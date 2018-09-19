达赖喇嘛：难民应返家重建

（德国之声中文网）这回是与另两名诺贝尔和平奖得主一起，他（她）们分别是前波兰团结工会领导人、前总统瓦文萨（Lech Walesa）和国际消除核武器运动的代表约翰逊（Rebecca Johnson）。德国绿党政治家、联邦议院副主席罗特（Claudia Roth）也参与了这一四人组成的主讲坛。

达赖喇嘛身着绛红佛袍，拾级登台。罗特的座位与这位佛教领袖距离最近，并接受他的摸顶。主持人哈亚里（Dunja Hayali）也躬身接受摸顶。

座谈会主题为"非暴力才是正道"。塞尔维亚非政府组织Canvas的代表希克曼（Sinisa Sikman）谈到了针对前塞尔维亚总统米洛舍维奇的富有成效和非暴力抗议运动的经验教训，强调指出，"重要的是，消除害怕情绪，最佳手段是拿出幽默感。"

西藏流亡政府-藏人行政中央外交与新闻部秘书长达东夏林（Dhardon Sharling） 在发言中强调，数十年来，尽管受到中国的迫害，藏人仍始终坚持非暴力反抗。她指出，西藏的每个家庭都有国家暴力的受害者，但藏民仍坚持抵抗，不惜付出监禁和死亡的代价。她表示，"他们没有放弃-我们又怎么能放弃？"

之后，轮到达赖喇嘛讲话。他说，对和平的愿望一年年增加，但也存在着巨大的暴力。

观看视频 05:32 直播 05:32 分钟 达赖喇嘛：“做最坏的打算，抱最好的希望”

这位藏人领袖称欧盟是一种解决办法。他指出，欧盟阻止了世界大战释放的暴力，在其所在疆域排除了战争危险。达赖喇嘛建议，俄罗斯应加入欧盟，最终，整个世界组成一个联盟。他表示，"这个世纪应是对话的世纪"，非暴力是唯一拥有未来的道路。他建议，"全世界都应实现非武化"。

达赖喇嘛强调了同情的意义。谈及佛教国家缅甸发生的暴力驱逐罗兴亚人现象，达赖喇嘛说，要是佛在世，他会支持罗兴亚人的。涉及欧洲，他指出，难民们应考虑返回家乡，重建家乡。谈及宗教，他表示，"请求上帝、菩萨或真主帮助，是不够的"。他指出，要是我们遇到宗教创始人，他们就会问："制造了问题的是谁？你们有责任！"

凝炼／叶宣（福音教通讯社）