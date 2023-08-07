达赖喇嘛（第十四世）

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藏人最高宗教和精神领袖，诺贝尔和平奖得主。
1935年7月6日生于中国青海藏区，两年后被认定为第十三世达赖喇嘛的转世灵童，继任第十四世达赖喇嘛。1959年西藏爆发骚乱后，流亡印度，在达兰萨拉建立西藏流亡政府并在全世界各地宣传涉及藏人权益的话题。1989年因其非暴力努力获得诺贝尔和平奖。北京政府视达赖喇嘛为分裂国家的势力集团，在中共的宣传语言中，常把与西藏有关的负面活动归咎于“达赖集团”和海外势力。
七月初，刚刚度过88岁生日的西藏精神领袖达赖喇嘛对媒体表示："中国官员已经意识到，西藏人民的意志非常坚强，因此，他们已经开始尝试同我进行接触，以期解决西藏问题。"
尽管达赖喇嘛亲吻小男孩的视频在网上广为流传并且引发全球争议，但这位西藏精神领袖在忠实追随者中的地位似乎并未受到影响。
一段广为流传的达赖喇嘛亲吻小男孩的视频在网上引发抗议，达兰萨拉达赖喇嘛办公室发表致歉声明。
西藏人權議題持續受到矚目。在28日的美國國會上，藏人行政中央官員及好萊塢知名演員雙雙發言呼籲各國關注西藏人權受迫情況，國際特赦組織27日發布的年度人權報告也指出，西藏的人權狀況正在持續惡化。他們說了什麼？
3月10日是西藏「抗暴」64週年，流亡藏人在台北舉辦活動，帶領現場民眾以藏語吟誦《真心祈願頌》，悼念64年前起義反對中國政府的同胞。這些他們珍視的傳統本該在一千公里外的西藏傳承，但現實上卻在中國的「雙語教育」政策逐漸消失。
捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）接受DW獨家專訪，談及堅定支持烏克蘭、和台灣總統蔡英文通話以及是否和達賴喇嘛見面等相關問題。來看他怎麼說？
捷克新總統帕維爾（Petr Pavel）接受DW獨家專訪表示，他很開心能接到蔡英文的祝賀電話，並強調台捷關係深厚、回答歐洲對台立場等問題。
西藏流亡精神领袖达赖喇嘛在印度进行法会时称中国当局企图摧毁佛教，但无济于事，今天仍有许多中国人信佛。
现年82岁的佩洛西是美国第一位女性众议长，2021年1月第四次当选该职。1991年，她在天安门广场上打开”献给为中国民主事业牺牲之烈士”的横幅。30年多来，她一直支持中国的民主，抨击共产党的“压迫性政权”。其间也曾试图与中方高层交流促转变。
流亡的藏傳佛教精神領袖達賴喇嘛正在拉達克地區展開訪問。在這個中印邊境的敏感地帶，達賴喇嘛一舉一動格外受矚，週四（7月28日）他在佈道後呼籲，儘管中國對藏人的所作所為，仍要保有慈悲之心。
流亡的藏传佛教精神领袖达赖喇嘛上周抵达印度与中国接壤的偏远山区拉达克，进行为期一个月的访问。专家说，鉴于印中之间的紧张关系，达赖喇嘛在该地区的任何言行都具有重要意义。
达兰萨拉山区重新迎来游客。但在当地经营生意的店主表示，因为通货膨胀的原因，游客们的消费水平不如新冠疫情爆发之前。
周三，西藏精神领袖达赖喇嘛在印度流亡地达兰萨拉接受日本外国记者俱乐部组织的集体采访，谈到了中国的少数民族政策、台海局势以及他现时为何不准备访问台湾等问题。
海外藏人组织近日连续发布四川当地超过百名藏人遭警察抓捕的消息，称这些人主要是因被怀疑本存达赖喇嘛图像或与流亡藏人联系而被抓捕。
上百名诺贝尔奖得主本周发表联合声明，指责中国曾试图施压诺贝尔奖峰会主办方，阻挡达赖喇嘛和李远哲在今年四月的会议期间发表演说。中国驻美大使馆周五对此事做出回应。
中国官媒周五报道，中国国家主席习近平本周三前往西藏访问。非政府组织认为，此次访问的组织方式以及官媒的报道“透露出西藏依旧是敏感议题，中国当局对其在西藏人民中的合法性缺乏信心”。
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