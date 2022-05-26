特朗普是骗子！金融大鳄索罗斯点名炮轰

美国投资大亨索罗斯在达沃斯上点名对特朗普提出批评，指出这位美国总统会为了自己的个人利益而牺牲国家利益。他也提到习近平，认为后者把权力集中在自己身上，中国经济也因此失去了之前的灵活性。