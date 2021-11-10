达赖喇嘛（第十四世）

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藏人最高宗教和精神领袖，诺贝尔和平奖得主。
1935年7月6日生于中国青海藏区，两年后被认定为第十三世达赖喇嘛的转世灵童，继任第十四世达赖喇嘛。1959年西藏爆发骚乱后，流亡印度，在达兰萨拉建立西藏流亡政府并在全世界各地宣传涉及藏人权益的话题。1989年因其非暴力努力获得诺贝尔和平奖。北京政府视达赖喇嘛为分裂国家的势力集团，在中共的宣传语言中，常把与西藏有关的负面活动归咎于“达赖集团”和海外势力。
周三，西藏精神领袖达赖喇嘛在印度流亡地达兰萨拉接受日本外国记者俱乐部组织的集体采访，谈到了中国的少数民族政策、台海局势以及他现时为何不准备访问台湾等问题。
上百名诺贝尔奖得主本周发表联合声明，指责中国曾试图施压诺贝尔奖峰会主办方，阻挡达赖喇嘛和李远哲在今年四月的会议期间发表演说。中国驻美大使馆周五对此事做出回应。
中国官媒周五报道，中国国家主席习近平本周三前往西藏访问。非政府组织认为，此次访问的组织方式以及官媒的报道“透露出西藏依旧是敏感议题，中国当局对其在西藏人民中的合法性缺乏信心”。
印度总理莫迪上一次向达赖喇嘛公开祝贺已经是2015年的事了。达赖喇嘛向来是印度领袖的敏感议题，在中印关系低迷的情况下，莫迪对达赖喇嘛的友好态度更加引人关注。
达赖喇嘛86岁生日前一日，别名 "入侵者"（Invader）的法国艺术家斯拉马（Franck Slama）的一件魔方艺术作品再度成功高价拍出。
因不满匈牙利当局将在布达佩斯开设上海复旦大学分校的决定，自由派出身的布达佩斯市长宣布，将重新命名复旦分校预定校区周围的街道，改为“达赖喇嘛道”、“维吾尔烈士路”、“光复香港道”等。
据美联社报道，85岁的西藏流亡精神领袖达赖喇嘛本周末在位于印度达兰萨拉的一家医院接受了新冠疫苗的接种。他接种的是由英国牛津大学及阿斯利康共同研发、在印度生产的Covishield疫苗。
特朗普政府10月14日任命美国资深人权官员为西藏问题特别协调员。在华盛顿和北京关系日益紧张的情况下，此举很有可能激怒中国。
在过去的十五年中，捷克与中国的关系可以总结为“达赖喇嘛主义”和经济实用主义之间的博弈。一面是以人权为导向的对华政策；另一面则是一些捷克政客与商人把捷克亲中的立场作为商品双手奉上，换取在中国的大行其道和巨额利润。
生日之际，这位藏传佛教领袖给了世人一份独一无二的礼物，并透露了长寿秘诀。
1995年，达赖喇嘛认定的11世「班禅喇嘛」转世灵童被中国当局带走，一直再没有露面。中国政府挑选出另一个男孩出任班禅喇嘛。近期，西藏流亡政府和美方都追问这位失踪转世灵童的下落。中国周二表示，他如今已大学毕业，现有一份稳定职业。
中国上个月宣布，联合国人权事务高级专员巴切莱特今年将访问中国。一向关心新疆状况的她会不会也到西藏访问?
美国国务院官员在会晤西藏精神领袖达赖喇嘛后，呼吁联合国介入达赖喇嘛转世问题，以免中国政府强行决定达赖喇嘛的继任者。
持续三年的大饥荒，不仅仅是干旱或洪涝带来的“天灾”，更是“大跃进”等政治运动导致的“人祸”。中共政权处于内外交困之中。西藏政局动荡，达赖喇嘛流亡西藏。与“苏联老大哥”之间的革命友谊也出现了裂缝。
藏人为一度无法想象的达赖喇嘛过世的安排绞尽脑汁之际，美国准备划定红线，阻止北京干预达赖继承人问题。
《世界报》注意到，德国总理默克尔当年会见达赖喇嘛，如今却避见黄之锋。《法兰克福汇报》、《商报》、《证券报》则都呼吁，应阻止具有战略意义的伦敦交易所落入香港或者北京的势力范围。
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