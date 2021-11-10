达赖喇嘛（第十四世）

中捷关系：达赖喇嘛主义和经济实用主义之间的博弈

在过去的十五年中，捷克与中国的关系可以总结为“达赖喇嘛主义”和经济实用主义之间的博弈。一面是以人权为导向的对华政策；另一面则是一些捷克政客与商人把捷克亲中的立场作为商品双手奉上，换取在中国的大行其道和巨额利润。