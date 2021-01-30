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达沃斯

达沃斯位于瑞士东部，以冬季运动和每年在那里召开的达沃斯论坛知名。

达沃斯世界经济论坛每年召开一次，聚集全球工商、政治、学术、媒体等领域的领袖人物，讨论世界所面临最紧迫问题。

This Friday, Aug. 21, 2020, picture provided by Yeen Ling Chong shows the Merlion statue with the background of business district in Singapore. (Yeen Ling Chong via AP) |

拜登上任后美中首次接触：或在新加坡 30.01.2021

“达沃斯”世界经济论坛新加坡会议组织者称，美国新总统拜登行政当局有可能在论坛期间与中国方面举行会谈。
25.01.2021***(210125) -- BEIJING, Jan. 25, 2021 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping attends the World Economic Forum (WEF) Virtual Event of the Davos Agenda and delivers a special address via video link in Beijing, capital of China, Jan. 25, 2021. (Xinhua/Li Xueren)

习近平“反对恃强凌弱”被批言行不一 27.01.2021

习近平在世界经济论坛“达沃斯议程”发表的讲话中称中国“反对恃强凌弱”。澳大利亚财长富来顿伯格批北京言行不一，台湾驻美代表萧美琴在推特上表示：“我会引用他这句话。”
VW-Konzernchef Herbert Diess gibt die Fuehrung der Kernmarke an den bisherigen Co-Geschaeftsfuehrer Ralf Brandstaetter ab. Archivfoto: Dr. Herbert DIESS (Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG und Vorsitzender des Markenvorstands Volkswagen Pkw) Volkswagen AG - Hauptversammlung im CityCube in Berlin, Deutschland am 14.05.2019. å | Verwendung weltweit

大众总裁“中国道路正确说”引争议 27.01.2021

中国是大众公司最重要的市场，因此大众总裁迪斯在达沃斯世界经济论坛上，对中国政府经济政策赞不绝口，并呼吁西方国家进一步加强同中国的合作也就不足为奇了。
Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt vom Kanzleramt aus virtuell an einer Videokonferenz des Weltwirtschaftsforums teil. Aufgrund der Corona-Pandemie findet das Weltwirtschaftsforum online statt. Der globale Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie gehört zu den großen Themen des Davoser Forums in diesem Jahr. +++ dpa-Bildfunk +++

默克尔: 疫情爆发初期中国透明度不够 27.01.2021

德国总理默克尔在达沃斯论坛讲话中，呼吁富有国家携手合作对抗新冠病毒。她也谴责疫情爆发初期，中国和世卫都做得不够好。
23.08.2016 dpatopbilder epa05507205 Taiwanese national flag is seen though a torn Chinese national flag during a protest outside the venue hosting the Taipei-Shanghai Forum in Taipei, Taiwan, 23 August 2016. The annual Taipei-Shanghai Forum, nicknamed Twin-City Dialogue, promotes city-to-city exchanges. Sha is the highest-ranking Chinese official to visit Taiwan since cross-Straits ties froze after President Tsai Ing-wen took office on 20 May. EPA/RITCHIE B. TONGO |

德语媒体：习先生的文字游戏 26.01.2021

中国国家主席习近平以视频方式为本年度达沃斯世界经济论坛发表了开幕讲话。同四年前一样，习近平再度以全球自由贸易的捍卫者和拯救者姿态现身。
25.01.2021***(210125) -- BEIJING, Jan. 25, 2021 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping attends the World Economic Forum (WEF) Virtual Event of the Davos Agenda and delivers a special address via video link in Beijing, capital of China, Jan. 25, 2021. (Xinhua/Li Xueren)

习近平致辞世界经济论坛：对抗歧视最终将损害各国利益 25.01.2021

中国国家主席习近平本周一以视频形式在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上致辞，对新冷战提出警告，并呼吁坚持多边主义，应对全球性挑战。刚上任的美国总统拜登因为忙于应对国内事务而将缺席本届达沃斯经济轮谈。
Jan. 24, 2019*** Demonstrators hold a banner during a protest outside the annual meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Thursday, Jan. 24, 2019. On the ground are posters with pictures of Bazilian President Jair Bolsonaro. (AP Photo/Markus Schreiber) |

评论：达沃斯呼吁行动 25.01.2020

年年达沃斯，今年大不同。德国之声副主编Manuela Kasper-Claridge发现，商界领袖们积极响应呼吁，承诺为可持续性发展进行重大战略转变。
Hungarian-born US investor and philanthropist George Soros delivers a speech on the sideline of the World Economic Forum (WEF) annual meeting, on January 24, 2019 in Davos, eastern Switzerland. - Billionaire investor George Soros said, on January 24, 2019 that Chinese President Xi Jinping was the most dangerous enemy of free societies for presiding over a high-tech surveillance regime. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

特朗普是骗子！金融大鳄索罗斯点名炮轰 24.01.2020

美国投资大亨索罗斯在达沃斯上点名对特朗普提出批评，指出这位美国总统会为了自己的个人利益而牺牲国家利益。他也提到习近平，认为后者把权力集中在自己身上，中国经济也因此失去了之前的灵活性。
U.S. President Donald Trump delivers a speech during the 50th World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos, Switzerland, January 21, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst

踌躇满志的特朗普和失望的通贝里 21.01.2020

特朗普在达沃斯世界经济论坛上的出场，有如为自己的选战造势。对全球瞩目、也是论坛关注焦点的气候保护议题，他几乎没有提及。
Ren Zhengfei, Founder and Chief Executive Officer of Huawei Technologies attends a session at the 50th World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos, Switzerland, January 21, 2020. REUTERS/Denis Balibouse

任正非：胸有成竹地应对打击 21.01.2020

华为创始人任正非本周二在达沃斯论坛上表示，美国今年将升级技术来打击华为，但他觉得影响不会太大。
19.04.2019****News Themen der Woche KW16 News Bildes des Tages April 19, 2019 - Rome, Italy - A woman holds a placard depicting Swedish activist Greta Thunberg and U.S President Donald Trump as she attends the demonstration Climate: time changes. It s time to change in Rome, Italy, on April 19, 2019. Thousands of people of Fridays for Future movement gathered in Piazza del Popolo to demand action to prevent further global warming and climate change. Rome Italy PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20190419_zaa_n230_068 Copyright: xChristianxMinellix

世界经济论坛:气候少女vs.美国总统 21.01.2020

瑞典16岁气候少女通贝里去年在联合国气候峰会冷眼看着特朗普后，两人将在世界经济论坛达沃斯年会再次碰头。曾嘲笑通贝里有情绪管理问题的特朗普这次会如何回应坚持不懈的气候少女。
German Klaus Schwab, founder and Executive Chairman of the World Economic Forum, WEF, listens during a press conference after the Strategic Dialogue on the Western Balkans, at the World Economic Forum, WEF, in Cologny near Geneva, Switzerland, Friday, November 8, 2019. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) |

世界经济论坛迎来五十岁生日 19.01.2020

达沃斯世界经济论坛迎来了五十岁生日，因此今年与会的嘉宾也会比以往更多：美国总统特朗普、德国总理默克尔、今年的"年度人物"以及诸多各界名流。
04.01.2020 *** Thick plumes of smoke rise from bushfires at the coast of East Gippsland, Victoria, Australia January 4, 2020 in this aerial picture taken from AMSA Challenger jet. Australian Maritime Safety Authority/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

世界经济论坛：环境成为"全球风险" 18.01.2020

全球强人聚会瑞士达沃斯在即，主办方--世界经济论坛发表《2020全球风险报告》，点明世界面临的风险--环境位居前列。
21.01.2019 *** Brexit. Prime Minister Theresa May makes a statement to MPs in the House of Commons, London on her new Brexit motion. Picture date: Monday January 21, 2019. See PA story POLITICS Brexit. Photo credit should read: PA Wire URN:40754846 |

七张图看一周大事 27.01.2019

达沃斯经济论坛关注中国话题，委内瑞拉政局扑朔迷离，杨恒均被捕疑团重重。只看七张图，快速读懂一周大事。
Hungarian-born US investor and philanthropist George Soros delivers a speech on the sideline of the World Economic Forum (WEF) annual meeting, on January 24, 2019 in Davos, eastern Switzerland. - Billionaire investor George Soros said, on January 24, 2019 that Chinese President Xi Jinping was the most dangerous enemy of free societies for presiding over a high-tech surveillance regime. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

索罗斯：中国是大威胁 北京：颠倒是非黑白 25.01.2019

「金融巨鳄」索罗斯1月24日在达沃斯世界经济论坛上发表演说。他综观过去一年中国与世界的互动，以及中国在数字经济的野心，直指习近平对开放社会构成「无法化解的威胁」。中国外交部则驳斥其「颠倒黑白」。
23.01.2019 *** Chinese Vice President Wang Qishan attends the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos, Switzerland, January 23, 2019. REUTERS/Arnd Wiegmann

2019年达沃斯论坛：重新看中国 24.01.2019

中国国家副主席王岐山在达沃斯世界经济论坛主张发展自由贸易和加强合作。但是一些人认为，要解决中美贸易争端或许还需要十几年的时间。

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