 达赖喇嘛接种印度产AZ疫苗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.03.2021

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达赖喇嘛接种印度产AZ疫苗

据美联社报道，85岁的西藏流亡精神领袖达赖喇嘛本周末在位于印度达兰萨拉的一家医院接受了新冠疫苗的接种。他接种的是由英国牛津大学及阿斯利康共同研发、在印度生产的Covishield疫苗。

Indien Coronavirus | Dalai Lama erhält einen COVID-19-Impfstoff

（德国之声中文网）美联社报道称，在施打疫苗之后，达赖喇嘛呼吁人们鼓起勇气接种疫苗。

他说："为了防止出现严重的问题，接种疫苗非常非常有帮助。"

这所医院的一位名叫G.D. Gupta的医生在接受美联社采访时说，达赖喇嘛接种完疫苗之后在医院停留了30分钟，接受临床观察。"他提出来要像普通人一样来医院接种疫苗。"这名医务人员说。

G.D. Gupta说，在达赖喇嘛住处居住的另外10人也接种了疫苗。这11人接种的都是Covishield疫苗。

印度国内确诊感染新冠病毒的病例已经超过1100万例，死亡病例超过15.7万。 该国的病例数仅次于美国，位居世界第二。从1月份开始印度国内进行疫苗接种。第一批接种的是医疗保健人员和一线工作人员开始。 本月初，印度将接种疫苗的范围扩大到老年人和那些存在健康风险的人员。

洪沙/文木 （美联社）

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