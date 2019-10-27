达·芬奇特展引发的纠纷与谜团

（德国之声中文网）虽然目前全球公认的列奥纳多·达·芬奇（1452-1519）真迹仅有15至20幅，但巴黎卢浮宫想集齐画作举办达·芬奇逝世500年纪念特展却困难重重。卢浮宫原本希望在今年10月24日至2020年2月24日之间举行的达·芬奇纪念特展上，展出大量达·芬奇作品，未料却遭遇来自文物修复师、其它博物馆的强烈反对，甚至掀起政治角力。
卢浮宫收藏五幅达·芬奇的画作以及一幅出自其工作室的作品，数量为全球之冠。这些作品将在此次达·芬奇特展中展出，但镇馆之宝《蒙娜丽莎的微笑》仍放在原来的展厅中。而策展方原先集齐达·芬奇画作的计划以失败告终。
遭遇强烈反对
佛罗伦萨乌菲兹美术馆虽然向巴黎出借达·芬奇临摹作品以及原版的素描画作，但《基督受洗》、《圣母颂报》和《三博士来朝》不在出借之列。意大利和法国文化部此前经过多次交涉曾经签署协议向法国租借达·芬奇作品。但据《镜报》报道，此协议遭到艺术学者和修复师的反对，理由是运输以及空气中的湿度可能损害画作，使作品表面出现斑点。
报道也称，意大利在2009年已将《圣母颂报》列为不得搬离博物馆的画作，更遑论运出国。此外，慕尼黑老绘画陈列馆陈列的《圣母的康乃馨》也基于保护画作的原因未曾出借。过去多次被借展至世界各地的《抱银貂的女子》在2016年归波兰所有后就被禁止长途运输，目前被收藏在波兰克拉科夫的恰尔托雷斯基博物馆。
《柏诺瓦的圣母》已经抵达巴黎
民族主义的后果？
各国博物馆之间的竞争一向激烈，地区之间亦然。各地博物馆都希望能展出最伟大的珍品，借此招徕数百万的参观者。《华盛顿邮报》还发表评论称，民族主义的复兴降低了各国博物馆出借藏品的意愿。"一个没有重要画作的达·芬奇展只是我们这个时代的一种映射。"
卢浮宫共展出超过160件展品，包括11幅画作、超过70幅素描、手稿、雕塑和艺术品，全是出自身兼画家、雕塑家、工程师、建筑师和哲学家的达·芬奇及其学生之手。部分展品是向伦敦国家美术馆、大英博物馆、梵蒂冈美术馆、意大利帕尔马的国家美术馆和纽约大都会艺术博物馆租借。
《维特鲁威人》现身卢浮宫
达·芬奇最知名素描作品《维特鲁威人》
值得一提的是，卢浮宫策展方在最后一分钟成功租借到绘于1490年的达·芬奇最知名素描作品《维特鲁威人》。卢浮宫此前早已与意大利商议出借画作，但意大利文物保护组织"Italia Nostra"却向法院提出诉讼禁止出借《维特鲁威人》，威尼斯一法院一度暂缓借展一事。该组织表示，如此重要的文化资产不能离开意大利境内。最终意大利法院批准将该作品外借。
此外卢浮宫也成功借到几幅画作。圣彼得堡冬宫博物馆就将鲜少借展的《柏诺瓦的圣母》租借给卢浮宫。梵蒂冈也出借了一幅达·芬奇未完成的油画《圣哲罗姆在荒野祷告》。
《救世主》的下落
售价最昂贵的达·芬奇画作《救世主》的下落一直是外界津津乐道的话题。2017年这幅画以近4.5亿美元高价拍出，据信买家是曾下令杀害记者萨科齐的沙特王子穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）。最初的消息是，《救世主》将在拍卖会结束不久后开幕的阿布扎比卢浮宫内展出。但这幅画却再也未现世。外传《救世主》可能被藏在一艘豪华游艇上或瑞士的保险箱里。
据报道称，卢浮宫策展方希望这幅画也能参加展览，但要求自行决定画作导览文字的内容。据《艺术新闻报》（The Art Newspaper）报道，卢浮宫可能在画作旁标上"被认为是达·芬奇作品"。如此一来将引发这幅油画出处的论战：究竟这幅画是达·芬奇真迹或只是其学生的作品，至今仍未有定论。
无解的《救世主》之谜
画作旁的信息板可能带来以下解读：如果收藏了达·芬奇巨作《蒙娜丽莎》的艺术界权威卢浮宫将《救世主》作为达·芬奇真迹展出，有关作者的争论应该就算拍板定案。相反的，若卢浮宫只将这幅油画归类为"出自达·芬其工作室"，画作的价值将瞬间跌落谷底。试问有哪个所有者愿意承担这样的风险？
更令人雾里看花的是，就在达·芬奇特展拉开帷幕的不久前，有消息称卢浮宫已准备好将该画列入展览，甚至接受中途才展出。
尽管策展的过程经历层层阻碍，卢浮宫的努力并不会白费：卢浮宫预计，此次的达·芬奇特展每天将迎来5000至7000名参观者。开幕前网上已售出超过18万张门票。
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世界最昂贵艺术品
《救世主》（Salvator Mundi）：4. 5亿美元
2017年11月，一名匿名买主在纽约佳士得为这幅可能是私人收藏的最后一幅达芬奇作品付下这一数目。该画于1500年问世，是这位大师不足20幅流传至今的油画之一。1958年，该画曾以60美元价格易主，—当事人相信，它不是真迹。对该画的真伪迄今存有争议。
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世界最昂贵艺术品
《鸟的地狱》（Hölle der Vögel）：4080万欧元
今年6月，德国艺术家马克斯·贝克曼（Max Beckmann）的这幅油画在伦敦佳士得拍得3600万英镑的最高纪录。相当于4080万欧元，是德国表现主义派单件作品所曾有过的最高价。
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世界最昂贵艺术品
《阿尔吉尔女人们》（Die Frauen von Algier）：1.794亿美元
这是迄今拍卖的毕加索油画中的最贵作品。由德拉克洛瓦（Eugène Delacroix）获得灵感，1955年，这位西班牙大师创作出此画。2015年，该作品在纽约佳士得以1.794亿美元成交。从那以来，该作品一直为私人所藏。
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世界最昂贵艺术品
《斜躺的裸女》（Nu couché）：1.704亿美元
逝世前３年，意大利画家莫迪利亚尼（Amedeo Modigliani）于1917年完成此画。2015年11月，该作在纽约佳士得拍卖，—不仅创下高价，且一举登上当年全球最昂贵艺术品排名榜第二名宝座。该作品新主人是上海亿万富商刘益谦。
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世界最昂贵艺术品
《卢西安·弗洛伊德肖像画3习作》（Three Studies of Lucian Freud）：1.424亿美元
爱尔兰画家弗朗西斯·培根（Francis Bacon）于1969年创作了这幅三联画。在作品中，他探究人的肉体，这里表现的是英国画家卢西安·弗洛伊德（Lucian Freud）。2013年，在佳士得拍卖会上，该作拍得1.424亿美元。现在，该画为美国女艺术收藏家伊莱恩·温（Elaine Wynn）所有。
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世界最昂贵艺术品
《伸手指示的人》（Zeigender Mann ）：1.413亿美元
不一定总是油画。瑞士艺术家阿尔贝托·贾科梅蒂（Alberto Giacometti,）的这个铜雕2015年5月拍卖。一名叫做科恩（Steven Cohen）的瑞士对冲基金经理以1.413亿美元在纽约佳士得拍得这个真人般大小的雕塑。《伸手指示的人》由此成为世上最昂贵雕塑。
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世界最昂贵艺术品
《金色的阿黛尔》（Goldene Adele）：1.35亿美元
《阿黛尔·布洛赫—鲍尔肖像I》（Bildnis Adele Bloch-Bauer I）更以《金色的阿黛尔》闻名，为奥地利画家古斯塔夫·克里姆特（Gustav Klimt）1907年所绘。2006年，美国企业家劳德尔（Ronald Lauder）为纽约曼哈顿新画廊购下此画。从那时起，该画在此展出。虽然那是一次私人出售，但经由佳士得完成。
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世界最昂贵艺术品
《呐喊》（Der Schrei）：1.199亿美元
挪威画家爱德华·蒙克（Edvard Munch）的《呐喊》是一个有名的题材，不过，很多人不知道，该画有4个版本。《呐喊》被认为是仅次于达芬奇的《蒙娜丽莎》和梵高的《向日葵》的世上最著名油画之一。2012年，《呐喊》的1895年版本在纽约苏富比拍卖行成交。买者是美国企业家布莱克（Leon Black）。
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世界最昂贵艺术品
《裸体、绿叶和半身像》：1.065亿美元
毕加索在一天时间里（1932年3月8日）完成该油画。这幅作品被认为不太有名。然而，2010年5月4日，一名匿名买者不惜为它拿出1.065亿美元。自在纽约被拍卖后，此画一直为私人收藏。不过，2011年，该画曾借给伦敦泰特现代美术馆展出。
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世界最昂贵艺术品
《银色车祸》（Silver Car Crash）：1.054亿美元
美国艺术家安迪·沃霍尔（Andy Warhol）1963年创作了这一丝网印刷作品，通过各单张图像表现一次车祸。在20年时间里，这一经典之作为私人所藏。2013年11月，在苏富比拍卖。买者的名字从未公布。《银色车祸》成为有史以来一位波普艺术家的最昂贵作品。
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世界最昂贵艺术品
《拿烟斗的男孩》（Junge mit Pfeife）：1.042亿美元
它也是毕加索的作品，画于1905年，标志着他从蓝色进入粉红时期的过渡。此时，毕加索开始用粉红色调添入蓝色调。2004年，该画在纽约苏富比拍卖。买者的名字从未被正式公布。不过，有猜测说，买家有可能是意大利面大亨巴里拉（Guido Maria Barilla）。
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世界最昂贵艺术品
《行走的人》（Schreitender Mann）：1.037亿美元
在伦敦苏富比的拍卖会上，阿尔贝托·贾科梅蒂的又一件铜雕的拍资超过1亿美元。目前，该雕塑由巴西人萨福拉（Lily Safra）所藏。《行走的人》问世于1960年，属于瑞士20世纪艺术的最重要作品。直到今天，它还印在100瑞士法郎纸钞上。