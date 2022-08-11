过于模糊？ 中国希望印度重申“一个中国”

印度对台海局势做出低调回应后，中国驻印大使再次呼吁印度公开重申坚持“一个中国”原则。本周一，印度庆祝独立75周年，总理莫迪提出25年内将印度建成发达国家。
（德国之声中文网）中国驻印度大使孙卫东8月13日就美国众议院议长佩洛西访台举行媒体座谈会。根据大使馆官网的新闻稿，孙卫东在座谈会上说："'一个中国'原则是中印关系的政治基础，是中国同包括印度在内的各国发展关系的根本前提。我们希望印方能像很多国家一样公开重申坚持'一个中国'原则。"
此前，孙卫东在8月3日接受《印度时报》专访时，就提出了类似呼吁，指出印度是最早承认一个中国的国家之一，"希望印方恪守一个中国原则"，并希望印度"理解和支持中国维护主权、安全和发展利益的努力"。
据路透社报道，8月12日，印度政府首次对台海局势作出官方表态。外交部发言人巴格奇（Arindam Bagchi）在回答记者提问时呼籲保持克制，敦促避免采取单方面行动改变台湾海峡现状。但他未直接提及"一个中国"原则，仅表示"印度的相关政策众所周知并且是持续一贯的，在此无需重复」。
印度官方虽遵循"一个中国"政策，承认北京政府是中国的唯一合法代表，但近十多年来官方表态趋于模糊，已经很久没在双边文件或公开声明中提及过。
据彭博社报道，新德里从2008年起停止公开提及"一中"政策。当时，北京发布声明，主张对印度东部的阿鲁纳恰尔邦（Arunachal Pradesh）拥有主权。此后，中国驻印外交机构对查摩（Jammu）与克什米尔（Kashmir）的部分居民发放另纸签证（stapled visas），引起印度方面的不满，认为这表明中国把克什米尔视作一个领土存在争议的地区。
2020年夏季中印边境发生40年来最严重的军人武力冲突后，两国关系持续紧张，印度舆论对中国的观感也恶化。此后，尽管双方进行了缓和局势的军事和外交谈判，但双方在冲突地区的的兵力部署仍在继续。
在中国大使馆的媒体座谈会上，有印度媒体问及为何台湾问题涉及领土完整，但在东拉达克实际控制线以及与印度边界纠纷问题上却是另外一个标准，孙卫东大使称台湾问题纯粹是中国内政，而与印度的边界纠纷则是过去的历史包袱。
本周一（8月15日）是印度独立75周年的日子，总理莫迪在官方庆典上提出在25年内将印度建成发达国家。莫迪说，世界对印度的看法发生了改变，期待印度参与解决全球性问题。
他强调，印度将遵循自力更生的理念和与国际伙伴合作的精神，在科学和技术方面取得卓越成就，建设工业，并实现粮食和能源安全。在长达一个多小时的讲话里，莫迪未提及如何改善与中国、巴基斯坦这两个拥有核武器的邻国之间的复杂关系。
（综合报道）
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