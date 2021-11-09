 达赖喇嘛：中共领导人不懂文化多样性 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.11.2021

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新闻广角

达赖喇嘛：中共领导人不懂文化多样性

周三，西藏精神领袖达赖喇嘛在印度流亡地达兰萨拉接受日本外国记者俱乐部组织的集体采访，谈到了中国的少数民族政策、台海局势以及他现时为何不准备访问台湾等问题。

Dalai Lama

（德国之声中文网）西藏精神领袖达赖喇嘛周三批评中国领导人"不懂文化多样性"，而且占据人口多数的汉族管控得太多。不过，达赖喇嘛同时也表示，他并不反对同属人类大家庭的"汉族兄弟姐妹"，也从广义上支持共产主义和马克思主义所推崇的理想。

在接受日本外国记者俱乐部组织的集体采访时，当被问及国际社会是否应抵制北京冬奥会，以抗议中国政府打压新疆等少数民族的政策时，现年86岁的达赖喇嘛做出了上述的回应。

达赖喇嘛表示："我了解毛泽东之后的历届中共领导人，他们的想法本来是好的。但他们的管控有时过于极端。"他同时表示，在新一代领导人的领导下，中国的情形可能会发生变化。

他表示："关于西藏和新疆，我们都有自己独特的文化，而观念较为狭隘的中共领导人则不懂文化多样性的重要性。"达赖喇嘛说，中国不仅有汉族，还有其他不同的族群，"但实际情况却是汉人管控得太多了。"

China | Muslime | Umerziehungslager

中国被控在少数民族地区强制推行同化政策。图为新疆境内的一处清真寺。



1950年，中国军队以所谓"和平解放"方式进驻西藏，夺取了对西藏的控制权。此后，西藏成为中国管控最严、也最为敏感的地区。1959年，西藏反抗中国统治的起义以失败告终后，达赖喇嘛逃亡印度。北京称达赖喇嘛是一名危险的"分裂分子"，而达赖喇嘛则一直呼吁全球支持藏人保护自身文化和语言的努力。

达赖喇嘛在新闻发布会上表示，他广义上认同共产主义和马克思主义理想，他笑着讲述了年轻时曾经想过加入共产党，但被一个朋友劝阻的轶事。

当被问及目前紧张的台海关系时，达赖喇嘛表示，他认为，台湾是中国传统文化的真正宝库，而中国大陆则变得"过于政治化"。他说："在经济方面，台湾可以从大陆得到很多帮助，但在文化、中国文化以及佛教文化方面，我认为中国大陆的兄弟姐妹们可以从台湾兄弟姐妹那里学到很多东西。"

达赖喇嘛表示，目前虽没有同习近平会面的具体计划，但随着年龄的增长，他很想再见一见老朋友们，不过因为台湾和中国的关系"相当微妙"，他会避开台湾。他说："我宁可安静地待在印度。"

周三的网络记者会上，达赖喇嘛再度重申了在西藏问题上"走中间路线"的立场，不寻求西藏独立。中国外交部发言人汪文斌在周三例行新闻发布会上被问及中方是否愿意同达赖喇嘛恢复沟通时表示，"所谓的西藏'流亡政府'是一个彻头彻尾的分裂主义的政治集团。"

（路透社）

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