 达赖喇嘛继承人问题 华盛顿警告或制裁中国官员 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.09.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

达赖喇嘛继承人问题 华盛顿警告或制裁中国官员

藏人为一度无法想象的达赖喇嘛过世的安排绞尽脑汁之际，美国准备划定红线，阻止北京干预达赖继承人问题。

Buddhismus (Getty Images/L. Wangyal)

达赖喇嘛，2019年5月5日，达兰萨拉

DW.COM

美国驻华大使馆声明说，布兰斯塔德也“表达了对中国政府干预西藏佛教徒组织及从事宗教活动的自由的担心”。美国大使鼓励中国政府与达赖喇嘛或其代表进行实质性对话，不设前提条件地寻求解决分歧的方案。 (25.05.2019)

美国国务院周一发表批评中国西藏政策的报告后，中国国务院周三发表白皮书，历数西藏60年来取得的成就。西藏官员说，当地的人权"非常好"，且藏独一事根本就"不存在"。 (27.03.2019)

年事已高的十四世达赖喇嘛，在近期的一次专访中提到了他去世后的转世问题，预言中国政府如果强行指定转世灵童将不受藏人认可。同时他也透露，尽管官方层面的对话停滞，但是流亡藏人与中国的民间交流却在增多。 (19.03.2019)

西藏精神领袖达赖喇嘛流亡印度60年后的今天，曾使他获诺贝尔和平奖并在国际上赢得大量支持的争取西藏自由的斗争却逐渐沉寂。分析家们指出，与此同时，北京的全球影响力明显上升。 (17.03.2019)

有评论认为，北欧国与国之间关系才是真正的“和平”。两岸之间为推导“具中国特色的和平”的一干人，恐怕真混淆了什么是人性真实。 (10.03.2019)

据路透社报道，正在北京出席全国人大会议的西藏自治区党委书记吴英杰称，外国游客适应不了西藏高海拔的气候和地理条件，所以中国需要对入藏采取限制。 (06.03.2019)

（德国之声中文网）经由国会和政府一名高阶人士的警告，美国希望能事先就向北京发出明晰信号：若干预达赖喇嘛转世事务，中国将遭到国际抵抗。

现年84岁的第十四世达赖喇嘛减少了曾经活跃的外访日程。今年年初，他因肺部感染而住院治疗，所幸病情不重。

尽管这样，藏人活动分子和北京都知道，他的死亡将意味着他所致力的喜马拉雅地区获更多自治权努力的一大挫折。作为诺贝尔和平奖得主，达赖喇嘛的道德教诲和独特的幽默使他成为世上最具感召力的宗教领袖之一。

中国不同达赖喇嘛的代表谈判已达9年，并越来越频繁暗示，它将确立达赖的后继者。

新近提交美国国会的一项议案则规定，将制裁任何干预藏传佛教灵童转世事务的中国官员。

本周三，在国会的一次听证会上，东亚和太平洋事务助理国务卿史迪威（David Stilwell）表示，美国将在保障藏人拥有"实质性自主权"问题上保持压力。他指出，令人不安且诡异的是，在习近平主席要求党员保持"坚定的马克思主义无神论者"身份的同时，中共继续强化干预活佛转世程序。他表示，"我们相信，和所有信仰社区一样，藏人应能自由实践其信仰、在不受他人干预的情况下选择自己的领袖"。

由民主党议员麦戈文（Jim McGovern）提交国会的该法案明确规定，只有在华盛顿能在西藏首府拉萨开设领事馆的情况下，才能让中国在美国设置新的领事馆。

意大利前国会议员梅卡奇（Mecacci）指出， 美国的这一法案将会影响欧、亚决策者。他警告说，如果由中国设定达赖喇嘛后继者，必将在国际上产生负面影响，"要是有一名宗教领袖，此人是某外国政府的臂膀，而他在世界各地又都有佛教中心，这可是一项雄心勃勃的控制佛教计划的一部分" 。

从达赖喇嘛手中接过政治角色的民选流亡藏人行政中央司政洛桑森格指出，北京的目的是"将西藏并入中国版图，使藏人成为中国人。"

凝炼/李鱼（法新社）

相关内容

Bundeskanzlerin Angela Merkel in China

德语媒体：中国资本力量改变了谁？ 12.09.2019

《世界报》注意到，德国总理默克尔当年会见达赖喇嘛，如今却避见黄之锋。《法兰克福汇报》、《商报》、《证券报》则都呼吁，应阻止具有战略意义的伦敦交易所落入香港或者北京的势力范围。

Dalai Lama

达赖喇嘛：特朗普"情绪有点太复杂" 28.06.2019

西藏流亡精神领袖达赖喇嘛在接受BBC采访时表示，特朗普"缺乏道德原则"；英国留在欧盟内更好；达赖喇嘛如果有一位女性继承人，她应该更有吸引力。

US Präsident Donald Trump

美召开宗教自由会议 特朗普接见多国代表 18.07.2019

美国总统特朗普周三在华盛顿接见了数名来自各国的宗教迫害生还者或其家属，其中也有4名来自中国的代表，包括法轮功、维吾尔人、藏传佛教与基督徒。 对于将保守基督徒视为他主要支持者的特朗普来说，宗教自由已逐渐成为他外交政策中重要的一环。

广告

媒体看中国

Chinesische Arbeitssuchende stehen an (Getty Images)

德语媒体：经济降温挑战中国

《新苏黎世报》文章指出，中国经济越来越缺乏活力，领导层也因此越来越感到不安。《南德意志报》聚焦了中国农村流行的网上直播卖货潮和方兴未艾的所谓”淘宝村“。  