达赖喇嘛：北京指定转世灵童得不到认可

(德国之声中文网) 藏人精神领袖达赖喇嘛日前在接受路透社采访时表示，在他去世后，可能会在印度找寻转世灵童。他强调，他已经在印度生活了60年，由中国当局指定的转世灵童可能不受尊重。
现年83岁的十四世达赖喇嘛表示，中国当局有可能在他去世后试图强行指定一名继任者，"中国方面很重视达赖喇嘛的转世，他们甚至比我更关心这个问题。……今后，如果出现了两个达赖喇嘛：一个在这里、自由的国度，一个则是中国指定的，那么，没有人会尊重、信任后者。中国人届时就会又多了一个麻烦。这种情况是可能发生的。"
资料照片：十四世达赖喇嘛丹增嘉措刚刚被指定为转世灵童之后不久
北京方面此前已经多次表示，根据历史传统，有权像当年的皇权那样册封达赖喇嘛的转世灵童。但是许多藏人如今却对此抱有狐疑，担心中国趁机对藏人团体施加影响力。就在本周二(3月19日)，中国外交部发言人耿爽在新闻发布会上再次强调，"活佛转世是藏传佛教特有的传承方式，有固定的仪轨和制度。……达赖喇嘛活佛转世系统已经有几百年的历史，第十四世达赖本人也是按照宗教仪轨和历史定制寻访认定，报请当时的中央政府批准即位的。因此，包括达赖喇嘛在内的活佛转世都应该遵守国家的法律、法规，遵循宗教的仪轨和历史定制。"
官方对话停顿 民间交流增多
目前，有大约600万藏人生活在中国境内，他们中的大多数依然认可达赖喇嘛的精神领袖地位。而中国官方则指责达赖喇嘛为分裂分子，不允许民众公开供奉，也不允许在公开场合出现达赖喇嘛的画像。
1959年起流亡印度的达赖喇嘛透露，目前，中国境内藏人与流亡海外的藏人之间的联系正在增多。但是，2010年之后，达赖喇嘛的团队与中国中央政府之间的对话再也没有举行过。
同时，达赖喇嘛也对路透社表示，尽管官方层面的对话陷于停顿，一些与北京当局关系密切的中国商人以及退休官员仍然不时拜访他。
位于青海省红崖村（旧称当采）的达赖喇嘛故居
今年下半年，藏传佛教徒将在印度召开会议。达赖喇嘛透露，与会者届时会讨论他身后的问题，包括是否要保留达赖喇嘛。"如果大多数藏人想要保留，这一角色就会保留。那么接下来就是15世达赖喇嘛的转世问题。"他认为，15世达赖喇嘛将不承担政治职责。
十四世达赖喇嘛在2001年之前一直在藏人流亡政权中担任重要的政治职务。而在2001年之后，他逐渐淡出了政治事务，流亡藏人政权也随之逐步民主化。
想去中国大学演讲
在路透社的采访中，达赖喇嘛还表示，如果能够被允许重返故乡，他想要去中国的大学讲坛上谈谈他对宇宙、神经科学、量子物理、心理学的思索。但是，他估计这无法在中国共产党的统治下实现这一愿望。"中国是一个古老而伟大的国度，但是其政治体制却是缺乏自由的极权。所以我还是倾向于留在这里，留在(印度)这个国家。""我们的力量来自于真相，而中国的权力则来自于枪杆子。短期内，枪杆子具有决定性；但是长远来看，真相更有力量。"
文山/叶宣（路透社）
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1959年的西藏起义
亲中代表
1959年3月28日，中国国务院发布命令，宣布解散西藏地方政府，由西藏自治区筹备委员会代行西藏地方政府职权。任命班禅额尔德尼·确吉坚赞为自治区筹备委员会代理主任委员。当年21岁的班禅喇嘛对中共不乏好感。
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1959年的西藏起义
翻越喜马拉雅山逃亡
毛泽东将达赖喇嘛出逃看作是一个将他定义为叛徒的绝好机会。一周之前，毛泽东已笔头指示：如果达赖喇嘛与他的随从一起逃跑，“我军一概不要阻拦。”1959年3月21日，也就是逃亡的第四天，23岁的达赖喇嘛翻越惹嘎拉山口来到藏南。
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1959年的西藏起义
剑拔弩张
当流亡印度的达赖喇嘛在阿萨姆获得友好的政治庇护后，中印关系更由紧张转为敌对。
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1959年的西藏起义
进军西藏
西藏的武装力量无法抵御中国人民解放军。但西藏的险峻地形构成了一道天然的屏障。因此，中国军队必须为进藏修建新的桥梁。直到1954年，从原属西藏的安多地区（今青海省）到拉萨的第一条公路才正式修通。
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1959年的西藏起义
友好往来
作为回访，达赖喇嘛于1959年9月4日前往新德里的尼赫鲁府邸做客，与尼赫鲁的女儿英迪拉·甘地进行了交谈。
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1959年的西藏起义
不顾千难万险
西藏起义之后，许多藏民追随达赖喇嘛，历尽险阻，长途跋涉逃往印度。
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1959年的西藏起义
被迫妥协
1951年，拉萨政府与北京方面签署《十七条协议》，被迫承认西藏是中国的一部分，接受“人民民主社会”的改造。作为条件,中央政府允许西藏在改革上实行较长的过渡期。协议也规定西藏将实行民族区域自治，保持西藏现行的制度不变。1954年9月，十四世达赖喇嘛和班禅额尔德尼入京参加第一届全国人大第一次会议。
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1959年的西藏起义
边境冲突
1959年4月，中国方面加强了中印边境的驻军，并封锁了通往尼泊尔和克什米尔拉达克的关口。西藏起义使得一直处于紧张状态的中印关系一触即发。1959年8月和10月发生在边境一带的武装冲突更使双边关系雪上加霜。
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1959年的西藏起义
抗议化为愤怒
1959年三月底，一群藏人在印度边境城市噶伦堡（Kalimpong）举行抗议
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1959年的西藏起义
反抗斗争
从1956年开始，西藏的社会主义改造和针对“达赖集团”的斗争进一步深化，尤其以1958年开始的“大跃进”为甚。越来越多的藏人起来反抗汉人的统治。1959年3月10日，有关达赖喇嘛可能遭到绑架的消息传出后，抗议活动激化为暴力冲突。3月17日，以妇女为主的数千示威者聚集在布达拉宫门前，抗议共产党政权的占领和压迫。几个小时之后，武装冲突爆发。
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1959年的西藏起义
政治收编
在1954年10月13日召开的首届人大会议上，中国国家主席毛泽东与达赖喇嘛向外界展示了友好融洽的关系。毛泽东一直清楚地知道，“西藏问题”不能单纯以军事方式得以解决。然而，他低估了西藏历史和文化的特殊性，这一错误为1959年爆发的西藏起义埋下了伏笔。
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1959年的西藏起义
达赖喇嘛逃亡
1959年3月17日，正在罗布林卡夏宫内的达赖喇嘛听到附近传来枪声，决定出逃。与此同时，解放军在拉萨河谷向起义者开火。
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1959年的西藏起义
边境哨所
一扇木板门标志着印度与西藏之间的边界。摄于1959年4月初。
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1959年的西藏起义
增兵西藏
为了防止暴动规模扩大，中共中央军事委员会1959年3月20日决定向西藏增派部队，发起“全面反攻”。
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1959年的西藏起义
军事控制-1950年
1949年，中国共产党取得内战胜利后开始制定将西藏从政教合一的旧有制度中“解放”出来的初步计划。当时，西藏实际上处于政治独立的状态。为防止西藏的独立地位在国际上得到承认，毛泽东很早就意识到要尽快解决“西藏问题”，推进中国的“统一”。1950年10月6日，中国人民解放军开始向西藏进军。
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1959年的西藏起义
起义失败
不久，西藏起义被镇压。这张图片摄于3月21日，画面上的起义民兵正在等待被押往监狱。
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1959年的西藏起义
缴出武器
西藏起义者在拉萨向解放军缴械。这张图片的拍摄时间不详，1959年4月13日由纽约一家图片新闻社首次发表。
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1959年的西藏起义
一边交好，另一边交恶
达赖喇嘛获得政治避难许可之后，于1959年九月首访印度首都新德里，并在那里受到了热情接待。在西藏起义发生8个月后，中印这两个在50年代交好并共同从中获益的邻邦变成了敌人。
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1959年的西藏起义
流亡印度
1959年3月，大批西藏难民抵达印度米萨马里的过渡性营地。
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1959年的西藏起义
护卫下歇脚
尽管如此，达赖喇嘛及其随从仍然受到追踪。在贴身护卫及“四水六岗护教志愿军”的护卫下，达赖喇嘛于1959年3月31日越过了中印边界。
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1959年的西藏起义
政治声援
1959年4月24日，印度总理尼赫鲁前往喜玛拉雅山脚下的穆索里会见达赖喇嘛。此前几天，也就是4月18日，显然受到印度支持的达赖喇嘛要求西藏从中国独立出来。