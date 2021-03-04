达赖喇嘛接种印度产AZ疫苗

（德国之声中文网）美联社报道称，在施打疫苗之后，达赖喇嘛呼吁人们鼓起勇气接种疫苗。

他说："为了防止出现严重的问题，接种疫苗非常非常有帮助。"

这所医院的一位名叫G.D. Gupta的医生在接受美联社采访时说，达赖喇嘛接种完疫苗之后在医院停留了30分钟，接受临床观察。"他提出来要像普通人一样来医院接种疫苗。"这名医务人员说。

G.D. Gupta说，在达赖喇嘛住处居住的另外10人也接种了疫苗。这11人接种的都是Covishield疫苗。

印度国内确诊感染新冠病毒的病例已经超过1100万例，死亡病例超过15.7万。 该国的病例数仅次于美国，位居世界第二。从1月份开始印度国内进行疫苗接种。第一批接种的是医疗保健人员和一线工作人员开始。 本月初，印度将接种疫苗的范围扩大到老年人和那些存在健康风险的人员。

洪沙/文木 （美联社）

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