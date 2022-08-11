过于模糊？ 中国希望印度重申“一个中国”

（德国之声中文网）中国驻印度大使孙卫东8月13日就美国众议院议长佩洛西访台举行媒体座谈会。根据大使馆官网的新闻稿，孙卫东在座谈会上说："'一个中国'原则是中印关系的政治基础，是中国同包括印度在内的各国发展关系的根本前提。我们希望印方能像很多国家一样公开重申坚持'一个中国'原则。"

此前，孙卫东在8月3日接受《印度时报》专访时，就提出了类似呼吁，指出印度是最早承认一个中国的国家之一，"希望印方恪守一个中国原则"，并希望印度"理解和支持中国维护主权、安全和发展利益的努力"。

据路透社报道，8月12日，印度政府首次对台海局势作出官方表态。外交部发言人巴格奇（Arindam Bagchi）在回答记者提问时呼籲保持克制，敦促避免采取单方面行动改变台湾海峡现状。但他未直接提及"一个中国"原则，仅表示"印度的相关政策众所周知并且是持续一贯的，在此无需重复」。

印度官方虽遵循"一个中国"政策，承认北京政府是中国的唯一合法代表，但近十多年来官方表态趋于模糊，已经很久没在双边文件或公开声明中提及过。

印度的困境之二：来自中国的威胁

据彭博社报道，新德里从2008年起停止公开提及"一中"政策。当时，北京发布声明，主张对印度东部的阿鲁纳恰尔邦（Arunachal Pradesh）拥有主权。此后，中国驻印外交机构对查摩（Jammu）与克什米尔（Kashmir）的部分居民发放另纸签证（stapled visas），引起印度方面的不满，认为这表明中国把克什米尔视作一个领土存在争议的地区。

莫迪的"印度梦"

2020年夏季中印边境发生40年来最严重的军人武力冲突后，两国关系持续紧张，印度舆论对中国的观感也恶化。此后，尽管双方进行了缓和局势的军事和外交谈判，但双方在冲突地区的的兵力部署仍在继续。

在中国大使馆的媒体座谈会上，有印度媒体问及为何台湾问题涉及领土完整，但在东拉达克实际控制线以及与印度边界纠纷问题上却是另外一个标准，孙卫东大使称台湾问题纯粹是中国内政，而与印度的边界纠纷则是过去的历史包袱。

本周一（8月15日）是印度独立75周年的日子，总理莫迪在官方庆典上提出在25年内将印度建成发达国家。莫迪说，世界对印度的看法发生了改变，期待印度参与解决全球性问题。

他强调，印度将遵循自力更生的理念和与国际伙伴合作的精神，在科学和技术方面取得卓越成就，建设工业，并实现粮食和能源安全。在长达一个多小时的讲话里，莫迪未提及如何改善与中国、巴基斯坦这两个拥有核武器的邻国之间的复杂关系。

看数字 学历史：印巴独立75年 190 英国殖民印度长达190年。起初是由东印度公司作为“代理”，其后则是英国王室直接统治。尽管东印度公司直到1757年，也就是190年前才取得南亚次大陆绝大部分地区的控制权，但在此之前100多年，该公司就在当地开设了贸易分支。

看数字 学历史：印巴独立75年 4亿 英属印度在1947年的总人口为4亿，其中包括现在的巴基斯坦和孟加拉国。英属印度首先分裂成两个独立国家—印度和巴基斯坦，1971年，东巴基斯坦宣布独立，成立孟加拉国。

看数字 学历史：印巴独立75年 40 英国法官拉德克里夫（Cyril Radcliffe ）整整花了40天，来划分印度和巴基斯坦的边界。不知他当时是否想到，在此后的几十年里，沿着这条边界所爆发的血腥争斗持续不断。图为印度锡克族士兵在印巴边界。

看数字 学历史：印巴独立75年 6100 印度与巴基斯坦独立时，两国之间的边界长达6100公里。巴基斯坦的西部（也就是现在的巴基斯坦）和东部（现在的孟加拉国）之间相隔1500多公里。图片中间身着军装男子是英国最后一任印度总督蒙巴顿子爵。

看数字 学历史：印巴独立75年 48 1947年8月15日，印度宣布独立后48小时，英军开始撤出印度。这一行动持续数月，直到1948年2月英国军队才完全撤离。图中是英国皇家空军战机飞越英属印度和阿富汗边界的开伯尔山口。

看数字 学历史：印巴独立75年 100万 大部分学者专家估计，印巴分治后爆发的宗教暴力冲突造成大约100万人死亡。另有一些人估计的数字更高，达到200万。图为新德里骚乱爆发后逃离家乡的穆斯林难民。

看数字 学历史：印巴独立75年 83000 南亚次大陆陷入混乱后，老弱妇孺成为最大的受害者。据估计，大约有83000名女性遭到强奸或绑架。

看数字 学历史：印巴独立75年 1500万 印度和巴基斯坦分别宣布独立之后，爆发人类历史上罕见的大规模难民潮。能坐火车的人还算幸运儿，许多人往往不得不徒步逃难。印度教徒和锡克族人前往印度，穆斯林涌入巴基斯坦。

看数字 学历史：印巴独立75年 3 1947年之后，印度和巴基斯坦已经爆发3场战争。第一次就在独立之后3个月，第二次是在1965年（图中），起因都是克什米尔地区主权争议。而最后一次发生在1971年，是由于孟加拉国独立而引起。 作者: 石涛



（综合报道）

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