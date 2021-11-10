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达赖喇嘛（第十四世）

藏人最高宗教和精神领袖，诺贝尔和平奖得主。

1935年7月6日生于中国青海藏区，两年后被认定为第十三世达赖喇嘛的转世灵童，继任第十四世达赖喇嘛。1959年西藏爆发骚乱后，流亡印度，在达兰萨拉建立西藏流亡政府并在全世界各地宣传涉及藏人权益的话题。1989年因其非暴力努力获得诺贝尔和平奖。北京政府视达赖喇嘛为分裂国家的势力集团，在中共的宣传语言中，常把与西藏有关的负面活动归咎于“达赖集团”和海外势力。

DEUTSCHLAND, KOENIGSWINTER, 29.04.1994, Dalai Lama (S.H. Tenzin Gyatso), geistliches und politisches Oberhaupt der Tibeter, in Bonn. U.B.z. ihn während eines Pressetermins im Gästehaus der Bundesregierung auf dem Petersberg. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

达赖喇嘛：中共领导人不懂文化多样性 10.11.2021

周三，西藏精神领袖达赖喇嘛在印度流亡地达兰萨拉接受日本外国记者俱乐部组织的集体采访，谈到了中国的少数民族政策、台海局势以及他现时为何不准备访问台湾等问题。
01.11.2018 ++ DHARAMSHALA, INDIA - NOVEMBER 1: Tibetan spiritual leader the Dalai Lama delivers his opening remarks at the dialogue with Chinese scientists on quantum effects from the Main Tibetan Temple on November 1, 2018 in Dharamshala, India. (Photo by Shyam Sharma/Hindustan Times) Dialogue Between His Holiness the 14th Dalai Lama And Chinese Scientists On Quantum Effect PUBLICATIONxNOTxINxIND

诺奖得主指中国“霸凌科学界” 驻美使馆：无理指责 30.07.2021

上百名诺贝尔奖得主本周发表联合声明，指责中国曾试图施压诺贝尔奖峰会主办方，阻挡达赖喇嘛和李远哲在今年四月的会议期间发表演说。中国驻美大使馆周五对此事做出回应。

21.07.21 *** (210723) -- LHASA, July 23, 2021 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and chairman of the Central Military Commission, arrives at the Nyingchi Mainling Airport and is warmly welcomed by local people and officials of various ethnic groups in southwest China's Tibet Autonomous Region, July 21, 2021. Xi visited the Tibet Autonomous Region from Wednesday to Friday. He extended congratulations to the 70th anniversary of Tibet's peaceful liberation and visited officials and ordinary people of various ethnic groups. (Xinhua/Li Xueren)

习近平任内首次访问西藏 23.07.2021

中国官媒周五报道，中国国家主席习近平本周三前往西藏访问。非政府组织认为，此次访问的组织方式以及官媒的报道“透露出西藏依旧是敏感议题，中国当局对其在西藏人民中的合法性缺乏信心”。

Exile Tibetan government officials watch a message from their spiritual leader the Dalai Lama on a screen during a ceremony to mark the 86th birthday of the Tibetan leader in Dharmsala, India, Tuesday, July 6, 2021. This year, due to the coronavirus pandemic, the celebrations were muted and behind closed doors. (AP Photo/Ashwini Bhatia)

6年来首次 莫迪公开祝贺达赖喇嘛生日 07.07.2021

印度总理莫迪上一次向达赖喇嘛公开祝贺已经是2015年的事了。达赖喇嘛向来是印度领袖的敏感议题，在中印关系低迷的情况下，莫迪对达赖喇嘛的友好态度更加引人关注。
French auctioneer Arnaud Oliveux adjusts the mosaic Rubik Dalai Lama by French street artist Invader on a wall during its presentation before it goes under the hammer next July 5, at the Artcurial auction house in Paris on June 2, 2021. - - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION (Photo by Thomas SAMSON / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION (Photo by THOMAS SAMSON/AFP via Getty Images)

魔方达赖喇嘛“马赛克”拍出高价 06.07.2021

达赖喇嘛86岁生日前一日，别名 "入侵者"（Invader）的法国艺术家斯拉马（Franck Slama）的一件魔方艺术作品再度成功高价拍出。
Europa, Ungarn, Budapest, Burghügel und Burg. Stadtansicht / Europe, Hungary, Budapest, Castle Hill and Castle. City View  | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

反对建复旦分校 布达佩斯改街名“达赖喇嘛道” 02.06.2021

因不满匈牙利当局将在布达佩斯开设上海复旦大学分校的决定，自由派出身的布达佩斯市长宣布，将重新命名复旦分校预定校区周围的街道，改为“达赖喇嘛道”、“维吾尔烈士路”、“光复香港道”等。
This photograph provided by Office of his Holiness the Dalai Lama shows the Tibetan spiritual leader receiving a shot of the COVID-19 vaccine at Zonal Hospital in Dharmsala, India, Saturday, March 6, 2021. (Office of the his holiness the Dalai Lama via AP)

达赖喇嘛接种印度产AZ疫苗 07.03.2021

据美联社报道，85岁的西藏流亡精神领袖达赖喇嘛本周末在位于印度达兰萨拉的一家医院接受了新冠疫苗的接种。他接种的是由英国牛津大学及阿斯利康共同研发、在印度生产的Covishield疫苗。
US Assistant Secretary of State for democracy, human rights, and labor, Robert Destro, looks on during an Asia, the Pacific and Nonproliferation Subcommittee hearing on Human Rights in South Asia: Views from the State Department and the Region on Capitol Hill in Washington, DC on October 22, 2019. (Photo by Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP) (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)

美任命西藏事务官员 促进中国与达赖喇嘛对话 15.10.2020

特朗普政府10月14日任命美国资深人权官员为西藏问题特别协调员。在华盛顿和北京关系日益紧张的情况下，此举很有可能激怒中国。
Czech senate president Milos Vystrcil receives a certificate for an award before delivering a speech at the main chamber of the Legislative Yuan in Taipei, Taiwan September 1, 2020. REUTERS/Ann Wang

中捷关系：达赖喇嘛主义和经济实用主义之间的博弈 05.09.2020

在过去的十五年中，捷克与中国的关系可以总结为“达赖喇嘛主义”和经济实用主义之间的博弈。一面是以人权为导向的对华政策；另一面则是一些捷克政客与商人把捷克亲中的立场作为商品双手奉上，换取在中国的大行其道和巨额利润。
The Dalai Lama will be releasing his first album, âInner Worldâ, to celebrate his 85th Birthday on July 6. âCompassionâ, the first track from the spiritual leaderâs upcoming record, is available to listen to now and sees him reciting the mantra of the Buddha of Compassion. Video grab via ABACAPRESS.COM |

和平、和谐、非暴力象征：达赖喇嘛85寿辰 06.07.2020

生日之际，这位藏传佛教领袖给了世人一份独一无二的礼物，并透露了长寿秘诀。
epa03195098 An exiled Tibetan holds a portrait of Panchen Lama after conducting special prayer ceremony to mark the 23rd birthday of 11th Panchen Lama at Tibetan welfare center in Kathmandu, Nepal, 25 April 2012. Gedhun Choekyi Nyima was born in Tibet on 25 April 1989. He was recognized reincarnation of Panchen Lama by Dalai Lama in 1995, the second highest ranking Lama of Tibet. EPA/NARENDRA SHRESTHA +++(c) dpa - Bildfunk+++

班禅喇嘛被消失25年 北京称"已大学毕业" 19.05.2020

1995年，达赖喇嘛认定的11世「班禅喇嘛」转世灵童被中国当局带走，一直再没有露面。中国政府挑选出另一个男孩出任班禅喇嘛。近期，西藏流亡政府和美方都追问这位失踪转世灵童的下落。中国周二表示，他如今已大学毕业，现有一份稳定职业。

Tibetan monks, surrounded by soldiers of the Chinese Popular Liberation Army, lay down arms in April 1959 somewhere in the Tibetan mountains after an unsuccessful armed uprising against Chinese rule. As a result, the Dalai Lama, the head of Tibet's Buddhist clergy and thus the region's spiritual leader, fled with some 100,000 supporters to northern India, where a government-in-exile was established. The Chinese ended the the former dominance of the lamas (Buddhist monks) and destroyed many monasteries. Tibet (Xizang), occupied in 1950 by Chinese Communist forces, became an Autonomous Region of China in September 1965, but the majority of Tibetans have continued to regard the Dalai Lama as their god-king and to resent the Chinese presence, leading to intermittent unrest. (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

西藏起义61年 流亡政府吁联合国专员亲访 11.03.2020

中国上个月宣布，联合国人权事务高级专员巴切莱特今年将访问中国。一向关心新疆状况的她会不会也到西藏访问?
Tibetan spiritual leader the Dalai Lama (C) leaves after attending a conference on Kalachakra Tantra on the occasion of the 600th death anniversary of Lama Tsongkhapa, the founder of the Gelug sect of Tibetan Buddhism to which Dalai Lama belongs, at Tsuglakhang Temple in McLeod Ganj on May 5, 2019. - It was the Dalai Lama's first public engagement since arriving at his residence after a three-day hospitalisation in Delhi in April due to a chest infection. (Photo by Lobsang Wangyal / AFP) (Photo credit should read LOBSANG WANGYAL/AFP/Getty Images)

美官员：联合国应该介入达赖喇嘛继承人问题 09.11.2019

美国国务院官员在会晤西藏精神领袖达赖喇嘛后，呼吁联合国介入达赖喇嘛转世问题，以免中国政府强行决定达赖喇嘛的继任者。
01 - 60 Jahre China im Umbruch | Der Sprung ins Verderben | Landwirtschaft (picture-alliance/CPA Media Co. Ltd)

图片回顾中共建政70年之二：天灾人祸 26.09.2019

持续三年的大饥荒，不仅仅是干旱或洪涝带来的“天灾”，更是“大跃进”等政治运动导致的“人祸”。中共政权处于内外交困之中。西藏政局动荡，达赖喇嘛流亡西藏。与“苏联老大哥”之间的革命友谊也出现了裂缝。
Tibetan spiritual leader the Dalai Lama (C) leaves after attending a conference on Kalachakra Tantra on the occasion of the 600th death anniversary of Lama Tsongkhapa, the founder of the Gelug sect of Tibetan Buddhism to which Dalai Lama belongs, at Tsuglakhang Temple in McLeod Ganj on May 5, 2019. - It was the Dalai Lama's first public engagement since arriving at his residence after a three-day hospitalisation in Delhi in April due to a chest infection. (Photo by Lobsang Wangyal / AFP) (Photo credit should read LOBSANG WANGYAL/AFP/Getty Images)

达赖喇嘛继承人问题 华盛顿警告或制裁中国官员 19.09.2019

藏人为一度无法想象的达赖喇嘛过世的安排绞尽脑汁之际，美国准备划定红线，阻止北京干预达赖继承人问题。
06.09.2019, China, Peking: Oliver Zipse (2.v.l), Vorstandsvorsitzender von BMW, steht bei der Unterzeichnung von Wirtschaftsabkommen neben weiteren Wirtschaftsvertretern vor Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, M). Merkel hält sich zu einem zweitägigen Besuch in der Volksrepublik China auch Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

德语媒体：中国资本力量改变了谁？ 12.09.2019

《世界报》注意到，德国总理默克尔当年会见达赖喇嘛，如今却避见黄之锋。《法兰克福汇报》、《商报》、《证券报》则都呼吁，应阻止具有战略意义的伦敦交易所落入香港或者北京的势力范围。
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