 达赖喇嘛：特朗普″情绪有点太复杂″ | 文化经纬 | DW | 28.06.2019

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文化经纬

达赖喇嘛：特朗普"情绪有点太复杂"

西藏流亡精神领袖达赖喇嘛在接受BBC采访时表示，特朗普"缺乏道德原则"；英国留在欧盟内更好；达赖喇嘛如果有一位女性继承人，她应该更有吸引力。

Dalai Lama (Reuters/C. Kilcoyne)

（资料图片）

 

DW.COM

美国驻华大使馆声明说，布兰斯塔德也“表达了对中国政府干预西藏佛教徒组织及从事宗教活动的自由的担心”。美国大使鼓励中国政府与达赖喇嘛或其代表进行实质性对话，不设前提条件地寻求解决分歧的方案。 (25.05.2019)

年事已高的十四世达赖喇嘛，在近期的一次专访中提到了他去世后的转世问题，预言中国政府如果强行指定转世灵童将不受藏人认可。同时他也透露，尽管官方层面的对话停滞，但是流亡藏人与中国的民间交流却在增多。 (19.03.2019)

西藏精神领袖达赖喇嘛流亡印度60年后的今天，曾使他获诺贝尔和平奖并在国际上赢得大量支持的争取西藏自由的斗争却逐渐沉寂。分析家们指出，与此同时，北京的全球影响力明显上升。 (17.03.2019)

（德国之声中文网）达赖喇嘛向BBC表示，特朗普的"情绪有点太复杂"，并解释说，"他今天这样说，明天那样说，但我认为，缺乏道德原则。"

达赖喇嘛说，特朗普成为美国总统时表示"美国第一"，这是错误的，美国应承担起全球责任。

问及英国退欧，达赖喇嘛表示，他是欧盟精神的一个仰慕者。"我是个旁观者，但我感觉，留在欧盟内更好。"

记者问道，支持退欧阵营曾引用达赖喇嘛的一句话："目标应该是，让移民回去重建自己的国家。必须要实际。不可能让所有人来。"

达赖喇嘛说："欧洲国家应该接收这些难民，为他们提供教育和培训，而目标是让他们回到自己的国家。"记者问，如果他们想留在欧洲，不应当允许吗？达赖喇嘛说："有限的人数是可以的。但整个欧洲最后变成穆斯林国家？不可能。变成非洲国家，也是不可能的。"

记者又问，这没什么错，您自己也是一位难民，不是吗？达赖喇嘛说："我想，对他们自己来说，更好的是回到自己的国家。这更好。让欧洲还是欧洲人的。"

Indien Dharamshala Dalai Lama trifft Wissenschaftler aus China (Imago/Hindustan Times)

流亡印度的达赖喇嘛：难民日后应该回到故乡

在问及是否放弃回到西藏的希望时，达赖喇嘛说，没有，西藏民众十分信赖他，他们十分热切地盼望着。"很多老年人流泪问我，请回到西藏。"记者问，如何实现呢？达赖喇嘛说，中国在变化。

记者问，达赖喇嘛曾说过，对于一名女性继承人的可能性持开放态度，并且"她必须有吸引力，否则这没有太大用处。"记者问说，您能明白吗，这令许多女性感到失望。达赖喇嘛证实了这一说法，并说，如果不是这样，那么可能很多人不太想见到那张面孔。采访的女记者问说，很多女性会说，这是对女性的物化，重要的是内在，不是吗？达赖喇嘛说："是的，我想，都重要。"

采访的记者Rajini Vaidyanathan在BBC网站上的采访札记中写道，对于一个以同理心著称的人来说，他也可以富有争议。

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