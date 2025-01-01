过境协议到期 俄罗斯停止经由乌克兰向欧洲输送天然气

随着过境协议到期，俄罗斯从今天开始停止通过乌克兰向欧洲输送天然气。乌克兰现在面临每年约8亿美元的过境费损失，而俄罗斯天然气工业股份公司将损失近50亿美元的天然气销售收入。

（德国之声中文网）莫斯科和基辅均证实，俄罗斯经乌克兰向欧洲的天然气运输于今天（1月1日）正式停止。

1991年苏联解体以来，俄罗斯天然气一直通过穿越乌克兰的管道向欧洲供应，莫斯科通过出口天然气赚取外汇，基辅则赚取过境费。

乌克兰现在面临每年约8亿美元的过境费损失，而俄罗斯天然气工业股份公司将损失近50亿美元的天然气销售收入。

最新的过境协议于本周三到期，由于俄罗斯2022年对乌克兰展开入侵，基辅决定不再延长该协议。

2023年，俄罗斯天然气占欧盟天然气进口量的不到 10%——低于战前的40%以上。

但欧盟一些成员国（主要是东部）由于地理和政治原因仍然严重依赖俄罗斯天然气。

“我们已经停止了俄罗斯天然气的过境，”乌克兰能源部长加卢先科（German Galushchenko）在一份声明中表示，他称这是一件“历史性事件”。

“俄罗斯正在失去市场，它将遭受经济损失。欧洲已经决定放弃俄罗斯天然气”他补充道。

俄罗斯天然气工业股份公司也在一份声明中表示，已经失去了通过乌克兰向欧洲运输天然气的“技术和法律权利”。声明证实，从（地方时间）上午8点以来，俄罗斯天然气没有再通过乌克兰向欧洲输送。

乌克兰将停止中转俄罗斯天然气 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

欧盟委员会周三淡化了俄罗斯终止通过乌克兰向欧洲出口天然气的影响，称1月1日的停止输气是意料之中的事，欧盟已做好了准备。

欧盟委员会一名发言人表示：“欧洲天然气基础设施足够灵活，可以通过替代路线向中东欧提供非俄罗斯产天然气。”

昨天（12月31日），欧洲天然气价格在一年多来首次突破每兆瓦时50欧元。

尽管俄罗斯侵略乌克兰，欧盟和北约成员国匈牙利以及斯洛伐克仍与克里姆林宫保持着密切联系。

俄罗斯天然气通过乌克兰的运输中断将迫使一些国家进一步动用其储备，并寻求进口更多液化天然气 (LNG)。

但匈牙利基本不会受到此举的影响，因为该国大部分天然气都是通过黑海管道输送的，这条替代管线绕过了乌克兰，途经土耳其，穿过巴尔干半岛。

斯洛伐克主要天然气进口商SPP周三发表声明表示，已经为断气做好了准备，并将通过替代路线向所有客户供应天然气。今后斯洛伐克进口天然气主要是通过来自德国和匈牙利的管道，但也将面临额外的过境费。

曾是苏联一部分的摩尔多瓦是受影响最严重的国家之一。该国表示，现在需要采取措施，将其天然气使用量减少三分之一。

天然气价格暴涨 钢铁行业苦不堪言 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

途经白俄罗斯的亚马尔-欧洲管道(The Yamal-Europe pipeline)也已关闭，途经波罗的海通往德国的北溪管道于2022年被炸毁。

2018年，各条管道合计向欧洲输送了创纪录的2010亿立方米天然气。

2022 年乌克兰爆发军事冲突后，欧盟加倍努力减少对俄罗斯能源的依赖，并寻求替代能源。

（路透社、法新社等）

© 2025年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究