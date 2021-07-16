过去50年全球超一百万人死于自然灾害

（德国之声中文网）根据世界气象组织的一项分析结果，过去50年，因干旱、风暴、洪水和极端气温而死亡的人数远远超过100万。该组织评估了1970年至2019年的数据。

根据该数据，有65万人死于干旱；近58万人因风暴而丧生；近5.9万名儿童、妇女和男子死于洪水。这个联合国组织在日内瓦表示，极端气温是另外56000人的死亡原因。

就财产损失而言，风暴是全世界最具破坏性的自然灾害，其造成的损失超过4400亿欧元。居第二位的是洪水，造成的损失几达1000亿欧元。到2019年的50年里，欧洲导致最大损失的自然灾害是2002年德国大水，尤其是易北河（ Elbe）的洪水。

对2019年之后的天灾事件尚未评估。

面目全非：德国山区的灾前与灾后 洪灾前的舒尔德村 遭遇洪灾之前，只有700人居住的舒尔德（Schuld）是一个安静的山村，经常有徒步旅行者和前往附近纽博格林赛道的摩托车手光顾。

面目全非：德国山区的灾前与灾后 洪灾后的舒尔德村 上周四（7月15日）凌晨，温柔平缓的阿尔河变成了湍湍巨流，淹没了舒尔德村。舒尔德坐落在莱法州埃弗尔（Eifel）地区的一个狭窄山谷中，是最早遭受洪水严重冲击的地方之一，房屋损毁近半。

面目全非：德国山区的灾前与灾后 洪灾前的布莱瑟姆镇 交通要冲布莱瑟姆（Blessem）镇位于科隆以西的厄尔夫塔特（ Erftstadt ）。这是谷歌地图显示的洪灾之前的布莱瑟姆镇的房屋、街道和田地，好一派和平景象。

面目全非：德国山区的灾前与灾后 洪灾后的布莱瑟姆镇 在厄尔夫塔特河暴涨后，布莱瑟姆镇成为泽国。街道和房屋被淹，汽车顺水漂游，树木成为浮木，小镇与世隔绝。洪水如此狂暴，将附近的一个采石场变成奇特的大坑，吞噬着一座城堡和其他建筑物。

面目全非：德国山区的灾前与灾后 洪灾前的阿尔泰纳尔镇 莱法州阿尔河谷的阿尔泰纳尔镇（Altenahr）位于波恩以南。在7月15日凌晨洪水到来之前，阿尔泰纳尔镇是一个美丽的世外桃源。

面目全非：德国山区的灾前与灾后 洪灾后的阿尔泰纳尔镇 阿尔泰纳尔镇遭到洪水的严重冲击。一场暴雨过后，平常水位较低的阿尔河汹涌澎湃，势不可挡，周围的街道和房屋无一幸免。

面目全非：德国山区的灾前与灾后 洪灾前的德瑙镇 沿着阿尔河再往前走，就到了德瑙镇（Dernau）。在洪灾之前，德瑙镇坐落在种满葡萄树的陡峭山坡脚下，风光宜人，远近闻名。

面目全非：德国山区的灾前与灾后 洪灾后的德瑙镇 如今，这里也被洪水冲刷得面目全非。

面目全非：德国山区的灾前与灾后 洪灾前的巴德明斯特雷菲尔城 埃弗尔地区的小城巴德明斯特雷菲尔（Bad Münstereifel）位于科隆西南部，遭遇洪灾之前古色古香，让游客流连忘返。

面目全非：德国山区的灾前与灾后 洪灾后的巴德明斯特雷菲尔城 如今，洪水冲毁了巴德明斯特雷菲尔的街道，危及历经数百年的老建筑，小城满目苍夷。 作者: Jennifer Wagner, Kristin Zeier



不过，世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）强调，长期以来，气候变化使情况明显恶化。他指出，在德国——如最近的这次灾难性洪水——以及在其他欧洲国家，强降雨频率增加，它显示出，世界上将没有任何地区能够幸免。他称，北美最近的热浪显然也由气候变化引起。

塔拉斯说："特大暴雨越来越多地是气候变化的结果。随着变暖，大气层含更多水分，它意味着，出现风暴时，会有更多降雨，发大水风险增加。"

豪雨之后郑州出现严重内涝 大水冲破防水墙 中国河南省郑州市遭遇数百年未遇的特大暴雨。7月20日晚，积水冲破挡水墙，进入地下交通区域，地铁进水。尤其是郑州地铁5号线灾情最严重，被困人数最多。当日晚郑州地铁全线关闭。

豪雨之后郑州出现严重内涝 历史罕见的超强降雨 据郑州气象局公布的数据，郑州20日16时~17时，一个小时的降雨量达到了201.9mm。17日20时到20日20时，三天的过程降雨量617.1mm。其中小时降水，单日降水均已突破自1951年郑州建站以来60年的历史记录。郑州常年平均全年降雨量为640.8mm，相当于这三天下了以往一年的量。周三凌晨，郑州全市抗灾2级应急响应提升到1级。

豪雨之后郑州出现严重内涝 部分地区停电 城市被淹后，部分地区停电。郑州大学第一附属医院因停电电梯停运，院内救治无法进行，备用电源无法使用。受灾严重医院的重症病人已组织向外转运。据悉，直到周三傍晚，郑州水电供应仍是棘手问题。

豪雨之后郑州出现严重内涝 百万受灾人口 25人丧生 周二，包括省会郑州在内的多地出现险情后，受灾人口上升到120万。已有16多万居民被撤离到安全地带。截止到周三，已有25不幸丧生，7人失联。

豪雨之后郑州出现严重内涝 天气预报有偏差 气象学家认为，河南省及郑州市均在灾害前发布了紧急通知，但天气预报于暴雨实际降临的时间、强度和位置都有偏差。如何更准确地预报极端天气，是全球科学界共同面对的一道难题。

豪雨之后郑州出现严重内涝 驰援力量赶到 周三，解放军中部战区出动700多士兵、武警派出1000多人，赶到郑州。中国应急管理部启动跨区域增援预案，从7省调集1800名人员组成消防救援队，加入到抢险的行列中。

豪雨之后郑州出现严重内涝 企业捐款超过10亿元 洪灾给生命和财产造成巨大损失。与此同时，中国企业界发起捐助行动，截止到当地时间周三，已有20多家企业总共捐款金额超过10亿元。

豪雨之后郑州出现严重内涝 千年一遇？ 此次洪灾爆发后，有人说郑州等地遇上的豪雨属于“千年一遇”，防不胜防。但中国气象学家认为，当然应该从较长的历史记录推算极端天气出现的历史重现期。不过，中国从1951年后才有降水量的科学记录，直到目前才有70年左右。因此，很难谈“千年一遇”这一问题。



（德新社，福音教通讯社）

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