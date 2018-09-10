达赖喇嘛：欧洲是欧洲人的 难民得回家

（德国之声中文网）西藏流亡精神领袖达赖喇嘛在瑞典南部马尔默市的一场会议上说，虽然欧洲应为有需要的人提供安全的避难之地，但难民不能永远留在这里。马尔默市有大量外来人口。

根据法新社消息，达赖喇嘛说，欧洲对那些逃离战争、饥饿和在家乡遭迫害、生命面临威胁的难民"负有道德责任"。

这位诺贝尔和平奖得主也表示，欧洲国家必须帮助难民、给他们提供培训，并确保他们拥有良好的生活质量。 不过，达赖喇嘛也表示，这些努力的前提是，这些难民最终要离开。这位83岁的西藏流亡精神领袖说："他们终究要重建自己的国家……我认为欧洲是欧洲人的。"他补充说，欧洲政府必须向这些难民指出事实："他们最终应该重建自己的国家"。

《世界报》指出，就在达赖喇嘛对难民政策发表看法的前几天，瑞典刚刚举行议会大选。这次选举中反移民的右翼瑞典民主党崛起，以创纪录17. 6%得票率成为议会中第三大党派。

《新苏黎世报》报道，达赖喇嘛此次欧洲之行，除了瑞典和荷兰之外，他还将在近日前往德国和瑞士。

达赖喇嘛与美国总统们 长期流亡的藏人领袖 1959年，第十四世达赖喇嘛离开西藏，开始流亡生涯。时任美国总统是约翰·F·肯尼迪。但是，肯尼迪以及他的多位继任者（约翰逊、尼克松、福特、卡特和里根）在任内均未与达赖喇嘛进行会晤。

达赖喇嘛与美国总统们 老布什：开创历史 直到1991年，老布什才开创了美国总统接见达赖喇嘛的先例。由于当时中美之间关系紧张，这次会晤美方非常低调，见诸媒体的照片也相当稀少。

达赖喇嘛与美国总统们 克林顿：接见次数最多 比尔·克林顿担任美国总统期间曾经先后五次见到达赖喇嘛。图中是1998年11月10日，当时达赖喇嘛向外界表示，他与中国政府之间的互信不足，难以开启对话，但表示希望今后情况会有所改善。

达赖喇嘛与美国总统们 小布什：沿着父亲的足迹 与其父亲老布什一样，乔治·W·布什在担任美国总统期间也与达赖喇嘛举行过会晤。图中这次是在2007年，当时达赖喇嘛获得美国国会金质奖章。而在此之前的2001年，2003年和2005年，两人也曾见面。

达赖喇嘛与美国总统们 奥巴马：地图室的会面 奥巴马在担任总统期间曾经四次在白宫会见达赖喇嘛，其中包括画面中2016年6月15日的会晤。除了一次例外情况（国家祷告早餐会），两人都是在白宫“地图室”见面，以突出会面的“私人性质”。按照惯例，美国总统会见外国元首的地点是椭圆形办公室。

达赖喇嘛与美国总统们 特朗普：何时相见？ 特朗普2017年5月出访，先后拜访了宗教圣地耶路撒冷、伯利恒和梵蒂冈，并与天主教教宗方济各举行会晤。藏人行政中央司政洛桑森格认为，有鉴于此，特朗普与达赖喇嘛会见是“合乎常理”的事情。 作者: 石涛



文木 / 王凡 （法新社等）