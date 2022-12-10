达赖喇嘛：中国当局企图摧毁佛教，但无法成功

西藏流亡精神领袖达赖喇嘛在印度进行法会时称中国当局企图摧毁佛教，但无济于事，今天仍有许多中国人信佛。
（德国之声中文网）据"今日印度"周日报道，达赖喇嘛表示，他在访问泛喜马拉雅地区时发现，当地很多人都是信佛的，他说，"这在蒙古和中国都一样，虽然中国当局视佛教为毒药并企图摧毁，但事与愿违"。达赖喇嘛补充说，直到今天，中国仍有许多人信佛。
他说，"过去，佛教仅限于亚洲，但今天，佛教的哲学理念，尤其是它的心灵修行早已传遍世界。许多科学工作者对这一传统表现出兴趣"。
在本次活动期间，达赖喇嘛尤其提到佛教在中国越来越多地受到关切，虽然多年来中国政府对这一信仰及其信众进行打压和迫害。他说，"这不仅发生在西藏，而是在全中国范围内"。他说，这是因为中国曾是一个信仰佛教的国家。达赖喇嘛于1959年离开西藏逃往印度。
达赖喇嘛自称是一名"乐观主义者"，他说对世界变得更加美好持乐观态度。他指出，作为雪山之国的西藏经历了多个悲剧,"但这也是福分，因为全世界人都意识到藏传佛教的传统"。
达赖喇嘛2022年年末在印度比哈尔邦的菩提迦耶进行了3天法会，该地点相传是释迦摩尼两千多年前得道成佛的地方。在法会的最后一天，现年87岁的达赖喇嘛做了以上论述。
（综合报道）
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。