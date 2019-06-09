达赖喇嘛：特朗普"情绪有点太复杂"

（德国之声中文网）达赖喇嘛向BBC表示，特朗普的"情绪有点太复杂"，并解释说，"他今天这样说，明天那样说，但我认为，缺乏道德原则。"

达赖喇嘛说，特朗普成为美国总统时表示"美国第一"，这是错误的，美国应承担起全球责任。

问及英国退欧，达赖喇嘛表示，他是欧盟精神的一个仰慕者。"我是个旁观者，但我感觉，留在欧盟内更好。"

记者问道，支持退欧阵营曾引用达赖喇嘛的一句话："目标应该是，让移民回去重建自己的国家。必须要实际。不可能让所有人来。"

达赖喇嘛说："欧洲国家应该接收这些难民，为他们提供教育和培训，而目标是让他们回到自己的国家。"记者问，如果他们想留在欧洲，不应当允许吗？达赖喇嘛说："有限的人数是可以的。但整个欧洲最后变成穆斯林国家？不可能。变成非洲国家，也是不可能的。"

记者又问，这没什么错，您自己也是一位难民，不是吗？达赖喇嘛说："我想，对他们自己来说，更好的是回到自己的国家。这更好。让欧洲还是欧洲人的。"

在问及是否放弃回到西藏的希望时，达赖喇嘛说，没有，西藏民众十分信赖他，他们十分热切地盼望着。"很多老年人流泪问我，请回到西藏。"记者问，如何实现呢？达赖喇嘛说，中国在变化。

记者问，达赖喇嘛曾说过，对于一名女性继承人的可能性持开放态度，并且"她必须有吸引力，否则这没有太大用处。"记者问说，您能明白吗，这令许多女性感到失望。达赖喇嘛证实了这一说法，并说，如果不是这样，那么可能很多人不太想见到那张面孔。采访的女记者问说，很多女性会说，这是对女性的物化，重要的是内在，不是吗？达赖喇嘛说："是的，我想，都重要。"

采访的记者Rajini Vaidyanathan在BBC网站上的采访札记中写道，对于一个以同理心著称的人来说，他也可以富有争议。