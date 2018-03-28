过半德国人超重，怎么办

（德国之声中文网）谁不知道400克重的一块比萨？超市买回家，撕开包装，放进烤箱或微波炉，现成的比萨快餐已呈现在眼前。奶酪溶化，肉肠脆香，咬一口，一种幸福感油然而生。

这样的一块比萨饼是两餐的量。一半的热量足够一个成年人的一顿饭量。然而，谁愿意吃一半，将另一半再深冻起来？现在你该知道，为什么德国有一半以上体重超重了吧？！

量实在过大。这一块比萨饼吃下去，热量超过1000大卡。

消费部长任重道远

在工业国家，许多人还是经不住这类比萨饼的诱惑。目前，全球超重的人数已比超轻的人数多。后果是，心血管疾病、脂肪代谢疾病、糖尿病等的患者急剧上升。政界不得不面对这个日益严重的问题。在德国，宣传健康是联邦农业及消费部部长克勒克纳（Julia Klöckner）所管辖的事情。

她认为，德国人应该意识到，深冻比萨非常不健康，应该尽量不吃这个东西，"健康的选择应该是简单的选择。"

为此，她领导的消费部明年得到1200万欧元的专项预算。其目标是，动员儿童和老人多做室外活动，吃营养丰富的食品。而这一切，必须价格优惠，不像她自己20多年前上大学时食堂供应的午餐里，最便宜的永远是烤猪肠。

为食品标注红黄绿？

"食品观察"组织的营养专家提出在德国引入"糖税"的建议。指的是，向生产厂家因糖分超标征收额外的税。这个办法也可用来激励它们生产糖分少的健康饮料。据悉，英国从今年4月便开始征收这一税种，出于这个原因，可口可乐改变了配方，现在在英国出售的可乐含糖量比之前少。德国联邦政府也必须行动起来。此外，要特别当心厂家的广告。"食品观察"指出，四分之三面向儿童的食品，不是含糖超标，就是脂肪量超标。

专家认为，德国必须引入颜色标识制：红色表示脂肪、糖和盐严重超标；黄色代表在可以接受的范围；绿色是低于指标即健康食品。问题在于，欧洲议会拒绝了这项提议。

营养习惯发生了变化

很多消费者非常注重食品的品质。购买牛奶时，来自消费者保护协会的扬图尔（Gabriele Janthur）寻找包装盒上是否印有"EU-Bio"的字样，这个标记意味着，奶牛生活的环境和饲料都符合欧盟生态标准。但在许多超市，牛奶总是放在很后面，要走过很多放其它产品的架子，包括深冻的比萨后，才能买到。

扬图尔说，当今的营养学变得更为复杂了。人们总是抓住各种机会和场合吃东西，而食品更是多得根本吃不完。不过，她说，"如果我买了水果和蔬菜，购物车呈现绿色，那么我就成了一个幸福的人！"