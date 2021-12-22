达美航空飞往上海客机中途突然返航

上周，美国达美航空一架从西雅图飞往上海的客机在几经推迟起飞后，中途突然返回西雅图。达美航空本周一对外回应表示，上海浦东国际机场实施的新要求是造成这架航班折返的背后原因。
(德国之声中文网)美联社报道称，达美航空在一份通过电子邮件发出的声明中指出，达美航空DL287航班在由西雅图飞往上海途中返航，原因是得知上海浦东国际机场在本航班执行过程中实施新要求，客机在上海地面停留时间因而将延长，超出达美航空所能预留的时间。
目前并不清楚上海机场增加了哪些新规则，也不清楚是增加新规则的原因是什么。
但中国媒体向上海机场集团和中国民航局进行求证，民航局方面回应称：“目前没有什么特别的动作”。
美联社指出，随着西安疫情的加重以及六周后即将在北京举行的冬奥会临近，中国进一步收紧了本已十分严格的新冠疫情旅行限制。
上周末，西安本土新增新冠肺炎确诊病例超过300例。这也让中国连续两天创下去年3月以来最高单日新增本土病例。拥有1300万人口的陕西省省会西安市已于23日升级防控措施，全面封城。
上周二（12月21日），达美DL287号航班原计划于当晚22点59分从西雅图-塔科马国际机场起飞，中途在韩国仁川停留，于23日22点10分抵达上海浦东机场。该航班在经过数次推迟起飞之后终于在次日22点起飞。据美国之音报道，这家客机“在飞行了大约6个小时，飞抵俄罗斯边界上空时，乘务员突然广播说，由于中国入境政策的突然改变，机上所有人的健康码不再有效，飞机必须返航“。这架航班最终于23日早上重新降落在西雅图机场。
中国驻旧金山领事馆27日发表公告称，“近日，多班自美飞往中国的航班延误或取消，某航空公司甚至出现航程过半后返航情况，中国驻美使领馆已向该航司提出严正交涉”。公告还表示，“中国驻美使领馆将继续敦促有关航空公司保障乘客正当权益，同时再次提醒疫情之下赴华仍应坚持‘非必要，不出行’。为出行顺利，请慎重选择航空公司”。
另据法新社报道，圣诞节期间全球总共有超过7000架次航班被取消。单是在26日一天，全球就有超过2000架次的航班被取消，其中超过570架次航班的出发地或者目的地为美国。另外还有超过4000架次的航班出现晚点现象。根据航空公司公布的理由，大量航班被取消主要原因是很多工作人员感染了新冠病毒或者目前正在隔离之中。美国国内一些地区出现极端天气警告，也严重影响到旅客出行。
（美联社、法新社）
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全球多国过去一周纷纷传出新疫情，其中包含不少原本疫情控制得宜的国家。在英国上周末要求从西班牙入境的旅客隔离两周後，欧洲航空业担忧第二波疫情可能打乱夏日旅游季。世卫表示，各国应该透过施行保持社交距离政策来防止病毒扩散，而非仰赖关闭边境来防疫。