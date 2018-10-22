过去20年 全球百万富翁人数呈现怎样的变化？

（德国之声中文网）根据波士顿咨询集团（BCG）本周四（6月18日）发布的第20版的《全球财富报告》，到2019年底，全球超过2400万人的个人财富价值达到100万美元或以上。1999年这个数字为890万，20年里几乎增加了三倍。

该研究调查的个人财富包括现金和存款、债券、股票和投资基金、人寿保险、养老金和其他小额资产。

报告显示，在过去20年中，全球个人理财总额也增长了近两倍，从1999年的80万亿美元增加到2019年底的226万亿美元。

报告说，总体而言，在2019年，百万富翁控制了全球财富的50％。

德国百万富翁20年翻番

该研究表明，作为欧洲最大的经济体，德国拥有40万百万富翁，位居2019年全球百万富翁国家排名第七。过去20年来，德国的百万富翁人数增长了一倍。

2019年，德国有2400人的个人财富达到或超过1亿美元，仅次于美国和中国，位居全球第三。

世界上绝大多数的百万富翁居住在美国。

全世界富人都显著增加

这项研究表明，在过去的20年中，全球各地的富人数量都显著增加。

研究报告的作者安娜•扎克泽斯基（Anna Zakrzewski）说："在过去的20年中，我们从未见过像2019年那样全球各地如此均衡的增长。"

报告说，过去20年来，发展中经济体--亚洲、中东、非洲、拉丁美洲和东欧--所占有的个人财富份额从全球财富的十分之一增长到了四分之一。

2019年，中国个人财富超过1亿美元的人数是1999年的29倍。

张平/ 达扬（德新社、路透社）