达赖喇嘛：北京指定转世灵童得不到认可

(德国之声中文网) 藏人精神领袖达赖喇嘛日前在接受路透社采访时表示，在他去世后，可能会在印度找寻转世灵童。他强调，他已经在印度生活了60年，由中国当局指定的转世灵童可能不受尊重。

现年83岁的十四世达赖喇嘛表示，中国当局有可能在他去世后试图强行指定一名继任者，"中国方面很重视达赖喇嘛的转世，他们甚至比我更关心这个问题。……今后，如果出现了两个达赖喇嘛：一个在这里、自由的国度，一个则是中国指定的，那么，没有人会尊重、信任后者。中国人届时就会又多了一个麻烦。这种情况是可能发生的。"

北京方面此前已经多次表示，根据历史传统，有权像当年的皇权那样册封达赖喇嘛的转世灵童。但是许多藏人如今却对此抱有狐疑，担心中国趁机对藏人团体施加影响力。就在本周二(3月19日)，中国外交部发言人耿爽在新闻发布会上再次强调，"活佛转世是藏传佛教特有的传承方式，有固定的仪轨和制度。……达赖喇嘛活佛转世系统已经有几百年的历史，第十四世达赖本人也是按照宗教仪轨和历史定制寻访认定，报请当时的中央政府批准即位的。因此，包括达赖喇嘛在内的活佛转世都应该遵守国家的法律、法规，遵循宗教的仪轨和历史定制。"

官方对话停顿 民间交流增多

目前，有大约600万藏人生活在中国境内，他们中的大多数依然认可达赖喇嘛的精神领袖地位。而中国官方则指责达赖喇嘛为分裂分子，不允许民众公开供奉，也不允许在公开场合出现达赖喇嘛的画像。

1959年起流亡印度的达赖喇嘛透露，目前，中国境内藏人与流亡海外的藏人之间的联系正在增多。但是，2010年之后，达赖喇嘛的团队与中国中央政府之间的对话再也没有举行过。

同时，达赖喇嘛也对路透社表示，尽管官方层面的对话陷于停顿，一些与北京当局关系密切的中国商人以及退休官员仍然不时拜访他。

今年下半年，藏传佛教徒将在印度召开会议。达赖喇嘛透露，与会者届时会讨论他身后的问题，包括是否要保留达赖喇嘛。"如果大多数藏人想要保留，这一角色就会保留。那么接下来就是15世达赖喇嘛的转世问题。"他认为，15世达赖喇嘛将不承担政治职责。

十四世达赖喇嘛在2001年之前一直在藏人流亡政权中担任重要的政治职务。而在2001年之后，他逐渐淡出了政治事务，流亡藏人政权也随之逐步民主化。

想去中国大学演讲

在路透社的采访中，达赖喇嘛还表示，如果能够被允许重返故乡，他想要去中国的大学讲坛上谈谈他对宇宙、神经科学、量子物理、心理学的思索。但是，他估计这无法在中国共产党的统治下实现这一愿望。"中国是一个古老而伟大的国度，但是其政治体制却是缺乏自由的极权。所以我还是倾向于留在这里，留在(印度)这个国家。""我们的力量来自于真相，而中国的权力则来自于枪杆子。短期内，枪杆子具有决定性；但是长远来看，真相更有力量。"

文山/叶宣（路透社）