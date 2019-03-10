达赖喇嘛流亡60年 藏人抗争逐渐淡出国际视野

（德国之声中文网）在西藏地区，北京有效地消除了任何有组织性对其铁腕统治的挑战。另一方面，尽管第十四世达赖喇嘛依旧享有崇高的个人威望，但近年来曾经对西藏人民持同情、支持态度的各国政府和世界领导人却变得几乎默不作声。

伦敦东方和非洲研究学院（SOAS）的专家希尔（Nathan Hill）表示，"西藏的命运掌握在中国政府手上……地区以外的藏人对西藏的命运而言不太重要，这也包括了达赖喇嘛。"

2007年，这位藏传佛教领袖曾表示，他的家乡正面临"2000年历史上的最黑暗期"。其后的一年，全球目光投向中国主办奥运会之时，西藏全境发生大规模示威抗议浪潮，北京对之作出强硬反应。

设址美国的"国际声援西藏运动"发言人桑德斯（Kate Saunders）指出，此后，再也看不到那样的抗议行动了。

虽然依旧拥有巨大影响力，但达赖喇嘛减少了在国际间的活动。从2016年起再也没有会晤哪位世界领袖。出于对可能惹恼北京的担忧，各国政府避免对他发出邀请。

即使是印度也变得小心翼翼。1959年，当达赖喇嘛打扮成士兵模样长途跋涉穿越喜马拉雅逃亡时，正是印度向他提供了避难地。新德里政府一再告诫政府官员，鉴于外交上敏感性，不要举办邀请达赖喇嘛到场的活动。

观看视频 02:49 流亡一甲子﹕藏人回家路遙遙？

流亡人士领导的抵抗运动消沉之际，在家乡的藏人继续为捍卫其传统而斗争。哥伦比亚大学当代西藏研究专家塔特尔（Gray Tuttle）指出，藏人目前生活在一个彻头彻尾的警察国家- 如果他们挑战严控，就会受到严厉打击。

从2009年以来，至少有150名藏人点火自焚，以示抗议北京，其中很多人因伤势过重死亡。不过，自焚行为发生的频率已经降低。

新疆维族人受打压现象引起外界比对西藏的更多关注，并成为国际社会对中国人权状况批评的焦点。

去年，德国政府事务专员科夫勒（Barbel Kofler）请求访问新疆，却被带去了西藏。此一事件反映出，北京对西藏地区局势多有把握，尽管外国记者仍不允许在该地区作独立报道。

凝炼/洪沙（法新社）