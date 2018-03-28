 过半德国人超重，怎么办 | 科技环境 | DW | 29.09.2018

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科技环境

过半德国人超重，怎么办

5成以上的德国人都超重。走一趟超市，你就会知道为什么。你还会看到，在购买健康食品方面，政界几乎无能为力。

Zunehmen (Colourbox)

应该想到减肥了

DW.COM

据消费者保护组织"食品观察"（Foodwatch）公布的消息，由于英国不久将征收糖税，英国的可口可乐公司和其它甜饮制造商纷纷开始降低其产品的含糖量。这一措施是否也适合德国？ (28.03.2018)

一份研究报告显示，40年来，肥胖青少年数量翻了１０番。大洲洋地区、美国和澳大利亚等国家的情况尤为严重。 (12.10.2017)

一个国际研究团队对世界肥胖人口增长过快发出警告，根据其研究报告，全球近三分之一的人口体重超标。中国和印度胖孩子总数名列前茅。 (18.06.2017)

（德国之声中文网）谁不知道400克重的一块比萨？超市买回家，撕开包装，放进烤箱或微波炉，现成的比萨快餐已呈现在眼前。奶酪溶化，肉肠脆香，咬一口，一种幸福感油然而生。

这样的一块比萨饼是两餐的量。一半的热量足够一个成年人的一顿饭量。然而，谁愿意吃一半，将另一半再深冻起来？现在你该知道，为什么德国有一半以上体重超重了吧？！

量实在过大。这一块比萨饼吃下去，热量超过1000大卡。

消费部长任重道远

在工业国家，许多人还是经不住这类比萨饼的诱惑。目前，全球超重的人数已比超轻的人数多。后果是，心血管疾病、脂肪代谢疾病、糖尿病等的患者急剧上升。政界不得不面对这个日益严重的问题。在德国，宣传健康是联邦农业及消费部部长克勒克纳（Julia Klöckner）所管辖的事情。

Ernährungsforum Bonn (DW/O. Pieper)

联邦农业及消费部部长克勒克纳（Julia Klöckner）

她认为，德国人应该意识到，深冻比萨非常不健康，应该尽量不吃这个东西，"健康的选择应该是简单的选择。"

为此，她领导的消费部明年得到1200万欧元的专项预算。其目标是，动员儿童和老人多做室外活动，吃营养丰富的食品。而这一切，必须价格优惠，不像她自己20多年前上大学时食堂供应的午餐里，最便宜的永远是烤猪肠。

为食品标注红黄绿？

"食品观察"组织的营养专家提出在德国引入"糖税"的建议。指的是，向生产厂家因糖分超标征收额外的税。这个办法也可用来激励它们生产糖分少的健康饮料。据悉，英国从今年4月便开始征收这一税种，出于这个原因，可口可乐改变了配方，现在在英国出售的可乐含糖量比之前少。德国联邦政府也必须行动起来。此外，要特别当心厂家的广告。"食品观察"指出，四分之三面向儿童的食品，不是含糖超标，就是脂肪量超标。

专家认为，德国必须引入颜色标识制：红色表示脂肪、糖和盐严重超标；黄色代表在可以接受的范围；绿色是低于指标即健康食品。问题在于，欧洲议会拒绝了这项提议。

Ernährungsforum Bonn (DW/O. Pieper)

消费者保护协会的扬图尔（Gabriele Janthur）

营养习惯发生了变化

很多消费者非常注重食品的品质。购买牛奶时，来自消费者保护协会的扬图尔（Gabriele Janthur）寻找包装盒上是否印有"EU-Bio"的字样，这个标记意味着，奶牛生活的环境和饲料都符合欧盟生态标准。但在许多超市，牛奶总是放在很后面，要走过很多放其它产品的架子，包括深冻的比萨后，才能买到。

扬图尔说，当今的营养学变得更为复杂了。人们总是抓住各种机会和场合吃东西，而食品更是多得根本吃不完。不过，她说，"如果我买了水果和蔬菜，购物车呈现绿色，那么我就成了一个幸福的人！"

  • Bildergalerie Zucker Hand greift Süsses

    你为什么不应该多吃糖

    糖让你上瘾

    至少对于超重人群而言，大脑对糖的反应类似于其对酒精、毒品的反应，会分泌更多的多巴胺。

  • Bildergalerie Zucker dicker Mann

    你为什么不应该多吃糖

    糖让你发胖

    糖在身体里转化为脂肪的速度是淀粉的2至5倍，这就是说，吃糖更容易长肉！果糖分子要额外通过肝脏代谢，在过剩的情况下容易导致脂肪肝。这又能导致胰岛素抵抗以及2型糖尿病。

  • Bildergalerie Zucker Darm

    你为什么不应该多吃糖

    糖会影响你的肠道菌群

    健康的肠道菌群帮助肠道消化，保护肠道不受有害细菌侵袭。然而肠道里的糖越多，就越容易产生更多的有害菌。真菌和寄生物都喜欢多糖的环境。此外，糖也让你更容易胀气、便秘、腹泻。

  • Ekel Schnupfen

    你为什么不应该多吃糖

    糖会削弱你的免疫系统

    摄糖量过高，会降低免疫系统的抗病毒能力。刚吃下去，你的免疫系统就被削弱了40%。此外，糖也会耗损你体内的维生素C，而白血球对抗细菌、病毒时就需要维C。此外，糖还让你的身体更易受感染。

  • Bildergalerie Zucker Krebszellengrafik

    你为什么不应该多吃糖

    糖增加你的患癌几率

    恶性肿瘤细胞在繁殖时需要很多糖。哈佛医学院的国际专家队伍对糖在癌细胞生成中的作用进行了研究，并推测：在一些情况下，高摄糖量让癌细胞得以出现。专家建议大家尽量少吃糖。

  • Bildergalerie Zucker Frauen mit Falten

    你为什么不应该多吃糖

    糖让你更快衰老

    这其中的罪魁祸首是糖基化，也就是在酶的控制下，蛋白质或脂质分子附加上糖类分子的过程。其结果是：糖类分子会附着在胶原蛋白纤维上，让其变硬、老化，排毒能力下降，导致细胞更快衰老。

  • Bildergalerie Zucker agressive Kinder

    你为什么不应该多吃糖

    吃糖让你更好斗

    吃糖更多，更容易有好斗的倾向。我们已经知道，孩子们的“注意力缺失过动症”（ADHD）会受到糖的影响：吃糖更多，他们就更难集中精神，更加多动。

  • Bildergalerie Zucker Alzheimer

    你为什么不应该多吃糖

    吃糖让你更容易老年痴呆

    研究显示，摄入太多的糖增加患阿兹海默症的风险。2013年的一份研究报告显示，糖尿病人常见的胰岛素抵抗和高血糖与患阿兹海默症相关。

    作者: Marita Brinkmann


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你为什么不应该多吃糖

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