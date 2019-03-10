达赖喇嘛流亡60年 藏人抗争逐渐淡出国际视野

西藏精神领袖达赖喇嘛流亡印度60年后的今天，曾使他获诺贝尔和平奖并在国际上赢得大量支持的争取西藏自由的斗争却逐渐沉寂。分析家们指出，与此同时，北京的全球影响力明显上升。
（德国之声中文网）在西藏地区，北京有效地消除了任何有组织性对其铁腕统治的挑战。另一方面，尽管第十四世达赖喇嘛依旧享有崇高的个人威望，但近年来曾经对西藏人民持同情、支持态度的各国政府和世界领导人却变得几乎默不作声。
伦敦东方和非洲研究学院（SOAS）的专家希尔（Nathan Hill）表示，"西藏的命运掌握在中国政府手上……地区以外的藏人对西藏的命运而言不太重要，这也包括了达赖喇嘛。"
2007年，这位藏传佛教领袖曾表示，他的家乡正面临"2000年历史上的最黑暗期"。其后的一年，全球目光投向中国主办奥运会之时，西藏全境发生大规模示威抗议浪潮，北京对之作出强硬反应。
设址美国的"国际声援西藏运动"发言人桑德斯（Kate Saunders）指出，此后，再也看不到那样的抗议行动了。
虽然依旧拥有巨大影响力，但达赖喇嘛减少了在国际间的活动。从2016年起再也没有会晤哪位世界领袖。出于对可能惹恼北京的担忧，各国政府避免对他发出邀请。
即使是印度也变得小心翼翼。1959年，当达赖喇嘛打扮成士兵模样长途跋涉穿越喜马拉雅逃亡时，正是印度向他提供了避难地。新德里政府一再告诫政府官员，鉴于外交上敏感性，不要举办邀请达赖喇嘛到场的活动。
流亡人士领导的抵抗运动消沉之际，在家乡的藏人继续为捍卫其传统而斗争。哥伦比亚大学当代西藏研究专家塔特尔（Gray Tuttle）指出，藏人目前生活在一个彻头彻尾的警察国家- 如果他们挑战严控，就会受到严厉打击。
从2009年以来，至少有150名藏人点火自焚，以示抗议北京，其中很多人因伤势过重死亡。不过，自焚行为发生的频率已经降低。
新疆维族人受打压现象引起外界比对西藏的更多关注，并成为国际社会对中国人权状况批评的焦点。
去年，德国政府事务专员科夫勒（Barbel Kofler）请求访问新疆，却被带去了西藏。此一事件反映出，北京对西藏地区局势多有把握，尽管外国记者仍不允许在该地区作独立报道。
凝炼/洪沙（法新社）