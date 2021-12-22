达美航空中途返航 其原因中美各执一词

(德国之声中文网)美联社报道称，达美航空在一份通过电子邮件发出的声明中指出，达美航空DL287航班在由西雅图飞往上海途中返航，原因是得知上海浦东国际机场在本航班执行过程中实施新要求，客机在上海地面停留时间因而将延长，超出达美航空所能预留的时间。

目前并不清楚上海机场增加了哪些新规则，也不清楚是增加新规则的原因是什么。

《环球时报》英文版报道称，周二（12月28日）中国驻美使馆发表声明，驳斥了达美航空公司客机返航是由于中国入境禁令的报道。声明表示，报道与事实不符。声明还指称，美国国内和国际大量航班被取消是疫情造成航空公司大量人员短缺导致的。

中国媒体也向上海机场集团和中国民航局进行了求证，民航局方面回应称：“目前没有什么特别的动作”。

美联社指出，随着西安疫情的加重以及六周后即将在北京举行的冬奥会临近，中国进一步收紧了本已十分严格的新冠疫情旅行限制。

上周末，西安本土新增新冠肺炎确诊病例超过300例。这也让中国连续两天创下去年3月以来最高单日新增本土病例。拥有1300万人口的陕西省省会西安市已于23日升级防控措施，全面封城。

上周二（12月21日），达美DL287号航班原计划于当晚22点59分从西雅图-塔科马国际机场起飞，中途在韩国仁川停留，于23日22点10分抵达上海浦东机场。该航班在经过数次推迟起飞之后终于在次日22点起飞。据美国之音报道，这家客机“在飞行了大约6个小时，飞抵俄罗斯边界上空时，乘务员突然广播说，由于中国入境政策的突然改变，机上所有人的健康码不再有效，飞机必须返航“。这架航班最终于23日早上重新降落在西雅图机场。

中国驻旧金山领事馆27日发表公告称，“近日，多班自美飞往中国的航班延误或取消，某航空公司甚至出现航程过半后返航情况，中国驻美使领馆已向该航司提出严正交涉”。公告还表示，“中国驻美使领馆将继续敦促有关航空公司保障乘客正当权益，同时再次提醒疫情之下赴华仍应坚持‘非必要，不出行’。为出行顺利，请慎重选择航空公司”。

另据法新社报道，圣诞节期间全球总共有超过7000架次航班被取消。单是在26日一天，全球就有超过2000架次的航班被取消，其中超过570架次航班的出发地或者目的地为美国。另外还有超过4000架次的航班出现晚点现象。根据航空公司公布的理由，大量航班被取消主要原因是很多工作人员感染了新冠病毒或者目前正在隔离之中。美国国内一些地区出现极端天气警告，也严重影响到旅客出行。

疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？ 汉莎航空公司 新冠疫情导致汉莎航空公司在上半年损失大约30亿欧元。该航空公司在全球提供22000个全职工作岗位。汉莎总裁施波尔（Carsten Spohr）强调，公司结构从长远来看必须精简。大约760架飞机中至少100架要淘汰。全德国大约11000个工作岗位受到威胁。

疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？ 瑞安航空 四月到六月之间，领先欧洲市场的瑞安航空公司销售额同期相比减少了95％。这家爱尔兰廉价航空公司有史以来首次净亏损约达1.85亿欧元，尽管与同行相比损失还算是低的。公司的19000名员工中，有3000人被暂时停职。

疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？ 国际航空集团（IAG） 新冠疫情导致这家英国-西班牙航空集团的营业额减少了一半，为53亿欧元，亏损13.7亿欧元。再加上飞机淘汰造成的损失，亏损增加至22亿欧元。旗下的英国航空公司将裁减12000个工作岗位，占全部就业岗位的四分之一强。

疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？ 法荷航集团（Air France KLM） 法荷航集团营业额仅达11.8亿欧元，比去年同期减少83％，亏损高达15.5亿欧元。法国航空及其姐妹航空公司法國霍普航空（Hop！）计划共同裁员7580人。到2022年，旗下的荷兰皇家航空公司（KLM）的33000个全职工作岗位将有多达5000个岗位被裁减。

疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？ 易捷航空（Easyjet） 在截至6月底的三个月中，这家英国廉价航空公司亏损了近3.6亿欧元。公司的315架飞机中只有10架在运行，营业额仅700万英镑（去年同期为17.6亿英镑）。五月份易捷航空发出警告，将减少30％的工作岗位，意味着裁减员工4500人。

疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？ 挪威航空公司 挪威的这家廉价航空公司早在新冠疫情爆发前就已经在惨淡经营。8月底将公布公司的经营情况。该公司于4月份关闭了瑞典和丹麦的子公司，4700个工作岗位受到威胁。

疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？ 北欧航空公司（SAS） 据称，这家瑞典和丹麦合资航空公司的一半就业岗位面临裁减风险。这就意味着多达5000名员工受到失业威胁。丹麦和瑞典两大股东和瓦伦贝谢基金会已经制定出了一个一揽子拯救方案。

疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？ 威兹航空公司（Wizz） 匈牙利廉价航空公司威兹早在5月就推出了较多的服务项目，因此从4月到6月甚至获得了近900万欧元的微薄利润，尽管如此公司仍亏损5700万欧元。目前的大约5000名员工中，五分之一的人要为自己的工作岗位担忧。

疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？ 神鹰航空公司（Condor） 这家德国假日航空公司去年因母公司托马斯-库克（Thomas Cook）破产而不得不裁减数百名员工。神鹰航空希望在不裁员的情况下渡过新冠危机，通过与工会签订的协议和缩短工时来降低近4200名员工的人工费用。



（美联社、法新社）

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