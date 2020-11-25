 过年应景：德语拜年 | 非常德国之趣味德语 | DW | 01.01.2021

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过年应景：德语拜年

在2021年新年到来之际，我们给对德语感兴趣的朋友们介绍几句地道的德语新年祝福语。

Symbolbild Silvesterparty zu Hause feiern

干杯吧！迎接新年

（德国之声中文网）德语里新年是 das Neujahr，连写在一起作为一个词，或者 das neue Jahr。辞旧迎新时，用德语祝福有几种常见说法，而今天因为疫情的特殊关系，人们在恭贺新年时会把健康放到第一位：

Bleiben Sie gesund! 

您可要保重呀！

这句话不仅在新年祝福时说，信函最后往往要写的”致以友好问候“（mit freundlichen Gruessen）也有要被这句话取代的趋势。

Bleiben Sie negativ!

希望保持阴性！

显然，这句话的格式套用了上句，内容上把”保重“ 换成了”阴性“，指新冠检测结果不要呈阳性，即不要”中招“。

Viel Gesundheit, viel Erfolg!

正如中文拜年离不开祝福"身体健康，万事如意"。即便没有疫情，德语在新年祝福时，也总会祝愿对方健康 Gesundheit、成功 Erfolg，毕竟身体健康是生活质量的基础，健康的身体是快乐、成功、幸福等等的重要前提。

Prosit Neujahr!

新年快乐！

这种说法比较传统，甚至有点过时。Prosit 有干杯的意思，一般是举杯庆祝时候互相祝福的用语。庆祝新年时一般少不了美食和酒席，所以用"为新年干杯"绝对合适！还有"加长版本"：Prosit und Hurra! Ein gutes neues Jahr! 干杯！欢呼！过个好年！

Frohes neues Jahr!

新年快乐！

这是最常见的祝福新年快乐的说法，也可以简称 Frohes Neues! 后者也比较常见，而且少说一个词，更省时省力！

Einen guten Rutsch (ins neue Jahr) !

Rutsch原本是"滑下来"、"滑行"的意思，从旧的一年进入新的一年，德语用"滑进"新的一年这一说法。一般在新年还没有到来的时候，比如跨年夜时候，祝愿对方"滑进新年"！

AllesGute zum Jahreswechsel!

辞旧迎新、跨年，德语是 Jahreswechsel，字面意思是"年度交换"，在表达新年祝愿时，也可以用 alles Gute ，一切都好、一切顺利，之后用介词 zum ，再加上Jahreswechsel。

 

Einen tollen Start ins neue Jahr!

中文在祝福新年好的时候也会说来年开门红，德语中祝愿新的一年有好的开始，也是类似意思。Start 是开端、开始的意思。

更多"趣味德语"内容，详见非常德国之趣味德语

 

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