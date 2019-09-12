达赖喇嘛继承人问题 华盛顿警告或制裁中国官员

（德国之声中文网）经由国会和政府一名高阶人士的警告，美国希望能事先就向北京发出明晰信号：若干预达赖喇嘛转世事务，中国将遭到国际抵抗。

现年84岁的第十四世达赖喇嘛减少了曾经活跃的外访日程。今年年初，他因肺部感染而住院治疗，所幸病情不重。

尽管这样，藏人活动分子和北京都知道，他的死亡将意味着他所致力的喜马拉雅地区获更多自治权努力的一大挫折。作为诺贝尔和平奖得主，达赖喇嘛的道德教诲和独特的幽默使他成为世上最具感召力的宗教领袖之一。

中国不同达赖喇嘛的代表谈判已达9年，并越来越频繁暗示，它将确立达赖的后继者。

新近提交美国国会的一项议案则规定，将制裁任何干预藏传佛教灵童转世事务的中国官员。

本周三，在国会的一次听证会上，东亚和太平洋事务助理国务卿史迪威（David Stilwell）表示，美国将在保障藏人拥有"实质性自主权"问题上保持压力。他指出，令人不安且诡异的是，在习近平主席要求党员保持"坚定的马克思主义无神论者"身份的同时，中共继续强化干预活佛转世程序。他表示，"我们相信，和所有信仰社区一样，藏人应能自由实践其信仰、在不受他人干预的情况下选择自己的领袖"。

由民主党议员麦戈文（Jim McGovern）提交国会的该法案明确规定，只有在华盛顿能在西藏首府拉萨开设领事馆的情况下，才能让中国在美国设置新的领事馆。

意大利前国会议员梅卡奇（Mecacci）指出， 美国的这一法案将会影响欧、亚决策者。他警告说，如果由中国设定达赖喇嘛后继者，必将在国际上产生负面影响，"要是有一名宗教领袖，此人是某外国政府的臂膀，而他在世界各地又都有佛教中心，这可是一项雄心勃勃的控制佛教计划的一部分" 。

从达赖喇嘛手中接过政治角色的民选流亡藏人行政中央司政洛桑森格指出，北京的目的是"将西藏并入中国版图，使藏人成为中国人。"

凝炼/李鱼（法新社）