达赖喇嘛（第十四世）

藏人官員：西藏人權正在死去 中批干涉內政

西藏人權議題持續受到矚目。在28日的美國國會上，藏人行政中央官員及好萊塢知名演員雙雙發言呼籲各國關注西藏人權受迫情況，國際特赦組織27日發布的年度人權報告也指出，西藏的人權狀況正在持續惡化。他們說了什麼？