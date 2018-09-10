 达赖喇嘛：欧洲是欧洲人的 难民得回家 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.09.2018

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时政风云

达赖喇嘛：欧洲是欧洲人的 难民得回家

达赖喇嘛在瑞典就难民问题发声，在呼吁欧洲接纳难民、为他们提供安全栖息之处的同时，他也表示，难民最终应返回故里重建家园。

Deutschland Besuch des Dalai Lama in Frankfurt (DW/S. Schroeder)

达赖喇嘛下周将前往德国

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国际声援西藏组织本周四在华盛顿举行30周年庆典。西藏流亡精神领袖达赖喇嘛在视频祝词中表示景仰欧盟精神。他说，中文的共和国几个字也有某种联盟的意味在里面。 (16.03.2018)

西藏流亡政府藏人行政中央司政洛桑森格访问德国。在接受德国之声电视台采访时，他表示，希望德国总理默克尔在访华期间呼吁中国政府代表与达赖喇嘛特使恢复对话。 (15.05.2018)

（德国之声中文网）西藏流亡精神领袖达赖喇嘛在瑞典南部马尔默市的一场会议上说，虽然欧洲应为有需要的人提供安全的避难之地，但难民不能永远留在这里。马尔默市有大量外来人口。

根据法新社消息，达赖喇嘛说，欧洲对那些逃离战争、饥饿和在家乡遭迫害、生命面临威胁的难民"负有道德责任"。

这位诺贝尔和平奖得主也表示，欧洲国家必须帮助难民、给他们提供培训，并确保他们拥有良好的生活质量。 不过，达赖喇嘛也表示，这些努力的前提是，这些难民最终要离开。这位83岁的西藏流亡精神领袖说："他们终究要重建自己的国家……我认为欧洲是欧洲人的。"他补充说，欧洲政府必须向这些难民指出事实："他们最终应该重建自己的国家"。

《世界报》指出，就在达赖喇嘛对难民政策发表看法的前几天，瑞典刚刚举行议会大选。这次选举中反移民的右翼瑞典民主党崛起，以创纪录17. 6%得票率成为议会中第三大党派。

《新苏黎世报》报道，达赖喇嘛此次欧洲之行，除了瑞典和荷兰之外，他还将在近日前往德国和瑞士。

  • Indien - Der Dalai Lama besucht Arunachal Pradesh (Prabhakar Mani)

    达赖喇嘛与美国总统们

    长期流亡的藏人领袖

    1959年，第十四世达赖喇嘛离开西藏，开始流亡生涯。时任美国总统是约翰·F·肯尼迪。但是，肯尼迪以及他的多位继任者（约翰逊、尼克松、福特、卡特和里根）在任内均未与达赖喇嘛进行会晤。

  • George H. W. Bush (AFP/Getty Images/B. Smialowski)

    达赖喇嘛与美国总统们

    老布什：开创历史

    直到1991年，老布什才开创了美国总统接见达赖喇嘛的先例。由于当时中美之间关系紧张，这次会晤美方非常低调，见诸媒体的照片也相当稀少。

  • Dalai Lama Flash-Galerie (AP)

    达赖喇嘛与美国总统们

    克林顿：接见次数最多

    比尔·克林顿担任美国总统期间曾经先后五次见到达赖喇嘛。图中是1998年11月10日，当时达赖喇嘛向外界表示，他与中国政府之间的互信不足，难以开启对话，但表示希望今后情况会有所改善。

  • USA Dalai Lama auf Besuch bei George W. Bush - 2007 (picture-alliance/dpa/S. Zaklin)

    达赖喇嘛与美国总统们

    小布什：沿着父亲的足迹

    与其父亲老布什一样，乔治·W·布什在担任美国总统期间也与达赖喇嘛举行过会晤。图中这次是在2007年，当时达赖喇嘛获得美国国会金质奖章。而在此之前的2001年，2003年和2005年，两人也曾见面。

  • USA Dalai Lama und Barack Obama im Weißen Haus in Washington (picture alliance/ZUMAPRESS.com/P. Souza)

    达赖喇嘛与美国总统们

    奥巴马：地图室的会面

    奥巴马在担任总统期间曾经四次在白宫会见达赖喇嘛，其中包括画面中2016年6月15日的会晤。除了一次例外情况（国家祷告早餐会），两人都是在白宫“地图室”见面，以突出会面的“私人性质”。按照惯例，美国总统会见外国元首的地点是椭圆形办公室。

  • Vatikan Donald Trump trifft Papst Franziskus (Getty Images/AFP/A. Tarantino)

    达赖喇嘛与美国总统们

    特朗普：何时相见？

    特朗普2017年5月出访，先后拜访了宗教圣地耶路撒冷、伯利恒和梵蒂冈，并与天主教教宗方济各举行会晤。藏人行政中央司政洛桑森格认为，有鉴于此，特朗普与达赖喇嘛会见是“合乎常理”的事情。

    作者: 石涛


 

文木 / 王凡 （法新社等）

 

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达赖喇嘛与美国总统们

藏人领袖达赖喇嘛在流亡海外期间曾与多位美国总统会晤，而每次北京政府都会表示强烈不满。在需要中国帮助压制朝鲜的背景下，特朗普是否会“冒险”与达赖喇嘛见上一面？ (25.05.2017)  

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