台最近一则报导就指出，如同德国对俄罗斯天然气的依赖，「中国为德国提供抗生素的原料，对于重症监护室最重要的一类抗生素，全世界只有三家原料生产商，而它们都在中国。」巴伐利亚州药剂师协会的梅茨（Thomas Metz）对巴伐利亚广播电台说，把药品生产迁回欧洲，我们就会受到较少影响，也能注意工厂是否符合欧洲的环境保护和职业安全方面的标准。不过，专家指出，要想在欧洲大量生产医疗用品和药品，还需要花费多年的时间。梅兹认为，这同时也必须考虑成本。

德国仿制药和生物仿制药产业协会Pro Generika的首席执行官布瑞特豪尔（Bork Bretthauer）在接受《医药报》采访时指出，将药品生产完全迁回欧洲既不现实也没有必要。他表示：「几乎所有专家都同意这一点。大多数原料或药品在欧洲以外的地方生产，这不一定有问题。核心问题是，生产集中在极少数制造商和地区，特别是在中国和印度，这就造成了集群风险和高度的依赖性。」布瑞特豪尔认为，解决之道在于：激励药厂以区域多样化的方式生产仿制药。这对于供应重要的原料，如抗生素或重症监护医学所需的药物，尤其关键。

（综合报导）

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