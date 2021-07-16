 过去50年全球超一百万人死于自然灾害 | 科技环境 | DW | 25.07.2021

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科技环境

过去50年全球超一百万人死于自然灾害

几十年来，世界气象组织（WMO）一直在检视全球天气数据，并向国际社会展示气候变化对人类和经济带来的灾难性后果。

USA Monokultur im Mittleren Westen

美国中西部的干旱的田地

（德国之声中文网）根据世界气象组织的一项分析结果，过去50年，因干旱、风暴、洪水和极端气温而死亡的人数远远超过100万。该组织评估了1970年至2019年的数据。  

根据该数据，有65万人死于干旱；近58万人因风暴而丧生；近5.9万名儿童、妇女和男子死于洪水。这个联合国组织在日内瓦表示，极端气温是另外56000人的死亡原因。   

就财产损失而言，风暴是全世界最具破坏性的自然灾害，其造成的损失超过4400亿欧元。居第二位的是洪水，造成的损失几达1000亿欧元。到2019年的50年里，欧洲导致最大损失的自然灾害是2002年德国大水，尤其是易北河（ Elbe）的洪水。 

对2019年之后的天灾事件尚未评估。  

  • Deutschland Unwetter Schuld - vorher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾前的舒尔德村

    遭遇洪灾之前，只有700人居住的舒尔德（Schuld）是一个安静的山村，经常有徒步旅行者和前往附近纽博格林赛道的摩托车手光顾。

  • Deutschland Unwetter Schuld - nachher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾后的舒尔德村

    上周四（7月15日）凌晨，温柔平缓的阿尔河变成了湍湍巨流，淹没了舒尔德村。舒尔德坐落在莱法州埃弗尔（Eifel）地区的一个狭窄山谷中，是最早遭受洪水严重冲击的地方之一，房屋损毁近半。

  • Deutschland Unwetter Erftstadt - vorher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾前的布莱瑟姆镇

    交通要冲布莱瑟姆（Blessem）镇位于科隆以西的厄尔夫塔特（ Erftstadt ）。这是谷歌地图显示的洪灾之前的布莱瑟姆镇的房屋、街道和田地，好一派和平景象。

  • Deutschland Unwetter Erftstadt - nachher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾后的布莱瑟姆镇

    在厄尔夫塔特河暴涨后，布莱瑟姆镇成为泽国。街道和房屋被淹，汽车顺水漂游，树木成为浮木，小镇与世隔绝。洪水如此狂暴，将附近的一个采石场变成奇特的大坑，吞噬着一座城堡和其他建筑物。

  • Deutschland Unwetter in Rheinland-Pfalz Altenahr Altenburg vorher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾前的阿尔泰纳尔镇

    莱法州阿尔河谷的阿尔泰纳尔镇（Altenahr）位于波恩以南。在7月15日凌晨洪水到来之前，阿尔泰纳尔镇是一个美丽的世外桃源。

  • Deutschland Unwetter in Rheinland-Pfalz Altenahr Alteburg nachher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾后的阿尔泰纳尔镇

    阿尔泰纳尔镇遭到洪水的严重冲击。一场暴雨过后，平常水位较低的阿尔河汹涌澎湃，势不可挡，周围的街道和房屋无一幸免。

  • Deutschland Unwetter Dernau vorher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾前的德瑙镇

    沿着阿尔河再往前走，就到了德瑙镇（Dernau）。在洪灾之前，德瑙镇坐落在种满葡萄树的陡峭山坡脚下，风光宜人，远近闻名。

  • Deutschland Unwetter Dernau nachher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾后的德瑙镇

    如今，这里也被洪水冲刷得面目全非。

  • Deutschland Unwetter Bad Münstereifel vorher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾前的巴德明斯特雷菲尔城

    埃弗尔地区的小城巴德明斯特雷菲尔（Bad Münstereifel）位于科隆西南部，遭遇洪灾之前古色古香，让游客流连忘返。

  • Deutschland Unwetter Bad Münstereifel nachher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾后的巴德明斯特雷菲尔城

    如今，洪水冲毁了巴德明斯特雷菲尔的街道，危及历经数百年的老建筑，小城满目苍夷。

    作者: Jennifer Wagner, Kristin Zeier


不过，世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）强调，长期以来，气候变化使情况明显恶化。他指出，在德国——如最近的这次灾难性洪水——以及在其他欧洲国家，强降雨频率增加，它显示出，世界上将没有任何地区能够幸免。他称，北美最近的热浪显然也由气候变化引起。  

  塔拉斯说："特大暴雨越来越多地是气候变化的结果。随着变暖，大气层含更多水分，它意味着，出现风暴时，会有更多降雨，发大水风险增加。"  

  • China Unwetter l Heftige Regenfälle, Überschwemmungen in Henan

    豪雨之后郑州出现严重内涝

    大水冲破防水墙

    中国河南省郑州市遭遇数百年未遇的特大暴雨。7月20日晚，积水冲破挡水墙，进入地下交通区域，地铁进水。尤其是郑州地铁5号线灾情最严重，被困人数最多。当日晚郑州地铁全线关闭。

  • China Unwetter l Heftige Regenfälle, Überschwemmungen in Henan

    豪雨之后郑州出现严重内涝

    历史罕见的超强降雨

    据郑州气象局公布的数据，郑州20日16时~17时，一个小时的降雨量达到了201.9mm。17日20时到20日20时，三天的过程降雨量617.1mm。其中小时降水，单日降水均已突破自1951年郑州建站以来60年的历史记录。郑州常年平均全年降雨量为640.8mm，相当于这三天下了以往一年的量。周三凌晨，郑州全市抗灾2级应急响应提升到1级。

  • China Unwetter l Heftige Regenfälle, Überschwemmungen in Henan

    豪雨之后郑州出现严重内涝

    部分地区停电

    城市被淹后，部分地区停电。郑州大学第一附属医院因停电电梯停运，院内救治无法进行，备用电源无法使用。受灾严重医院的重症病人已组织向外转运。据悉，直到周三傍晚，郑州水电供应仍是棘手问题。

  • China Unwetter l Heftige Regenfälle, Überschwemmungen in Henan

    豪雨之后郑州出现严重内涝

    百万受灾人口 25人丧生

    周二，包括省会郑州在内的多地出现险情后，受灾人口上升到120万。已有16多万居民被撤离到安全地带。截止到周三，已有25不幸丧生，7人失联。

  • China Unwetter l Heftige Regenfälle, Überschwemmungen in Henan

    豪雨之后郑州出现严重内涝

    天气预报有偏差

    气象学家认为，河南省及郑州市均在灾害前发布了紧急通知，但天气预报于暴雨实际降临的时间、强度和位置都有偏差。如何更准确地预报极端天气，是全球科学界共同面对的一道难题。

  • China Zhengzhou | Starke Regenfälle | Verwüstungen

    豪雨之后郑州出现严重内涝

    驰援力量赶到

    周三，解放军中部战区出动700多士兵、武警派出1000多人，赶到郑州。中国应急管理部启动跨区域增援预案，从7省调集1800名人员组成消防救援队，加入到抢险的行列中。

  • China Zhengzhou | Starke Regenfälle | Verwüstungen

    豪雨之后郑州出现严重内涝

    企业捐款超过10亿元

    洪灾给生命和财产造成巨大损失。与此同时，中国企业界发起捐助行动，截止到当地时间周三，已有20多家企业总共捐款金额超过10亿元。

  • China Zhengzhou | Starke Regenfälle | Verwüstungen

    豪雨之后郑州出现严重内涝

    千年一遇？

    此次洪灾爆发后，有人说郑州等地遇上的豪雨属于“千年一遇”，防不胜防。但中国气象学家认为，当然应该从较长的历史记录推算极端天气出现的历史重现期。不过，中国从1951年后才有降水量的科学记录，直到目前才有70年左右。因此，很难谈“千年一遇”这一问题。


  

（德新社，福音教通讯社） 

  

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世纪洪水带来多大损失？  

7月21日，德国政府出台4亿欧元、旨在帮助洪水灾民克服困难的紧急救助计划。眼下尚不清楚，暴雨和大水造成了多大损失。不过，首批公布的细节已然惊人。   

热浪滚滚，美加气温创下历史记录

上周六，美国西雅图和波特兰创下当地气温历史记录。周日，加拿大不列颠哥伦比亚省南部的立顿村则创下加拿大有史以来最高气温记录。  

世纪热浪袭击加拿大 小镇几乎被烧光

加拿大西部不列颠哥伦比亚省遭遇热浪侵袭，该地发生多起火灾。该省的利顿小镇几乎完全被大火烧毁。气候专家认为，这波热浪因气候变化变得更加严重。  

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