 过去20年 全球百万富翁人数呈现怎样的变化？ | 经济纵横 | DW | 21.06.2020

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经济纵横

过去20年 全球百万富翁人数呈现怎样的变化？

波士顿咨询集团发布的最新报告显示，如今，全球百万富翁的人数几乎是20年前的三倍。而在中国，2019年个人财富超过1亿美元的人数是1999年的29倍。

Symbolbild Dollar Yuan Währung Wechselkurs (picture-alliance/dpa/Imaginechina/X. Zhengyi)

（德国之声中文网）根据波士顿咨询集团（BCG）本周四（6月18日）发布的第20版的《全球财富报告》，到2019年底，全球超过2400万人的个人财富价值达到100万美元或以上。1999年这个数字为890万，20年里几乎增加了三倍。

该研究调查的个人财富包括现金和存款、债券、股票和投资基金、人寿保险、养老金和其他小额资产。

报告显示，在过去20年中，全球个人理财总额也增长了近两倍，从1999年的80万亿美元增加到2019年底的226万亿美元。

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根据瑞士信贷银行的一项研究结果，中美两国富人数量均继续增加，而中国富人数量首次领先于美国。 (21.10.2019)

欧洲凯捷咨询公司公布最新的《2016年全球财富报告》显示，亚太地区富豪最多，而南美地区富人数量减少。 (26.06.2016)

中国美元百万富翁的人数达到126万，排名全球第四，超过第三名德国已经只是时间问题。 (19.06.2018)

报告说，总体而言，在2019年，百万富翁控制了全球财富的50％。

德国百万富翁20年翻番

该研究表明，作为欧洲最大的经济体，德国拥有40万百万富翁，位居2019年全球百万富翁国家排名第七。过去20年来，德国的百万富翁人数增长了一倍。

2019年，德国有2400人的个人财富达到或超过1亿美元，仅次于美国和中国，位居全球第三。

世界上绝大多数的百万富翁居住在美国。

全世界富人都显著增加

这项研究表明，在过去的20年中，全球各地的富人数量都显著增加。

研究报告的作者安娜•扎克泽斯基（Anna Zakrzewski）说："在过去的20年中，我们从未见过像2019年那样全球各地如此均衡的增长。"
报告说，过去20年来，发展中经济体--亚洲、中东、非洲、拉丁美洲和东欧--所占有的个人财富份额从全球财富的十分之一增长到了四分之一。

2019年，中国个人财富超过1亿美元的人数是1999年的29倍。

张平/ 达扬（德新社、路透社）

  • Japan Tokio Skyline

    亚洲的百万富翁在哪里生活？

    1.日本

    “新世界财富”的报告显示，日本的百万富翁人数为地区之最，接近130万人。日本个人财产总额为15.23万亿美元，在亚太地区仅次于中国。日本的财富分配非常平均，百万富翁人数很多，千万富翁和亿万富翁相对较少。

  • Shanghai Skyline 22.04.2014

    亚洲的百万富翁在哪里生活？

    2. 中国

    世界第二大经济体有65.4万名百万富翁，排名第二。个人财富为地区之首，达17.25万亿美元，千万富翁也人数最多。但人均财产仅为12800美元，在亚太地区排名第七位。

  • Sydney Panorama

    亚洲的百万富翁在哪里生活？

    3. 澳大利亚

    该国百万富翁人数约29万，排名第三，但人均财产排行榜首，达到20.4万美元，远超其它地区国家。报告显示，这可能归功于该国房地产的高价值。

  • Indien Gateway in Mumbai

    亚洲的百万富翁在哪里生活？

    4. 印度

    印度的百万富翁人数排名地区第四。但人均财产名列榜尾，仅好于越南和巴基斯坦。报告显示，印度百万富翁人数的增加十分显著，从2000年的4万人增加至2015年的23.6万人

  • Bildergalerie Metropolen der Welt

    亚洲的百万富翁在哪里生活？

    5. 新加坡

    新加坡500万人口中，有22.4万名百万富翁，仅比印度少12000人。人均财产高达15.83万美元，地区排名中仅次于澳大利亚。

  • Hongkong Skyline Finanzielles Zentrum

    亚洲的百万富翁在哪里生活？

    6. 香港

    亚洲金融中心有21.5万名百万富翁，9560名千万富翁，仅次于中国大陆、日本和印度。香港的奢侈品市场排名地区第三。报告显示，2015年高达198亿美元的销售额惊人，主要可能是由来自大陆的消费者推动。

  • Bildergalerie Metropolen der Welt

    亚洲的百万富翁在哪里生活？

    7. 韩国

    韩国有12.5万名百万富翁，不及新加坡或香港。报告预测，未来10年，韩国百万富翁人数或将增加55%。

  • Taipeh Skyline Taipei 101

    亚洲的百万富翁在哪里生活？

    8. 台湾

    台湾有98200名百万富翁，比2000年增加75%。与一年前相比，该数字下降一成。

  • Neuseeland Skyline von Auckland

    亚洲的百万富翁在哪里生活？

    9. 新西兰

    新西兰450万人口中有89000名百万富翁。人均财产位居第三，仅次于澳大利亚和新加坡。

  • Skyline Jakarta

    亚洲的百万富翁在哪里生活？

    10. 印尼

    除富有的新加坡之外，印尼是东南亚唯一进入前十的国家。2015年底共有48500名百万富翁。自2000年以来，这一增幅达到525%，超过中国或印度。

    作者: Cherie Chan


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