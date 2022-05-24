迄今最嚴制裁：歐盟同意禁止逾2/3俄石油進口

（德國之聲中文網）歐盟各成員國領導人週一（5月30日）同意禁止超過三分之二的俄羅斯石油進口，這是俄羅斯軍事侵略烏克蘭3個月以來，歐盟迄今最嚴厲的制裁措施。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在推特上指出，這項妥協協議旨在懲罰俄羅斯對烏克蘭的入侵，藉此削減其作為戰爭機器的巨大資金來源。他寫道：「要對俄羅斯施加最大的壓力，以結束這場戰爭。」

歐委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）指出，由於德國和波蘭已承諾放棄經由管道輸送石油至境內，該禁令「將在今年年底前有效削減約90%從俄羅斯進口到歐盟的石油」。

該制裁將禁止歐盟成員國向俄羅斯購買經海運進口的原油以及石油產品，但由管道輸送的原油暫獲豁免，這是對堅持反對禁運，包括匈牙利等內陸國家的讓步。

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事實上，這只是歐盟對俄制裁其中一部分。此前針對俄羅斯失實的制裁還包括：將俄羅斯最大銀行聯邦儲蓄銀行（Sberbank）移除SWIFT全球支付系統，以及禁止三家俄羅斯國有廣播公司在歐盟國家播出，以及擴大對俄個人和實體制裁名單等。

在匈牙利和其他依賴俄羅斯燃料的鄰國表示擔憂下，歐盟27國的領導人30日早些時候在布魯塞爾舉行會議，就這項尋求已久的協議進行談判。

與此同時，米歇爾宣佈，該協議還包括歐盟向烏克蘭提供90億歐元的 「即時流動資金」計劃，以幫助烏克蘭政府繼續運作。

在對俄羅斯進行了五波前所未有的經濟懲罰之後，對第六波制裁方案的爭執一度影響了歐洲的團結。

俄烏戰事緊張

在烏克蘭，俄羅斯軍隊在頓巴斯地區加強攻勢。盧甘斯克州（Lugansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）在Telegram指出：「俄羅斯人正向北頓內茨克（Severodonetsk）市中心推進，整個地區都被轟炸，包括炸彈、大砲和塔克，情勢嚴峻。」

另外，就在歐洲宣佈對莫斯科再制裁施壓的同時，華盛頓對提供烏克蘭武器裝備採取了謹慎態度。

美國總統拜登（Joe Biden）向記者表示，儘管基輔緊急要求提供此類武器，但他不會向烏克蘭運送可以攻擊俄羅斯領土的火箭系統。

自戰爭開始以來，烏克蘭已經獲得了美國廣泛的軍事援助，美國議員在5月又批准了400億美元（371億歐元）的援助計劃。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週一（30日）在推特上說，拜登發表有關評論時，華盛頓新任駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）已經抵達基輔，以填補自2019年以來的空缺。

法國官員訪基輔

法國新任外交部長科隆納（Catherine Colonna）在訪問基輔時說，巴黎準備加強對烏克蘭的軍事援助，以幫助其應對俄羅斯的入侵。科隆納在與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）舉行的新聞發佈會上說，法國將 「繼續增加武器交付」。

科隆納是自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，訪問基輔的最高級別法國官員，他還訪問了基輔附近的布查鎮（Bucha），那裡的俄羅斯軍隊被指控對平民犯下戰爭罪行。

科隆納在參觀了該鎮的一座東正教教堂後對記者說：「這種情況本不能再發生了」。在他訪問基輔前，一名在烏克蘭採訪的法國記者遭到殺害。法國總統馬克龍在推特上說，「伊姆霍夫在一輛人道巴士上，受到了致命的傷害」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在30日的夜間談話中向記者伊姆霍夫的同事和家人表示「誠摯的慰問」。澤倫斯基說，該事件發生後，該地區的平民疏散工作已經停止。

（路透社、法新社等）

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