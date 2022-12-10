达赖喇嘛：中国当局企图摧毁佛教，但无法成功

（德国之声中文网）据"今日印度"周日报道，达赖喇嘛表示，他在访问泛喜马拉雅地区时发现，当地很多人都是信佛的，他说，"这在蒙古和中国都一样，虽然中国当局视佛教为毒药并企图摧毁，但事与愿违"。达赖喇嘛补充说，直到今天，中国仍有许多人信佛。

他说，"过去，佛教仅限于亚洲，但今天，佛教的哲学理念，尤其是它的心灵修行早已传遍世界。许多科学工作者对这一传统表现出兴趣"。

在本次活动期间，达赖喇嘛尤其提到佛教在中国越来越多地受到关切，虽然多年来中国政府对这一信仰及其信众进行打压和迫害。他说，"这不仅发生在西藏，而是在全中国范围内"。他说，这是因为中国曾是一个信仰佛教的国家。达赖喇嘛于1959年离开西藏逃往印度。

达赖喇嘛自称是一名"乐观主义者"，他说对世界变得更加美好持乐观态度。他指出，作为雪山之国的西藏经历了多个悲剧,"但这也是福分，因为全世界人都意识到藏传佛教的传统"。

达赖喇嘛2022年年末在印度比哈尔邦的菩提迦耶进行了3天法会，该地点相传是释迦摩尼两千多年前得道成佛的地方。在法会的最后一天，现年87岁的达赖喇嘛做了以上论述。

（综合报道）

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