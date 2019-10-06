过境备受刁难 香港人对前往内地充满恐惧

（德国之声中文网）年轻的医学院学生黄蕾（Wong Lei）是成千上万从香港到中国大陆定期过境的人之一。她现在就读于香港大学医学院。而医学院的学生需要经常前往中国大陆参加研讨会或义务性实习。

黄蕾说："当我们过境时，海关人员拦住我们并搜查了我们的行李。我必须拿出我所有的书，供他们逐页检查。他们是在搜查有关香港民主抗议活动的图片和宣传材料。"

香港有很多像黄蕾这样经常需要去内地的学生。不仅香港的医学院，而且语言学院或香港中文大学的中文研究项目都有部分机构设在中国大陆。黄蕾说，她经常听到有人抱怨过境受到刁难。

"我们中的一个人在一个黑暗的房间里被关了半个小时。虽然他没有被殴打，但他们检查了他的手机。有些内容被删除。对此你别无选择，只能接受。另一所大学的一名学生则被强迫演唱中华人民共和国成立70周年的庆祝歌曲并被录制视频。"

最近几个月，类似的事件急剧增加。郭家麒（Kwok Ka-Ki）是香港立法会和泛民主派公民党的成员。他正在收集对边界刁难事件的投诉。因为经常过境往返香港与大陆的不仅仅是学生，还有许多香港人在内地工作或有家人和朋友。一些人住在深圳，因为那里的租金便宜。

公民党成员郭家麒说："中国内地的这种做法向香港人民发出了明确的信息'不欢迎你们，并且你们涉嫌犯罪。如果你们想去大陆，就请收敛你们的行为'。" " 因此，现在从过境前往大陆的人明显减少。能够避免这种麻烦的人，宁愿留在香港。"

香港人不相信中国大陆的司法制度。这就是为什么迄今香港人普遍喜欢戴口罩的原因。他们不希望在抗议游行或示威中活动中被识别，然后在过境时被认出。口罩是一种安全保护。

但是现在不再允许这样做。根据香港通过的最新法规，从10月初开始禁止示威者蒙面。该法不仅有利于压制示威，同时也让需要前往大陆的香港人过境时更加忐忑不安。