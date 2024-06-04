达赖喇嘛本月将前往美国接受治疗

西藏精神领袖达赖喇嘛将于本月前往美国，接受膝盖治疗。达赖喇嘛的办公室本周一表示，从6月20日开始，达赖喇嘛将公开活动。

（德国之声中文网）现年已经88岁高龄的达赖喇嘛去年十月感染流感之后，医生一度曾建议他不要出外旅行。不过，今年一月，达赖喇嘛恢复健康后，曾到访位于印度东部的佛教圣地菩提伽耶。

达赖喇嘛办公室周一在一份声明中称：“尊者达赖喇嘛预计将前往美国接受膝盖治疗。从美国返回后，日常活动将恢复正常。”声明中并没有指出，达赖喇嘛将何时返回位于印度北部山区的流亡地达兰萨拉。

1959年，藏人反对中国统治的起义失败之后，达赖喇嘛逃往印度。在北京看来，达赖喇嘛是一位极其危险的分裂分子，每次达赖喇嘛接触外国官员，都会引起中国官方的强烈不满。

作为诺贝尔和平奖得主，过去数十年来，达赖喇嘛一直在为故乡西藏争取语言和文化的自治。

达赖喇嘛此前访问美国期间，曾多次同包括美国总统在内的政府官员举行会晤。不过，华盛顿方面拒绝透露达赖喇嘛六月来访期间是否会安排会晤活动的信息。

美国众议院议长佩罗西同达赖喇嘛在一起。（资料图） 图像来源: Dennis Van Tine/Geisler-Fotopress/picture alliance

美国国务院一名发言人对路透社表示：“美国官员同达赖喇嘛等德高望重的宗教人士举行会晤，是长期以来的惯例。但目前我们没有相关的信息可以证实。”美国总统拜登的国家安全委员会也没有立即就相应的置评请求做出回应。

2021年入主白宫以来，拜登总统从未同达赖喇嘛举行过会晤。2020年竞选期间，拜登曾批评特朗普是过去三十年以来，唯一一位从未同西藏精神领袖举行过会晤或交谈的美国总统。拜登称，这种做法是“可耻的”。

目前，正当中美两国间寻求稳固双边关系之际，任何美国官员同达赖喇嘛的接触都将引发北京的强烈反弹。

大西洋杂志报道称，达赖喇嘛出访美国前夕，美国国会代表团成员佩洛西将前往达兰萨拉拜会达赖喇嘛。2022年，时任美国众议院议长的佩洛西访问台湾，曾一度令中美关系陷入低谷。

佩洛西的发言人克罗格（ Ian Krager）以安全为由，拒绝就佩洛西的“出行计划”发表评论。中国驻美使馆发言人刘鹏宇表示：“中方坚决反对达赖以任何身份和名义到任何国家从事反华分裂活动，坚决反对任何国家官方人士同其进行任何形式的接触。”

（路透社）

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