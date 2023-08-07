达赖喇嘛：中国方面正在寻求对话

（德国之声中文网）《印度斯坦时报》报道称，达赖喇嘛在谈到中国的接触尝试时表示，他从来都不会拒绝对话。西藏流亡政府负责国际事务的官员诺增多玛（Norzin Dolma ）也向日本媒体证实，目前存在同中国官方的"正式及非正式"接触。不过，无论是达赖喇嘛，还是诺增多玛都拒绝透露这类接触的具体内容。

德国西藏后援会秘书长丹增·佐赫鲍尔（ Tenzyn Zöchbauer）接受《法兰克福评论报》采访时表示："中国现在之所以愿意重启对话，主要是基于当前西藏和中国的局势。"佐赫鲍尔表示，藏人当中广泛的不满情绪，以及前不久国际社会披露的西藏强制性寄宿学校问题，都使中国领导人蒙受的压力越来越大。

今年年初，联合国发布的一份报告中指出，西藏有上百万儿童被强制送进寄宿学校，接受汉语教育。报告指出："这些西藏儿童逐渐失去了使用母语的能力，以至于无法同父母和祖父母用藏语进行交流。"此外，最近兰德公司欧洲分部发布的一份报告也指出，西藏也建立起了类似于新疆的再教育营。中国官方对这类指控一律予以驳斥，但与此同时，中方也一直限制西方专家和记者进入西藏进行实地考察。

佐赫鲍尔对《法兰克福评论报》表示，鉴于西藏当前恶劣的人权状况，她对中国政府是否真有谈判的诚意表示高度怀疑。她表示："如果中方确有认真谈判的诚意，则可以以达赖喇嘛1987年提出的五点计划作为谈判的基础。"达赖喇嘛在其五点计划中明确表示，西藏并不谋求独立，而是要实现真正的自治，并要求保障藏人的人权，对西藏的文化和环境予以保护。

《法兰克福评论报》写道，中国党和国家领导人习近平同意同藏人开展对话的可能性微乎其微。毕竟2012年习近平上台之后，明显收紧了对中国社会各个领域的管控，并在努力推行同化少数民族的政策。

不过，也有专家认为，鉴于达赖喇嘛年事已高，北京当局完全有可能会主动寻求同达赖喇嘛展开对话，以期就达赖喇嘛的转世问题达成某种共识。哥伦比亚大学西藏问题专家贝内特（Robert Barnett ）前不久接受《南华早报》采访时表示，北京当局非常清楚，下一任达赖喇嘛只有得到流亡藏人社区的认可，才会得到境内藏人的认可。否则届时又会出现达赖喇嘛拥有两位转世的尴尬局面：一位由共产党政府确认的转世，一位流亡藏人认可的转世。

1989年，藏转佛教第二号精神领袖班禅喇嘛圆寂后，就出现了两位转世活佛：中国政府和流亡藏人分别确认了各自认可的转世班禅喇嘛。中国官方确认的班禅目前生活在中国，而达赖喇嘛确认的班禅转世则在北京的授意下"人间消失"，至今下落不明。

（综合报道）

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