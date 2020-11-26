过失杀人罪! ?马拉多纳医生接受调查

（德国之声中文网）据阿根廷国家通讯社Telam报道，马拉多纳心脏病发作骤亡四天后，他的医生正在接受过失杀人罪的调查。

据当地几家新闻媒体报道，警方周日凌晨突击搜查了马拉多纳医生卢克（Leopoldo Luque ）的家和诊所。

据报道，目击者告诉调查人员，他们目睹了马拉多纳和他39岁的私人医生发生了一场争斗，据称在这一过程当中有人挥拳。

当地《民族报》(La Nacion)日报引述消息人士的话说，司法机关下达搜查令的原因是出于"杀人罪"的嫌疑。

根据检察官的说法，马拉多纳的亲戚提供了证词，检察官目前正在调查这位前巴塞罗那和那不勒斯前锋死前接受过怎样的医疗护理。

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医生回应指控

医生卢克（Luque）通过电视新闻发布会对猜疑进行回应时，情绪激动，他含着眼泪说："您想知道我的责任吗？因为爱他，照顾他，延长他的寿命，让他有所改善，直到最后。"

马拉多纳的私人医生说，他已经做了"他所能做的一切，直到不可能为止"，以挽救他的"朋友"。

他还指出，足球明星的屋子里应该有一台除颤器，外面应该停着一辆救护车，但所有这些过失都不是他的错。

卢克（Luque）宣布，哪怕调查人员没有邀请，他也愿意自发在法官面前作证。

马拉多纳的私人医生卢克

国家哀悼足坛传奇

这位足球传奇人物去世后，阿根廷进行了为期三天的国葬。马拉多纳星期三在布宜诺斯艾利斯郊区的家中因心脏病突发身亡。

11月11日，在接受脑外科手术8天后，医生卢克允许马拉多纳离开医院。当时，医生在Instagram上发布了自己和他的著名患者的照片，显示马拉多纳的头上缠着绷带。

《民族报》(La Nacion)报道称，调查人员正在寻求确定他在多大程度上负责马拉多纳的护理，以及他多久检查一次病人。

马拉多纳去世时，卢克并不在他的家中，但这位医生确实拨打了紧急电话。当地媒体"Opinion Frontal"发布了该录音的音频片段，其中可以听到Luque呼叫了救护车。

马拉多纳起初因脑部血块入院。由于体重问题，多年来身体健康受到了严重影响，包括多发性心脏病，肝炎和胃搭桥。

世界杯历史上的经典时刻 1950年：乌拉圭重挫巴西 对于许多巴西人来说，直到今天这仍是一个挥之不去的噩梦：心高气傲的巴西人在本土举行的世界杯上输给了赛前不被看好的乌拉圭。当埃德加多为乌拉圭将比分改写为2：1时，座无虚席的传奇球场马拉卡纳（Maracanã）陷入了死一般的静寂，因为巴西只要一场平局就能夺冠。（世界杯当时仍全部采用小组循环赛制，没有淘汰赛阶段）

世界杯历史上的经典时刻 1954年：伯尔尼奇迹 “拉恩有机会进行远射……”，德国足球评论员齐默曼（Herbert Zimmermann）的这段话可谓家喻户晓。在滂沱大雨下进行的世界杯决赛中，赫尔穆特·拉恩（Helmut Rahn）攻入关键一球，帮助德国队3：2战胜当时堪称天下无双的匈牙利队，夺取桂冠。二战后的德国也因此而稍稍在国际舞台上赢得一些自信。

世界杯历史上的经典时刻 1958年：球王贝利登基 “球王”首次登上世界舞台：17岁的贝利虽然身材瘦小，但却几乎凭借一人之力将巴西队带上顶峰，并成为世界杯历史上年龄最小的冠军球员。这位可以左右开弓的世纪球星总共拿下四次世界杯冠军，在职业生涯1375场比赛中攻入令人咂舌的1284球。

世界杯历史上的经典时刻 1966年：温布利的悬疑进球 如果配备了现代的球门线技术，那么温布利球场的这个“进球”一定是无效的，因为足球虽然击中门框并向球门反弹，但其实整体并未越过球门线。然而，在1966年世界杯上，英格兰队正是凭着这个进球在与德国队的比赛中获得了关键的3：2领先，最后4：2赢得比赛，拿下世界杯。

世界杯历史上的经典时刻 1970年：世纪之战 墨西哥世界杯半决赛，意大利对阵德国。气温高达摄氏50度下的阿兹台克体育场内内上演了一场足球大戏：比分如梅花间竹交替上升，每分钟都有进球机会，还出现了点球争议。比赛进入加时赛，双方竟然还打进了五个进球。但最后失望的又是德国人，他们3：4输给对手。

世界杯历史上的经典时刻 1974年：德国队主场称王 开赛仅一分半钟便陷入落后局面，但依靠“轰炸机”穆勒的反超进球，德国队最终在慕尼黑举行的决赛中战胜荷兰队，第二次夺冠成功。德国队在小组赛中输给当时的东德队，这也是世界杯迄今为止唯一一次有一个分裂国家的两支球队同场较量。

世界杯历史上的经典时刻 1978年：科尔多巴的耻辱 “我要疯了”，奥地利球评菲格（Edi Finger）如此对着话筒喊道。因为汉斯·克朗克尔（Hans Krankl）的进球帮助奥地利3：2战胜德国，将邻居踢出了阿根廷世界杯。这是德国队世界杯历史上最为惨痛的失利，而对手竟然是以冬季运动出名的邻国奥地利。

世界杯历史上的经典时刻 1986年：上帝之手 一场比赛，两个载入史册的进球：在阿根廷与英格兰的四分之一决赛中，马拉多纳先是用“上帝之手”首开纪录，几分钟后他又长驱直入60多米，将比分改写为2：0。这个球此后被评为世界杯百年最佳进球。这届世界杯决赛中，阿根廷3：2力克德国队，夺下第二次世界杯冠军。

世界杯历史上的经典时刻 1982年：舒马赫“刺杀”巴蒂斯通 这是一个载入历史的犯规：在这场被称为“塞维利亚之夜”的世界杯半决赛中，法国队员巴蒂斯通（Patrick Battiston）直奔德国门将舒马赫，结果被后者硬生生撞翻，不但丢了两颗牙齿，甚至还昏迷不醒。主裁竟然没有对这一严重犯规作出任何判罚。舒马赫直到一年之后才表示歉意，巴蒂斯通接受了道歉，甚至还邀请舒马赫参加自己的婚礼。

世界杯历史上的经典时刻 1990年：荷兰与德国的“口水对决” 德国在这一年的决赛中依靠布雷默的点球小胜阿根廷，成功夺冠。但在八分之一决赛中，荷兰和德国队之间爆发丑闻：里杰卡尔德向沃勒尔吐口水，但两人都被红牌罚下。当时许多技术已经非常先进的摄像镜头清晰纪录了这一场景，而里杰卡尔德也不得不一再面对自己这个尴尬的失态行为。

世界杯历史上的经典时刻 2006年：永恒的“头槌” 先后战胜瑞典和阿根廷之后，德国的“夏日童话”终于在此后的冠军意大利这里画上句号。决赛中法国举行齐达内成为主角：他先是点球帮助本队领先，然后又被红牌罚下。这位足球艺术大师用头撞向出言挑衅的意大利后卫马特拉奇。

世界杯历史上的经典时刻 2010年：世界杯非洲“首秀” 乌乌祖拉喇叭的喧嚣声伴随着黑色大陆首次举办世界杯的每场比赛。南非成为东道主，而西班牙则在决赛中战胜荷兰队，首次登上世界足坛巅峰。这也是欧洲球队第一次在欧洲以外的地方夺得世界杯。

世界杯历史上的经典时刻 2014年：德国7比1大胜东道主巴西 2014年世界杯半决赛中，德国始料未及地以7：1击溃东道主巴西。即便是最乐观的德国球迷，可能也没有在赛前猜到这个结果。而巴西球迷则黯然伤神，这位抱着仿制大力神杯哭泣的巴西老爷爷的照片传遍全球。而德国最终决赛中击败阿根廷，第四次成为世界冠军。 作者: Olivia Gerstenberger/石涛



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