达赖喇嘛访问拉达克 触动中方敏感神经？

（德国之声中文网）在周五（7月15日）抵达拉达克时，藏传佛教精神领袖达赖喇嘛受到了热烈欢迎，成千上万人在拉达克地区的列城（Leh）机场外的道路两侧欢迎他。

“西藏和拉达克有着丰富的文化和宗教联系。拉达克人民，这包括佛教徒、穆斯林和基督教徒，都对达赖喇嘛尊者有着巨大的敬意”，拉达克地区的主要社会活动家、学生活动家帕尔乔（Jigmat Paljor）告诉德国之声。

“佛教徒认为他是佛教的精神领袖，是慈悲的活佛。拉达克的民众对于他的来访感到欣喜若狂”，帕尔乔补充说。

这是自2020年新冠疫情以来，这位藏传佛教精神领袖首次离开他在印度北部城市达兰萨拉的居住地。这也是自印度政府2019年取消拉达克半自治地位、直接控制该地区以来，达赖喇嘛首次来到拉达克。

边界争端中紧张的中印关系

新德里政府2019年在克什米尔地区成立“拉达克中央直辖区”遭到了巴基斯坦以及中国的猛烈抨击。北京表示，印度此举损害中国领土主权，不承认印度修宪的效力。

2020年，印度军队和中国军队在拉达克发生了致命冲突。此后，双方在有争议的边境地区一直处于军事对峙状态。这场数十年里最严重的流血冲突导致了中印关系的恶化。目前，中印边界谈判已经进行了16轮，但仍没有具体进展。

印度德里尼赫鲁大学的外交政策专家雅各布（Happymon Jacob）说，他不会给这次达赖喇嘛访问赋予太多的政治意义。他表示，印度在西藏问题上并没有大做文章，另外，在新冠疫情前，达赖喇嘛每年都会访问拉达克。

尽管如此，雅各布补充说：“鉴于印中关系正处于困难时期，达赖喇嘛在这个地区（拉达克）所做的任何事情都将被印度人和中国人视为具有重大意义。”

中国解放军1950年接管了西藏，北京称之为“和平解放”。1959年，达赖喇嘛在一次起义后开始了流亡生涯，多年来一直居住在印度北部。

1959年的西藏起义 亲中代表 1959年3月28日，中国国务院发布命令，宣布解散西藏地方政府，由西藏自治区筹备委员会代行西藏地方政府职权。任命班禅额尔德尼·确吉坚赞为自治区筹备委员会代理主任委员。当年21岁的班禅喇嘛对中共不乏好感。

1959年的西藏起义 翻越喜马拉雅山逃亡 毛泽东将达赖喇嘛出逃看作是一个将他定义为叛徒的绝好机会。一周之前，毛泽东已笔头指示：如果达赖喇嘛与他的随从一起逃跑，“我军一概不要阻拦。”1959年3月21日，也就是逃亡的第四天，23岁的达赖喇嘛翻越惹嘎拉山口来到藏南。

1959年的西藏起义 剑拔弩张 当流亡印度的达赖喇嘛在阿萨姆获得友好的政治庇护后，中印关系更由紧张转为敌对。

1959年的西藏起义 进军西藏 西藏的武装力量无法抵御中国人民解放军。但西藏的险峻地形构成了一道天然的屏障。因此，中国军队必须为进藏修建新的桥梁。直到1954年，从原属西藏的安多地区（今青海省）到拉萨的第一条公路才正式修通。

1959年的西藏起义 友好往来 作为回访，达赖喇嘛于1959年9月4日前往新德里的尼赫鲁府邸做客，与尼赫鲁的女儿英迪拉·甘地进行了交谈。

1959年的西藏起义 不顾千难万险 西藏起义之后，许多藏民追随达赖喇嘛，历尽险阻，长途跋涉逃往印度。

1959年的西藏起义 被迫妥协 1951年，拉萨政府与北京方面签署《十七条协议》，被迫承认西藏是中国的一部分，接受“人民民主社会”的改造。作为条件,中央政府允许西藏在改革上实行较长的过渡期。协议也规定西藏将实行民族区域自治，保持西藏现行的制度不变。1954年9月，十四世达赖喇嘛和班禅额尔德尼入京参加第一届全国人大第一次会议。

1959年的西藏起义 边境冲突 1959年4月，中国方面加强了中印边境的驻军，并封锁了通往尼泊尔和克什米尔拉达克的关口。西藏起义使得一直处于紧张状态的中印关系一触即发。1959年8月和10月发生在边境一带的武装冲突更使双边关系雪上加霜。

1959年的西藏起义 抗议化为愤怒 1959年三月底，一群藏人在印度边境城市噶伦堡（Kalimpong）举行抗议

1959年的西藏起义 反抗斗争 从1956年开始，西藏的社会主义改造和针对“达赖集团”的斗争进一步深化，尤其以1958年开始的“大跃进”为甚。越来越多的藏人起来反抗汉人的统治。1959年3月10日，有关达赖喇嘛可能遭到绑架的消息传出后，抗议活动激化为暴力冲突。3月17日，以妇女为主的数千示威者聚集在布达拉宫门前，抗议共产党政权的占领和压迫。几个小时之后，武装冲突爆发。

1959年的西藏起义 政治收编 在1954年10月13日召开的首届人大会议上，中国国家主席毛泽东与达赖喇嘛向外界展示了友好融洽的关系。毛泽东一直清楚地知道，“西藏问题”不能单纯以军事方式得以解决。然而，他低估了西藏历史和文化的特殊性，这一错误为1959年爆发的西藏起义埋下了伏笔。

1959年的西藏起义 达赖喇嘛逃亡 1959年3月17日，正在罗布林卡夏宫内的达赖喇嘛听到附近传来枪声，决定出逃。与此同时，解放军在拉萨河谷向起义者开火。

1959年的西藏起义 边境哨所 一扇木板门标志着印度与西藏之间的边界。摄于1959年4月初。

1959年的西藏起义 增兵西藏 为了防止暴动规模扩大，中共中央军事委员会1959年3月20日决定向西藏增派部队，发起“全面反攻”。

1959年的西藏起义 军事控制-1950年 1949年，中国共产党取得内战胜利后开始制定将西藏从政教合一的旧有制度中“解放”出来的初步计划。当时，西藏实际上处于政治独立的状态。为防止西藏的独立地位在国际上得到承认，毛泽东很早就意识到要尽快解决“西藏问题”，推进中国的“统一”。1950年10月6日，中国人民解放军开始向西藏进军。

1959年的西藏起义 起义失败 不久，西藏起义被镇压。这张图片摄于3月21日，画面上的起义民兵正在等待被押往监狱。

1959年的西藏起义 缴出武器 西藏起义者在拉萨向解放军缴械。这张图片的拍摄时间不详，1959年4月13日由纽约一家图片新闻社首次发表。

1959年的西藏起义 一边交好，另一边交恶 达赖喇嘛获得政治避难许可之后，于1959年九月首访印度首都新德里，并在那里受到了热情接待。在西藏起义发生8个月后，中印这两个在50年代交好并共同从中获益的邻邦变成了敌人。

1959年的西藏起义 流亡印度 1959年3月，大批西藏难民抵达印度米萨马里的过渡性营地。

1959年的西藏起义 护卫下歇脚 尽管如此，达赖喇嘛及其随从仍然受到追踪。在贴身护卫及“四水六岗护教志愿军”的护卫下，达赖喇嘛于1959年3月31日越过了中印边界。

1959年的西藏起义 政治声援 1959年4月24日，印度总理尼赫鲁前往喜玛拉雅山脚下的穆索里会见达赖喇嘛。此前几天，也就是4月18日，显然受到印度支持的达赖喇嘛要求西藏从中国独立出来。



印度政府承认西藏是中国的自治区，但是印中在其漫长边界的其他地方存在一些领土争端。这条延伸至喜马拉雅山脉地区的边境线绵延3500公里。

让中国不高兴的评论？

在出发前往拉达克之际，达赖喇嘛在查谟说：“印度和中国是世界人口最多的国家和邻国。两国迟早要通过会谈以及和平手段解决这个问题（实际控制线一带的边界争端）。”

拉达克地区的社会活动家、学生活动家帕尔乔说，他赞成达赖喇嘛的表态，即中国和印度应立即解决他们的边界争端，因为2020年发生冲突时，“我们经历了类似战争的恐怖局面。我们所有人都希望和平”。

总部设在华盛顿的伍德罗·威尔逊国际学者中心的南亚问题专家库格尔曼（Michael Kugelman）认为，北京方面对这次达赖喇嘛之行不会有积极的看法。

“鉴于北京对达赖喇嘛的看法，任何涉及他的事情都是政治性的。即便达赖喇嘛与印度官员有简短的会面，中国政府也会反对，因此他前往拉达克——这个对中国来说很敏感的地区——一个月之久，此举肯定不会被中方正面看待”，库格尔曼说。

印度知名的国防专家索赫尼（Pravin Sawhney）也表示，达赖喇嘛在查谟的表态会让中国不高兴，原因有三。

“一，他们（中国人）认为达赖喇嘛是分裂分子；二，达赖喇嘛去的是一个问题地区，因为中国不认为印度2019年8月在拉达克地区进行的修宪是合法的；三，印度说达赖喇嘛是精神领袖，但他在查谟的表态事关政治和军事”，索赫尼指出。

此前的祝寿已经令中方不满

虽然北京将达赖喇嘛视为“分裂分子”，但达赖喇嘛否认他寻求西藏独立，表示只主张西藏实质性自治和保护该地区的藏传佛教文化。北京不承认西藏流亡政府，2010年以来也没有与达赖喇嘛的代表进行过任何对话。

当印度总理莫迪7月6日在推特上向达赖喇嘛87岁生日表示问候时，中国政府的反应可以看出印方与达赖喇嘛的互动触动了中方的敏感神经。

“印方应该充分认清十四世达赖的反华分裂本质，恪守在涉藏问题上对中方的承诺，谨言慎行，停止利用涉藏问题干涉中国内政”，中国外交部发言人赵立坚在当时的例行记者会上说。

印度外交部则回应道：“我国政府的一贯政策是把他（达赖喇嘛）当作印度的客人，当作在印度拥有大量追随者的、受人尊敬的宗教领袖。”

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

观看视频 16:34 印度的困境之一：走火入魔的老友