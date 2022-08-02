达赖喇嘛（第十四世）

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藏人最高宗教和精神领袖，诺贝尔和平奖得主。
1935年7月6日生于中国青海藏区，两年后被认定为第十三世达赖喇嘛的转世灵童，继任第十四世达赖喇嘛。1959年西藏爆发骚乱后，流亡印度，在达兰萨拉建立西藏流亡政府并在全世界各地宣传涉及藏人权益的话题。1989年因其非暴力努力获得诺贝尔和平奖。北京政府视达赖喇嘛为分裂国家的势力集团，在中共的宣传语言中，常把与西藏有关的负面活动归咎于“达赖集团”和海外势力。
现年82岁的佩洛西是美国第一位女性众议长，2021年1月第四次当选该职。1991年，她在天安门广场上打开”献给为中国民主事业牺牲之烈士”的横幅。30年多来，她一直支持中国的民主，抨击共产党的“压迫性政权”。其间也曾试图与中方高层交流促转变。
流亡的藏傳佛教精神領袖達賴喇嘛正在拉達克地區展開訪問。在這個中印邊境的敏感地帶，達賴喇嘛一舉一動格外受矚，週四（7月28日）他在佈道後呼籲，儘管中國對藏人的所作所為，仍要保有慈悲之心。
流亡的藏传佛教精神领袖达赖喇嘛上周抵达印度与中国接壤的偏远山区拉达克，进行为期一个月的访问。专家说，鉴于印中之间的紧张关系，达赖喇嘛在该地区的任何言行都具有重要意义。
达兰萨拉山区重新迎来游客。但在当地经营生意的店主表示，因为通货膨胀的原因，游客们的消费水平不如新冠疫情爆发之前。
周三，西藏精神领袖达赖喇嘛在印度流亡地达兰萨拉接受日本外国记者俱乐部组织的集体采访，谈到了中国的少数民族政策、台海局势以及他现时为何不准备访问台湾等问题。
海外藏人组织近日连续发布四川当地超过百名藏人遭警察抓捕的消息，称这些人主要是因被怀疑本存达赖喇嘛图像或与流亡藏人联系而被抓捕。
上百名诺贝尔奖得主本周发表联合声明，指责中国曾试图施压诺贝尔奖峰会主办方，阻挡达赖喇嘛和李远哲在今年四月的会议期间发表演说。中国驻美大使馆周五对此事做出回应。
中国官媒周五报道，中国国家主席习近平本周三前往西藏访问。非政府组织认为，此次访问的组织方式以及官媒的报道“透露出西藏依旧是敏感议题，中国当局对其在西藏人民中的合法性缺乏信心”。
印度总理莫迪上一次向达赖喇嘛公开祝贺已经是2015年的事了。达赖喇嘛向来是印度领袖的敏感议题，在中印关系低迷的情况下，莫迪对达赖喇嘛的友好态度更加引人关注。
达赖喇嘛86岁生日前一日，别名 "入侵者"（Invader）的法国艺术家斯拉马（Franck Slama）的一件魔方艺术作品再度成功高价拍出。
西藏流亡政府新一届领导人表示他将尽最大努力，恢复同中国已中断十多年的对话。而如果能促成达赖喇嘛重返西藏，则无疑是朝前迈出的重要一步。
因不满匈牙利当局将在布达佩斯开设上海复旦大学分校的决定，自由派出身的布达佩斯市长宣布，将重新命名复旦分校预定校区周围的街道，改为“达赖喇嘛道”、“维吾尔烈士路”、“光复香港道”等。
据美联社报道，85岁的西藏流亡精神领袖达赖喇嘛本周末在位于印度达兰萨拉的一家医院接受了新冠疫苗的接种。他接种的是由英国牛津大学及阿斯利康共同研发、在印度生产的Covishield疫苗。
特朗普政府10月14日任命美国资深人权官员为西藏问题特别协调员。在华盛顿和北京关系日益紧张的情况下，此举很有可能激怒中国。
在过去的十五年中，捷克与中国的关系可以总结为“达赖喇嘛主义”和经济实用主义之间的博弈。一面是以人权为导向的对华政策；另一面则是一些捷克政客与商人把捷克亲中的立场作为商品双手奉上，换取在中国的大行其道和巨额利润。
生日之际，这位藏传佛教领袖给了世人一份独一无二的礼物，并透露了长寿秘诀。
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